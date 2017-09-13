腾讯云、合肥百大及深圳启明星达成战略合作 共探“智慧零售”

9月13日，腾讯云计算(北京)有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、深圳市启明星电子商务有限公司(以下简称启明星)在合肥市共同签署战略合作协议。

至顶网CIO与应用频道 09月14日 北京消息：9月13日，腾讯云计算(北京)有限公司(以下简称“腾讯云”)、合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称合肥百大)、深圳市启明星电子商务有限公司(以下简称启明星)在合肥市共同签署战略合作协议。各方将合力打造包含技术、商品、物流、通关、运营等在内的一站式整体解决方案，共同探索“智慧零售”的新玩法。

省委常委、合肥市委书记宋国权，合肥市委副书记、合肥市长凌云，市委常委、市委秘书长韦弋，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾，腾讯党委副书记、公共政策部总经理沈丹，腾讯技术工程事业群企业IT部总经理刘若潇共同见证这一时刻。腾讯云副总裁谢岳峰与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司副董事长刘星代表各方签署这项协议。

腾讯云、合肥百大及深圳启明星达成战略合作

谈及合作，合肥百大(位列“2016中国企业500强”第343位)表示：近年来，行业正遭受着电商冲击、行业进步与消费升级的三重挑战。企业正在谋求“智慧零售”转型。然而，转型路上面临着诸多问题：自建云平台成本高昂、线上和线下运营没有高效结合、实体零售行业的供应链体系薄弱、IT基础设施落后等问题。合作在此背景下展开。

根据协议，腾讯云作为云平台服务提供商、启明星是智慧零售行业解决方案提供商、百大集团则是业务场景应用方。三方整合各自优势资源，包含电商服务解决方案、超市O2O服务解决方案、百货智慧导购解决方案、电器销售解决方案、生鲜批发解决方案、仓储物流整体解决方案、零售聚合支付解决方案等多种解决方案。

以电商服务为例。此前，合肥百大集团每个业务都有自己的线上平台，用户同时接触多个入口，不利于集团品牌建设和用户体验。通过此次合作，将能够整合合肥百大零售集团所有业态资源，对用户形成统一的独有品牌的服务App，增强消费者黏性，塑造更优质的品牌形象。

其次，在超市O2O服务及百货智慧导购方面也将大幅提升。通过此次合作，将能够促进线上线下融合，为超市门店消费者提供O2O到家服务，实现门店3公里2小时达，并打造帮助品牌专柜导购员引流和提供会员线上服务的百货解决方案。

此外，合作将大大节约IT投入及维运成本。腾讯云提供构建平台所必需的云基础设施及服务，结合启明星统一的SaaS平台，企业无需再自建机房。如有ERP、CRM等对数据安全要求较高的需求，也可以采用专有云、混合云的方式提供服务，满足企业所需的各种业务场景，合作也将提供自建供应链服务、商品采购和仓储物流建设，为合肥百大集团建设采集和仓储服务团队，这也是整个行业转型升级的关键部分。

“智慧零售将需要借助新技术降低成本，为消费者提供差异化商品及服务，而数字化则是智慧零售核心驱动力。”腾讯云方面表示：“云作为数字化的基础，正在发挥越来越大的作用。”

据悉，此次合作是腾讯与安徽省、合肥市达成两级战略合作的重要一环。腾讯与安徽省、合肥市在“互联网+”相关项目、互联网创新经济等多个领域展开紧密合作。腾讯将开放腾讯云、大数据等能力，促进互联网与制造业、商贸物流业、服务业等产业结合。

与会者认为：这些合作作为推动地方经济的重要一步，将在未来逐步显现其作用。