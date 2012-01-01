从科技领域渗透入各个行业，AI正在为职场人赋能

9月15日，IBM及全球最大职业社交平台LinkedIn（领英）携手北京大学国家发展研究院在北大英杰交流中心举行了主题为“因AI赋能 职场You成”的《AI时代职场趋势洞察》联合报告会。

至顶网CIO与应用频道 09月18日 北京消息：9月15日，IBM及全球最大职业社交平台LinkedIn（领英）携手北京大学国家发展研究院在北大英杰交流中心举行了主题为“因AI赋能 职场You成”的《AI时代职场趋势洞察》联合报告会。领英中国技术副总裁王迪与IBM大中华区人力资源副总裁沈川燕共同公布了报告的初步成果。活动也邀请了来自医疗、营销、创意等多个行业的职场精英，共同探讨AI赋予数字时代职场和职场人的无限可能。北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院联席院长杨壮、IBM大中华区董事长陈黎明、IBM大中华区首席营销官周忆等出席活动并发言。

数据爆炸引发AI人才需求激增，职场人对AI的态度仍喜忧参半

据IDC预计，全球数据量到2020年将达到44ZB，麦肯锡调研报告也显示，至2025年，颠覆性技术将给全世界带来14万亿至33万亿美元经济效益。伴随着数据的爆发和技术快速迭代，各个行业都存在大量AI人才缺口，仅中国人工智能人才缺口就超过500万人[1]。领英发布的《全球AI领域人才报告》显示，过去三年间，通过领英平台发布的AI职位数量从2014年的5万飙升至2016年的44万，增长近8倍，而至今年第一季度，领英上的全球AI领域技术人才仅190万，远远无法满足企业发展的迫切需求。

技术驱动变革的同时，也让不少职场人开始“居安思危”。数据显示，过去一年中职场人对AI的关注持续升温，领英上围绕AI话题的文章分享增长率是平台均值的10倍，过半数受访者认为AI的出现已经对他们现有工作产生了影响。针对“人会不会被AI取代”的话题，职场人喜忧参半：51%的职场人认为AI会在未来为职场人赋能、使工作更高效；45%则认为AI会带来威胁，将其视为“假想敌”，其中有近一成的用户更是认为AI将严重威胁并可能会取代他们的工作。

IBM大中华区人力资源副总裁沈川燕表示：“面对新技术的冲击，职场人需要具备不断学习的能力，以开放、敏捷的心态拥抱机遇。企业雇主应协助员工克服对AI的恐惧，积极利用AI为员工赋能，打造更适应数字时代变革的人才队伍，助力企业的转型和创新。”

北大国发院BiMBA商学院联席院长杨壮教授认为，与历史上的技术革命不同，AI带来人类的挑战不仅仅是职场，甚至不仅仅停留于人与机器的关系，而可能是人与新智能机器人之间的关系。

AI对传统行业的渗透已经显现，通信、金融等技术密集型行业在人才端处于领先

AI早已不仅是一个科技领域的话题，它已经深入到了多个传统行业和各个职能部门。AI开始对传统行业“非IT部门”产生影响，而产品开发与管理、工程、研究等岗位职能正在引领“非科技”行业变革。目前的研究成果显示，全球32%掌握AI技能的领英用户就职于“非科技”行业，其中通信、物流运输、金融和保险业在转型中已经成为“非科技”行业中的先锋前沿，受到AI技术的影响较大。

领英中国技术副总裁王迪表示：“我们发现，以往掌握在数据分析师、专业工程师、学术研究人员手中的AI认知红利，逐渐辐射到‘非科技’领域，未来我们不仅会看到激烈的人才争夺，也会看到各行各业的人们在人工智能影响下发生深刻的从业技能革新。而中国职场人和开发者对AI的积极心态，中国的互联网科技创新与可观的资本力量，为中国在AI领域吸引、培育人才奠定了深厚基础，同时也为这一轮产业革命取得领先提供了支撑。”

领英中国技术副总裁王迪先生在现场发表演讲

领英中国于今年7月发布了《全球AI领域人才报告》，对AI行业的热门技能、职位需求等从业者人才图谱进行了全面分析，这次与IBM联合推动的《AI时代职场趋势洞察》报告，则是在此前行业研究基础上的更进一步深挖。报告基于领英全球5亿用户的公开信息进行多个维度的大数据分析，并结合线上问卷调研，试图揭示AI时代职场变革的趋势，从而为职场人提供新时代下的指导性建议。完整报告将于10月底完成并正式发布。

AI赋能职场人新生产力，未来人类或将告别重复性工作

IBM商业价值研究院2016年的报告显示，有46%的公司职员计划启用智能助手、60%计划采用机器学习，72%计划使用AI进行商业数据分析。在AI的帮助下，职场人能降低重复性工作的时间成本，大幅提升积累、筛选、分析专业知识的能力。不仅如此，通过“人机同行”，职场人将能AI实时分析出的数据洞察转变为更有效、更具创造力、更高精准预测度的决策和行动，实现前所未有的价值创造。

IBM自2016年宣布转型成为一家认知解决方案和云平台公司，今年5月，IBM推出了全新品牌“You^ IBM 你与IBM的无限可能”。这是继“智慧地球”之后IBM又一次发布战略性品牌宣言，也是首次面向个人提出鲜明的品牌主张。

IBM副总裁、大中华区首席营销官周忆表示：“品牌战略和公司战略是一对孪生体，你中有我，我中有你。一百多年来，IBM始终锐意进取，变革写在IBM品牌的基因里。随着‘认知和云’商业战略的逐步完善，IBM品牌建设也进入了新的纪元。在这个数据爆炸的时代，每个个体，尤其是每个职场人，都需要了解如何用科技武装自己来创造更多价值，从而在职场中变得不可或缺。用最前沿的科技和产品，去成就职场中的你和我，这是IBM新品牌的使命和承诺。”