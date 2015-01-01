Daydream Labs 用 ARCore 做了什么？

Google Daydream Labs 在进行相关的实验，研究人们探索世界的独特方式、不同的导览形式和人们利用相关应用进行社交和娱乐的新方法。

至顶网CIO与应用频道 09月15日 北京消息：ARCore 为数百万 Android 手机带来了增强现实功能，很多开发者已开始尝试使用其软件工具开发包（SDK）进行创作。Google Daydream Labs 在进行相关的实验，研究人们探索世界的独特方式、不同的导览形式和人们利用相关应用进行社交和娱乐的新方法。

快来看看用 ARCore 都能做些什么吧！

AR 变身 Google 街景的“魔力窗口”

如下图所示，人们可以站在英国伦敦大罗素街（Great Russell Street）前观看大英博物馆的街景，并放大观察大英博物馆的全貌。

看到未来

利用 AR，建筑师们可以将模型覆盖在现实中在建的建筑上，一目了然地查看建筑完工后的样子。

用 ARCore 进行技能训练

Daydream Labs 的咖啡制作的实验项目现在也被带到 AR 中啦！现在，人们用手机就可以学习制作一杯完美的意式浓缩咖啡啦。即使是从来没有使用过咖啡机的人也可以顺利完成！

在现实中改变虚拟位置

在 Google 街景中，无需点击变换视角和位置的箭头，只需在现实中走动两步移动位置，就可浏览不同位置的街景图像。

突出显示 AR 内容

在这个实验项目中，浮空的 AR 物件被展示在用户面前，镜头的景深和饱和度会随着用户的视角和位置而改变，从而达到使 AR 物件被突出显示的效果，引导用户的注意力。

利用 VPS 分享位置

在今年五月的 Google I/O 大会上，Google 推出了 VPS（Visual Positioning Service）。VPS 让 AR 体验不再局限于桌面上，而是让用户可以与朋友分享位置，并用 VPS“导航”至该位置。有了这功能，捉迷藏还怎么玩儿呀！

还想更进一步吗？

Google 已经利用 ARCore 做出了许多有意思的事情。同时，Google 也鼓励开发者打开脑洞，用 Unity，Unreal 或 Android 软件工具开发包（SDK）展现自己的创意！