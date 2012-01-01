东软是如何看待“人与资产”管理的转型

“人与资产”管理正在面临着转型的挑战，在组织中重塑、跨界、融合无处不在，在技术领域互联网、大数据可以让人力资产持续发挥效能。

至顶网CIO与应用频道 09月08日 北京消息：“人与资产”管理正在面临着转型的挑战，在组织中重塑、跨界、融合无处不在，在技术领域互联网、大数据可以让人力资产持续发挥效能。

东软集团副总载兼软件产品事业部总经理祖凌宇表示，在人力资源管理和档案管理领域东软已经有了20余年的经历，东软的目标是打造更加安全可靠、方便易用的产品与服务，实现“人与资产”管理的全面转型，一同创造移动互联网时代的商业价值。

东软集团副总载兼软件产品事业部总经理祖凌宇

9月5日，以“慧见 知远 心的旅程”为主题的东软HCM&东软SEAS产品巡展在北京正式启动，巡展活动还将在青岛、广州、上海、成都、西安、长沙、沈阳七地陆续举行。东软HCM（慧鼎战略人才资本管理系统）和东软SEAS（综合档案管理系统）的企业成功实践和创新应用，为企业的人力资源与档案管理提供强有力的方案参考和技术路线。

HCM慧鼎战略人才资本管理系统是东软在人力资源管理领域潜心研发20年打造的旗舰产品，以其丰富的人才管理组件，以及灵活、可扩展的特性，帮助企业轻松应对绩效管理、企业文化与员工感知、领导力与员工发展路径设计、HR数据管理等，实现人才的全生命周期管理。该系统已广泛应用于政府、银行、保险、房地产、军工、制造等数十个行业，服务于中国1500多万名企业员工。

“人才永远是每个企业立于不败之地的重要资产，所以面向人在生产过程中发挥效能最大化的跟踪和反馈机制一定越来越被重视。”东软集团软件产品事业部副总经理冷雪梅表示，在中国企业调查HR信息化顺序前六名为，组织、员工、团队、薪酬、报表，之后像学习、职业生涯规划也越来越受众重视。

东软集团软件产品事业部副总经理冷雪梅

东软HCM有着重要的客户积累，东软和万达的合作超过7年，其HCM管理已经发展到3.0版本。模块化是万达HCM的一大特色，实现不只在时间点上进行管控，还可以在数量、任务推送等进行管控。

万达集团人力资源部经理姜荔指出，随着万达业态的转型和扩张，从2013年的6万人已经发展到15万人，增速和增量都非常迅速，所以节点控制就需要体系化、标准化的，所有的事项都实现任务推送，保证某一时间节点人力资源管理在操作层面实现相对的及时和准确。

SEAS综合档案管理系统则是东软在产品时代就投入研发的最早的软件产品之一，已有26年的研发与应用实践。SEAS系统能够全方位支撑企业档案管理工作，并通过多渠道访问、丰富的展示展览、灵活的订阅与推送、多样化检索方式、信息分类浏览等功能，方便企业档案的管理和利用，发挥企业档案与资产的巨大价值，驱动企业快速成长。

档案管理具备时间性、安全性，一方面企业要把特定的数据保存起来，一方面还要发挥档案数据的巨大价值。祖凌宇指出，未来东软的模式将连接更多产品，甚至为客户提供资产交易的可能性。

东软在“人与资产”管理领域，通过融合云计算、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，快速完成产品升级，以满足企业的互联网化转型需求。

东软HCM目前已经可以通过AWS提供服务，从去年9月左右开始东软就与AWS接触，今年3月投入市场。“最终选择AWS最看重的原因就是安全性。”冷雪梅说，人和资产管理最看中的就是安全，所以在评估云服务商上我们也首先从安全性出发，另外未来北京和宁夏将互为备份，在安全性上实现双保险。

目前已经有一些客户迁移到云HCM，一家5000人规模的企业在20天时间就完成了独立系统到云服务的切换，包括各种数据对接、测试，甚至培训。当然云HCM还只是封装了一些模块化的功能，按照套餐方式提供给客户。