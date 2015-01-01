Gartner：财务应用迁移到云 速度超出预期

据Gartner称，企业管理财务应用的方式正在发生着巨大变化，迁移到云应用的速度要比预期的更快。Gartner根据最近一项对高级财务主管的调研发现，到2020年将有36%的企业使用云来支持一半以上的事务系统记录。

至顶网CIO与应用频道 09月15日 编译：据Gartner称，企业管理财务应用的方式正在发生着巨大变化，迁移到云应用的速度要比预期的更快。Gartner根据最近一项对高级财务主管的调研发现，到2020年将有36%的企业使用云来支持一半以上的事务系统记录。

在2017年1月到3月期间，Gartner对全球439名高级财务主管（其中410人已经实施了云战略，采用了财务企业绩效管理解决方案）进行了调查，以获得他们对技术、IT影响力、需求和技术投资优先级的观点。

据调查显示：

- 各种规模的企业组织正在把云解决方案用于事务记录系统，例如核心的财务应用

- 在金融业务应用领域，云的崛起势头一年比一年高

- 业务分析和企业业务应用成为财务高管们最优先的投资项目

调查显示，中小型企业和组织采用云的速度要快于大型企业组织，分别有44.6%的小型企业、37.7%的中型企业和40.4%的大型企业计划在未来三年内迁移到云。

Gartner研究副总裁Van Decker表示：“我们发现，大多数询问这些金融业务应用市场的客户对云计算都是感兴趣的。很多目前运行本地部署解决方案的企业，都希望转向使用新型的解决方案，这样可以对最终用户有更多的控制权，其工作量要少于内部升级所需的工作量。”

Gartner发现，人力资本管理和采购到付款市场已经开始将他们的业务应用迁移到云，不过财务部门的运作速度则要慢一些。而对于财务部门来说，一切都在改变。企业的首席财务官通常对于将数据迁移到云端持保守态度，但鉴于目前市场的变化，未来五到十年他们还是会做稳步的迁移工作。

云解决方案仍在发展演变中，目前还不完全具备统一的能力满足所有垂直行业、所有规模企业以及所有本地市场的需求，客户在评估这些市场中的云解决方案时，需要自己做全面的调查。

Van Decker表示：“Gartner调查显示，有93%的企业认为未来云将用于半数的企业交易中。云已经改变了财务管理业务应用方式。很多厂商对此做出了响应，推出了新型的、重新架构的云平台，大多数企业都不再强调他们内部部署的解决方案，而是倾向于实施云部署，这对企业来说更为有利，同时还可以减少本地IT支持的工作量。”