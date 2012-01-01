海马汽车：打赢汽车市场的数据竞争 全生命周期的感知客户

在中国制造2025、互联网＋的大环境下，海马汽车提出以“活力·智能”为核心的造车理念和发展思路。“活力·智能”就是为年轻人造车，为了更加了解年轻客户群体，海马汽车希望用大数据全生命周期的感知客户，真正为客户实现价值创造。

至顶网CIO与应用频道 08月28日 人物访谈（文/王聪彬）：2017年的中国汽车市场可以说有起有伏，上半年全国乘用车销售942.11万辆，同比增长1.48%，除了SUV市场销售378.52万辆，同比增长17.1%外，轿车、多用途汽车（MPV）、交叉型乘用车都出现不同程度的下滑。

现阶段汽车行业正面临产能过剩、市场放缓的挑战，而且在新技术、新材料、新工艺、新装备四个技术与汽车产业的融合生态的环境下，传统汽车制造业的发展该何去何从？

在中国制造2025、互联网＋的大环境下，海马汽车提出以“活力·智能”为核心的造车理念和发展思路。“活力·智能”就是为年轻人造车，为了更加了解年轻客户群体，海马汽车希望用大数据全生命周期的感知客户，真正为客户实现价值创造。

三步规划的智能化改造

海马汽车于1988年在海南成立，随着河南引进企业的大潮，2007年海马汽车作出了逐鹿中原的决定，现已形成自有价值链体系的核心竞争力，在轿车和发动机产品上填补河南省空白。

2016年海马S5销售量突破10万辆，跻身自主品牌SUV前十。未来3-5年，海马汽车明确了“收缩聚焦断舍离、细分市场前三甲”的战略目标，将突出“8万级”SUV核心品类，研发和生产出世界上同级别最好的发动机，塑造“活力海马 顶级动力”的品牌新形象。

这也源于中国汽车市场结构性红利已被释放殆尽，改善型和年轻化成为中国汽车下一阶段发展的主要趋势。

汽车企业伴随而来的将是对现有汽车制造生产模式的变革，必须从传统汽车制造逐步向着个性化、定制化、智能化发展。海马汽车在这个过程中进行了三步规划，2016-2018年实现营销大数据建设，2019-2020年实现智能制造，2021-2025年实现智能供应链。

海马汽车总装车间

“大数据可以帮助制造企业以用户为中心出发。”海马汽车有限公司总经理孙忠春看到未来的市场竞争将从技术竞争变成数据竞争。海马汽车规划通过大数据应用，在汽车研发设计、生产制造、市场营销、售后服务等产品全生命周期进行改造。

海马汽车有限公司总经理孙忠春

最终海马汽车同联想集团合作构建大数据平台，借助大数据、人工智能推动海马汽车迈向数字化转型，开启以价值创造为核心的工业转型新时代。

全生命周期的价值提升

海马汽车非常看重理解产业的合作伙伴，联想大数据平台在其内部就已经形成从客户导向、客户数据、产品数据、经营数据、供应链数据、生产制造的数据的全部打通和管理是一个很好的成功案例。

现在汽车企业在大数据上的应用基本趋同，都是覆盖产业链的生命周期，但其中也有各自不同的侧重点。联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强指出，海马大数据平台不仅可以对多数据源进行集成，并且根据海马汽车的业务流程设计了相应的应用模型和算法，包括模型分析、潜在客户挖掘、销售预测、用户经营体系等。

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强

目前海马汽车大数据平台一期已经上线，在舆情分析、数据挖掘、用户画像上更加具象化，在产品开发、营销推广上也更有针对性和时效性。当然海马汽车大数据应用还要从前端走向后端的制造、研发、供应链。

海马汽车规划的智能制造和工业大数据的结合上主要体现在“三化”发展行动，即智能化、预测化、融合化，实现对用户汽车消费全生命周期的覆盖；实现消费人群从兴趣、意向到决策、购买的高效转化；实现对目标客户群需求更深入的研究和认知。

“三化”的核心也是最重要的智能化主要体现在产品和营销两个方面：

产品智能化：实现车联网远程控制、故障检测，通过故障采集对产品质量可以有更直观的认识，通过大数据分析获得更多产品质量数据样本，更精准更全面的帮助产品设计优化。

营销智能化：整合全网数据创造商业价值，通过跨界搭建汽车营销数据，实现对用户全生命周期覆盖，精准建立营销渠道、物流渠道、服务渠道。

未来海马汽车将与合作伙伴一起，通过多维度应用大数据进一步提升精准广告投放、精准营销线索质量、多维度营销分析，实现消费人群从信息到决策购买的高效转化。