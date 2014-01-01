Office 365成就辉煌的工作哲学

对于微软而言，企业对于Office 365与Office 2016的选型抉择同样值得尊重和认真对待。微软大中华区 Office总经理郑弘亦表示，微软将立足于“密切客户沟通、提升员工能力、优化业务运营和转型业务模式”的愿景，根据企业的实际需求提供最佳方案。

至顶网CIO与应用频道 09月15日 北京消息：Office 365 是为企业打造的按需订购的办公云服务，不仅包含现代必备办公工具：Office 软件、企业邮箱、线上会议、线上文档管理系统，更是强协作性、高整合性和智能化的先进生产力平台。自2014年落地中国以来，Office 365已成长为中国协作内容SaaS市场排名第一的云服务。随着中国企业数字化转型进程的不断推进，越来越多的企业开始借助 Office 365 由本地部署向云端转移，以降低沟通协作成本，打造云端高效生产力。

放眼全球市场，企业用户已超过1.4亿，其中85%的财富500强企业选择Office 365实现高效协作、内容管理、数据洞察和有效的流程管理。

Office 365的发展受益于 Office 一直以来的用户积累。对于微软而言，企业对于Office 365与Office 2016的选型抉择同样值得尊重和认真对待。微软大中华区 Office总经理郑弘亦表示，微软将立足于“密切客户沟通、提升员工能力、优化业务运营和转型业务模式”的愿景，根据企业的实际需求提供最佳方案。

Office 2016 代表的是“个人生产力”，包含Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook 等应用程序，可以在本地IT环境确保员工个人的工作效率。Office 2016套件仅可安装在一台PC上，不附带 Office 365 中包含的任何基于公有云的服务。

Office 365在协作、移动、智能、可信四个方面能体现出更强的优势。作为面向企业打造的按需订购的办公云服务，Office 365不仅包含现代必备办公工具：Office 软件、企业邮箱、线上会议、线上文档管理系统，更是强协作性、高整合性和智能化的先进生产力平台。相比之下，一个用户名下的Office 软件则可安装在多达5台 PC/Mac 、5台平板和5部智能手机上。

在无需任何前期基础架构投资的前提下，Office 365向用户提供强有力的安全保障和99.9%的财务保障承诺；借助 Office 365 的云计算优势，用户能够以更高的效率在任何时间、任何地点、任何智能设备上通过网络随时随地开展工作。此外，Office 365能够保持最新版本，确保终端用户能够享受到最新的服务。

Office 365立足中国，不断演进，在中国市场的摸索与投入持续增加，近期更先后与百度、腾讯、网易等国内企业展开合作。未来，微软最核心、优质的资源将聚焦“现代化办公模式”，发挥 “One Microsoft” 优势，帮助企业构建安全可靠的云协作平台。现代化办公模式通过Microsoft 365和现代设备实现，Microsoft 365是现代化办公模式的核心产品，它集成了Office 365企业版、Windows 10企业版以及EMS，以激发员工的创造力，并实现更加安全的协作。目前，Microsoft 365分为企业版和商业版两个版本，前者专为大型企业设计，已在全球正式发售；后者专为员工数量不足300人的中小企业量身打造，近期即将发售。

借助由Office 365 主导的现代化办公模式，微软在企业级市场的用户基础优势得到充分发挥，将以独特的产品价值组合帮助企业予力员工，实现业务创新发展。中国用户可选择由世纪互联运营的Office 365服务，获得通过中国软件测评中心的信息安全等级保护(MLPS)三级测试，企业级电子邮件( Exchange Online ), 文件共享( SharePoint Online )，联机会议( Skype for Business) 3项可信云服务认证 (TCS) 以及 GB18030 安全认证的云服务保障。