拓展世界 培育未来：AMD全力支持全国高校云计算应用创新大赛

作为计算机技术与思维科学相结合的产物，VR(虚拟现实)正在迅速拓展人类对世界的认知方式。三维空间的实时表现能力、人机交互式的操作环境以及身临其境逼真感受，令VR技术在视频游戏、电影影像、医疗卫生、电力能源乃至航空天领域都有着十分广阔应用前景。

至顶网CIO与应用频道 09月18日 北京消息：作为计算机技术与思维科学相结合的产物，VR(虚拟现实)正在迅速拓展人类对世界的认知方式。三维空间的实时表现能力、人机交互式的操作环境以及身临其境逼真感受，令VR技术在视频游戏、电影影像、医疗卫生、电力能源乃至航空天领域都有着十分广阔应用前景。VR技术正在为传统行业及新兴产业带来革命性的变化。



为了培养中国VR技术研发和应用的创新人才，AMD与中国虚拟现实与可视化产业创新技术战略联盟，协助教育部科技发展中心，在2017年6月启动了“第四届全国高校云计算[注]应用创新大赛”。大赛设立了“大学生虚拟现实应用场景命题赛”，让参赛学生能动手发掘虚拟现实的应用场景，利用迅速兴起的VR技术解决实际问题，以创新的设计和先锋的理念为VR产业发展带来新的动力。在整个赛程中，AMD将全程支持和参与，包括硬件技术支持、决赛阶段团队的一对一技术辅导等。优胜团队的学生还将获得AMD实习乃至工作的宝贵机会。AMD将与有意愿开展VR项目合作的高校进一步接触交流，共同为VR产业的繁荣发展贡献力量。



本次命题赛已于9月1日正式启动报名，获得了全国各高校的积极响应。参赛学生需利用基于锐龙7、锐龙5处理器和Radeon RX580或RX480以上显卡的全系列配置PC或台式机，模拟现实环境中无法开展的高危险场景，进行模拟成本高、实施风险高、资源(包括能源和试验原材料)消耗大的教学与科研专题研究;学生还可开发具有创新性和实用性的作品。作品呈现的形式分为VR动画作品软件和VR全景视频类，以及VR设备与实验室工具和管理类软件，学生们可在技术科普、展览展示、职业培训、模拟教学、公众话题创意等众多应用场景中尽情发挥自身的创造力。



作为全球半导体领先厂商，AMD近年来一直在VR领域不断寻求突破。众所周知，高性能计算、图形及可视化技术的进步是实现VR的关键。VR技术的推广应用，需要性价比更高的技术产品支持。AMD推出创新性的LiquidVR™技术，通过简化和优化虚拟现实内容创作，借助兼容的Radeon显卡释放诸多与头戴式设备无缝协作的独特AMD硬件功能，让“身临其境”变为可能。AMD锐龙Threadripper、锐龙7、锐龙5和锐龙3处理器以超强的计算力满足甚至超出了一些高端头显的要求，助力提供卓越的虚拟体验。另外，AMD显卡品牌Radeon专为VR、图形计算设计的产品与AMD LiquidVR™技术紧密配合，相得益彰，全力打造逼真的VR体验。



除了技术方面的不断锐意创新，AMD还在VR领域积极寻求各类合作，着力扩展VR应用边界。例如，极具前瞻性地与美联社开启战略合作(+本站微信networkworldweixin)，联合开创全新的虚拟现实体验频道;与HTC等行业领军企业携手成立了亚太虚拟现实产业联盟，进一步推动VR产业在亚洲的发展;与全球知名的VR头盔制造商如Oculus、HTC，以及游戏引擎开发商和内容创作者达成深度合作;为戴尔、华硕等品牌主机配置专为VR设计的AMD处理器产品，帮助打造“沉浸式”的使用体验。另外，在中国，AMD凭借为VR内容创作定制的Radeon Pro Duo显卡及技术与网易、清华大学等合作，共同发起成立VR领域实验室“VR Dream Lab”，打造连接平台、孵化VR内容，推动VR的普及和发展。



AMD中国公共事务部副总裁黄志强先生强调,“技术创新是 AMD 的灵魂、培育人才是AMD责任、合力共赢是AMD 的发展路线 ”，此次AMD支持“第四届全国高校云计算应用创新大赛”并主办大学生虚拟现实应用场景命题赛，正是看到了中国VR市场的良好发展前景，希望通过支持大学生们的创新创意，为VR产业的发展注入新鲜活力，共同推动实现技术创造美好工作生活的愿景。

