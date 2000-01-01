微软Office 365：用现代化工作模式将企业带入“智能时代” 

以代表着微软生产力工具的跨平台云服务Office 365，将Office桌面端应用的优势结合企业级邮件处理、文件分享、即时消息和可视网络会议的需求融为一体，满足不同类型企业的办公需求。

至顶网CIO与应用频道 09月18日 北京消息（文/孙博）：当萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）接管微软的时候，谁曾想后来他就交出了一份还不错的成绩单，微软Azure智能云直追强悍对手亚马逊的AWS，甚至股价在过去三年翻了一番。而这一切在许多人看来归功于萨提亚成功实施了云战略……

两个月前，萨提亚推出了微软最新的四大解决方案，用产品和服务来帮助客户推动数字化转型，即现代化工作模式、集成的业务应用、应用和基础架构，以及数据和人工智能。微软不再将产品细分化来“单打独斗”，而是集合所有产品，结合各自优势，提升完整的用户体验，同时践行“One Microsoft”。此次我们要谈的是萨提亚提出的“现代化工作模式”——以代表着微软生产力工具的跨平台云服务Office 365，将Office桌面端应用的优势结合企业级邮件处理、文件分享、即时消息和可视网络会议的需求融为一体，满足不同类型企业的办公需求。

Office 365是一个“应用+开发”平台

相信每个人在初学计算机的时代就已经开始接触微软Office办公软件。在那个遥远的单机时代，Microsoft Office在全球140个国家，遍布超过12亿人的日常工作和生活中，并且拥有107种语言支持。产品粗略数下来，从早期的Office 1.0、Office3.0、Office4.0、Office 95、Office 97、Office 2000、Office 2003、Office 2007、Office 2010、Office 2013、Office 2016……28年后，随着智能时代的来临，将办公套件搬上云端，也就是现在的Office 365.

曾有调查显示，约有80%的高管表示，投资数字化转型对未来的成功至关重要。现代化的工作模式，作为最简单、迅速践行数字化转型的路径之一，正在被许多企业纳入计划范围。2010年，微软面向13个国家和地区企业公开测试Office 365；2011年6月，Office 365正式发布；2012年，Office 365覆盖全球40多个国家和地区；2013年1月，微软首推个人版本Office 365。

截止到目前为止，Office 365全球拥有1.4亿活跃用户，85%世界500强企业都在使用，其中企业邮箱系统市场占有率达80%以上。华尔街财报显示，全球增长率为43%……Office 365正在受业界越来越多的企业和消费者所认可。

“在全球如此成功的原因，跟微软的实力、财力的投入是分不开的。最主要的则是Office 365强大的企业架构基础。”微软大中华区Office产品总经理郑弘亦说道。每年微软在研发上注入了相当多资源；微软将每一个客户数据备份至少5份在全球一百多个数据中心内，保障用户数据不会因为任何事故而丢失；微软签下合同承诺Office 365会实时在线，不会因为宕机原因而给客户带来损失……此外在安全方面，为了确保在每个国家的顺利运营，微软在12个国家获得了50种安全和合规性的认证，并且明确表示数据只属于客户。无论是物理方面、逻辑方面、静态的数据安全，还是数据传输过程中，微软都做好了数据的防护。

微软大中华区Office产品总经理郑弘亦

在此次采访前，记者对于Office 365的概念还很模糊，只能数出为数不多的套件中的产品。对此郑弘亦也很有感触，她说对于Office 365听到最多的是一个办公软件+网盘的释义，软件还是Office，只不过文件可以存到网上了，这是一个误区。还有人认为Office 365是Office的网络版，这又是一个误区。Office 365是大企业专用，中小企业并不适合使用，还是误区。但如何定义Office 365，郑弘亦是这样解释的……

首先Office 365是一个应用平台，是一个大而全的工具包。里面不仅永远含有最新发布的Office软件，此外还拥有企业邮箱、日程管理、音视频会议、企业网盘、企业协作平台、智能分析、移动能力……各种增值应用，以及安全合规、99.9%财务保障承诺、业务深度集成、无尽扩展能力和全年7x24小时的支持服务。对于企业用户来说，不需要考虑基础设施的成本，也无需考虑运维带来的压力。

同时，Office 365还是一个开发平台。微软希望通过Office 365吸引更多的开发者，以及基于Windows、Azure平台的开发产品和解决方案纳入其中。过去Office 365有很多应用，每个应用都有独立的开发端口，开发人员需要获得授权后 ，才能通过API的数据调用相关应用。而现在，通过Office 365推出的独有Office Graph，将Office 365所有应用端口整合起来，统一集中在Office Graph的一个端口中，就可以直接调用到所有所需数据，大大降低了开发难度和开发成本。目前微软又研发出了Microsoft Graph，除了Office 365常用的组件以外，还将包括LinkedIn、Dynamics在内的其他产品组件进行进一步整合，简化了合作伙伴在Office 365上二次开发的难度。

落地中国和新财年的市场战略

2014年4月，Office 365联合世纪互联正式落地中国，希望为客户提供能够支持协作、移动、安全、更全面智能化的生产力产品。此后，Office 365在中国的业绩增长了四倍，中国成为了全球增速最快的国家之一。并且在国内协作内容SaaS市场中，Office 365更是排名第一，占有23%的市场占有率。其企业邮箱、SharePoint、Sky for Business更是成为最受国内用户欢迎的前三甲应用。

郑弘亦说，在发布的三年时间里，微软中国从未停止投入和发展的步伐，尤其在近几年，更是与百度、腾讯、网易等本土巨头企业建立了战略合作关系，让Office 365更贴近国内市场，更为中国企业所接受。

据介绍，根据需求不同，企业可以自由选择Office 365的不同版本。如果有海外拓展需求，跟海外业务有密切联系的用户可以考虑选择Office 365全球版，也就是数据遍布在世界各地的微软数据中心内。而如果是像类似政府、国有企业这样对于数据要求较高的企事业单位，Office 365则建议选择世纪互联版本，即数据全部统一在国内数据中心中。郑弘亦谈到，世纪互联版本目前取得了巨大的成功，关键因素是由于严格的安全防护措施。“首席财务官Amy Hood在一次内部会议上说，很多人以为微软是一家软件公司，其实微软是全球最大的安全公司，我们对所有产品安全的重视和投入已经到了无以复加的程度。”

除了安全性，客户满意度也始终是微软所关注的焦点。微软今年推出了“Office 365白金用户俱乐部”项目，招募Office 365使用最佳用户，为他们提供更多免费的培训和技术支持，目的是帮助企业成为Office 365使用专家，以此来吸引和拓展更多的用户。

国内落地仅三年时间，市场占有率占首位。对于接下来一段时间内的计划，郑弘亦透露主要是开发出更多的版本和集成化。Microsoft 365企业版在上个月正式发布，不久后随着全球版本的推出，国内的世纪互联网版本也会相继问世。此外，微软还将计划推出专为中小企业用户设置的Microsoft 365 Business版本，价格仅为20美元每月。此前在Microsoft 365中，其中Office 365、Windows 10和EMS（安全移动套件）三款产品各自为政，未来微软决定开始“One Microsoft”路线，将三款产品合三为一，发挥各自优势，从而实现1+1+1>3的效果。郑弘亦说，这是前所未有的。

而除了短期内的战略，Office 365还为自己在下一财年的市场战略进行了细致规划，对此郑弘亦谈到了四个方面。

·整合“One Microsoft”解决方案。不仅要优化Office 365，同时还希望结合Windows 10和Surface为中国客户提供完整的解决方案。

·提供更多资源让企业用活Office 365。从产品角度出发，为国内企业用户提供培训服务，让更多人能够用活Office 365，充分享受到办公软件带来的价值。

·赢得更多中国企业的深度使用和深度信赖。让更多人了解和信赖世纪互联版本的Office 365。

·携手合作伙伴为中国企业联袂打造最佳服务和产品。与百度、腾讯和网易等企业的合作会进一步加深，同时还将拓展更多本土合作伙伴，为国内企业用户带来更优质的用户体验。

“目前微软传统Office软件和云端的Office 365，二者的营收各占一半。未来微软的目标是希望将另一半本地业务也‘送’上云端。”虽然郑弘亦并没有把这个目标列为其中，但从微软“移动为先，云为先”的战略中可以得出，或许这将是微软整个Office产品组的最终目标之一。