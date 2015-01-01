广州市白云区与华为战略合作 共同推进云计算产业发展

9月12日，广州市白云区人民政府和华为公司签署云计算产业战略合作协议，双方就共同建设“三中心一平台”（云计算数据中心、云产业运营中心、创新展示中心及云产业发展平台），共同打造白云区云计算产业等领域达成全方位、深层次战略合作。

至顶网CIO与应用频道 09月15日 北京消息：9月12日，广州市白云区人民政府和华为公司签署云计算产业战略合作协议，双方就共同建设“三中心一平台”（云计算数据中心、云产业运营中心、创新展示中心及云产业发展平台），共同打造白云区云计算产业等领域达成全方位、深层次战略合作。广州市委常委、常务副市长陈志英，白云区区委书记赵军明，区长苏小澎，华为公司企业云业务部总裁杨瑞凯、广东代表处代表陈雷等相关领导出席了本次签约仪式。

广州市白云区把握龙头企业战略投入的契机，发挥华为作为云计算龙头企业产业带动和聚集效应优势，构建和打造集科研投入、运营服务、基础设施配套三位一体的新一代信息技术及其关联产业集群，推动广州市、白云区云计算大数据产业信息化、信息产业化。当前,白云区正按照广州市提出的“Value park”标准和发展“IAB”产业战略打造“八大产业园区”,其中近期重点打造新一代信息技术和人工智能产业。

白云区区长苏小澎表示，当前广州正处于全面建设国家重要中心城市、跨入世界先进城市行业的攻坚阶段，广州市正大力实施“IAB”计划，加快国际科技创新枢纽建设。白云区作为广州重要中心城区，明确了新一代信息技术、人工智能、生物医药等战略性新兴产业作为未来主攻方向，并主动瞄准信息产业龙头企业，努力抢占产业制高点。

华为企业云业务部总裁杨瑞凯表示，广州白云区区位、空间、产业和生态等优势突出，非常适合发展云计算、大数据等新兴产业。华为在云计算、大数据领域一直保持非常高的核心技术研发投入，专注于打造云基础设施服务，坚持开放合作的理念，并承诺永远不进行数据变现，与合作伙伴一起共赢云时代的未来。

此次合作协议的签署，标志着华为与广州市白云区在云计算产业发展合作上迈入新阶段。华为公司将发挥行业领先优势，与白云区共建“三中心一平台”（云计算数据中心、云产业运营中心、创新展示中心以及云产业发展平台），并在白云区挂牌成立“华为软件开发云广州创新中心”，未来将协同在白云区打造新一代信息产业集群。

在云2.0时代，云计算、大数据、AI、IoT等技术将更多的结合工业界的数据和场景创新。华为携手行业合作伙伴提供差异化的云服务，在应用层全面开放合作，不断加快在云计算相关产业的布局，在智慧城市、医疗、教育等多个行业领域持续构建产业生态链，已与国内500多家各行业领先的合作伙伴达成合作，比如中国领先的创新型软件及信息技术服务商软通动力、环保产业领先的信息化与整体解决方案服务提供商中科宇图、高端医疗设备和医疗信息化解决方案提供商联影医疗科技等均与华为展开了全面深入合作。

软通动力是华为同舟共济的战略合作伙伴，在智能制造、软件开发云、政府公共服务等领域全面合作。软通动力具备端到端“软件+服务”综合业务能力和纵深服务优势，在政府、金融、制造、能源等领域耕耘多年，积累了深厚的技术实力、行业经验和生态资源。华为与软通动力将共同面向政府的公共服务需求，打造惠民服务云，助力地方政府向服务型政府转型。

未来，华为将充分发挥在云服务领域的技术实力和资源优势，携手产业链上下游合作伙伴，与广州市白云区一起打造区域云生态，共同推动云计算、大数据产业发展。