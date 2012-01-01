从幼苗长成大树 中美两国GIS软件技术已并驾齐驱

8月24日，以“地理智慧，数据驱动”为主题的2017 GIS 软件技术大会（GIS Software Technology Conference 2017）在北京国家会议中心召开。

至顶网CIO与应用频道 08月29日 北京消息： “当我走进这个大会场，特别登上这个讲台的时候，感到非常的激动。20多年前，这个会场还是一片高粱地，那个时候我每天从四环南面的苇子坑骑着自行车从这里走过，到中科院地理所上班。中科院地理所是我国GIS的发源地，也是我从事GIS学习和研究的起点。”超图集团董事长钟耳顺，在以“地理智慧，数据驱动”为主题的2017 GIS 软件技术大会（GIS Software Technology Conference 2017）上尤为感慨，他说当年从事GIS的人寥寥无几，许多人甚至不知道它为何物。如今GIS已经从地理与测绘科学的一棵苗成长为一棵大树。

并且IT领域每一项新技术的发展，都推动着GIS的快速进步。“比如互联网和移动技术的发展，改变了传统GIS的形态，让GIS走进了千家万户。不过无论IT环境如何演化，GIS的本质不会改变，GIS的功能很难被代替，而且会更加丰富和富有生机。”钟耳顺谈到。

超图集团董事长钟耳顺

GIS是一种基于计算机的工具，它可以对空间信息进行分析和处理。通过GIS 技术，可以将地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作（例如查询和统计分析等）集成在一起。

十八大以来，我国测绘地理信息产业实现了平稳、快速的发展，产值年均增长率达到了20%的速度。国家测绘地理信息局副局长宋超智认为，随着大数据、云计算、人工智能等技术的迅速渗透，地理信息的价值不断凸显，GIS技术拥抱大数据已成为了热潮。

国家测绘地理信息局副局长宋超智

但是我国地理信息在数据、技术、落地应用等方面仍需要不断的提升优化，在宋超智看来，主要体现在三方面：

技术方面，要积极创新地理信息数据的处理、管理、分析、挖掘等技术，跟上快速增长的地理信息获取能力，获得在数据海洋中航行的智慧。

应用方面，要与相关行业领域加强深度合作，派生出更多的GIS+，积极营造地理信息产业新的生态。通过地理信息大数据在各行各业的落地应用，激发地理智慧的无限潜能。

安全方面，要提升我国自主可控的GIS软件技术水平，加强地理信息全过程的管理，构建地理信息安全管理技术防控体系。在地理信息开放、共享、不断扩大的环境下，更好的维护我们国家地理信息安全。

科技部原部长，中国科学院院士徐冠华认为，GIS即将进入一个新的技术发展阶段，它将走向多维化、智能化和动态化。GIS未来的发展，大数据显得尤为重要。GIS与大数据的融合对整个地学的发展意义重大，应用空间十分广阔，希望中国GIS能够成为中国基础软件的一面旗帜。

科学技术部原部长、中国科学院院士徐冠华

“目前只有中美两国还在继续做大型商用GIS基础软件。在我看来，近年来中国和美国的GIS软件技术各自独立探索，水平方面并驾齐驱、各有所长。”超图集团总裁宋关福认为，目前在一些比较传统和经典的技术领域中，美国的积累时间相对长一些，但是在很多GIS的新技术发展方向上，例如在云GIS和大数据GIS，中美企业各自探索、各有优势。在跨平台GIS技术和新一代三维GIS技术方面，中国企业则更有优势，或者说已经达到了国际领先水准，而中国公司的不足其实在于品牌和客户的积累上。

超图集团总裁宋关福

作为国际领先的地理信息系统软件与服务提供商，超图在2017 GIS 软件技术大会上发布了SuperMap GIS 9D系列产品，该版本全面拥抱空间大数据技术，在空间大数据存储、分布式空间分析、大数据可视化、微服务、智能运维等方面全新升级，并进一步优化提升云端一体化GIS功能，构建新一代三维GIS技术体系，以满足更广阔空间的应用需求。

SuperMap GIS 9D 融合了跨平台GIS、云端一体化GIS、新一代三维GIS、大数据GIS技术四大技术体系，全面兼容国产软、硬件，满足多行业、多层次的GIS应用需求。

1.跨平台GIS技术体系

自2001年起，根据对GIS应用发展趋势的分析判断，超图软件基于标准C++ 技术完全重构GIS内核，建立了一套高性能的、支持多种操作系统和CPU架构的跨平台GIS技术体系。目前SuperMap GIS基础软件支持x86、ARM(如飞腾、元心) 、MIPS(如龙芯) 、Alpha(如申威) IBM Power和Itanium等多种架构的CPU，并能够在Windows、Linux、UNIX、Android及iOS等多种操作系统上高性能运行。

2.云端一体化GIS技术体系

超图软件融合了集约化的GIS云、多样化的GIS端和一体化的GIS系统，打造出全新的云端一体化GIS技术体系。

3.新一代三维GIS技术体系

以二三维一体化技术为基础框架，超图软件融合了倾斜摄影、BIM、激光点云等三维技术，集成了WebGL、VR、3D打印等IT新技术，确立了新一代三维GIS技术体系，极大推动了三维GIS更加广阔和深入的应用。

4.大数据GIS技术体系

随着大数据时代的到来，超图软件贯穿空间大数据全过程各个环节实现技术创新，将大数据存储管理、大数据空间分析和大数据实时流处理等技术与SuperMap GIS技术深度融合，全面扩展对大数据的支持能力，形成了全新的大数据GIS技术体系，有如下特点：