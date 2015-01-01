IDC: 金融科技与业务深度融合 加速中国金融行业数字化转型

数字化转型是中国金融行业的必由之路,以大数据、云计算、移动和社交媒体为代表的第三平台及其基础之上的3D打印、机器人、物联网、AR/VR、认知系统和下一代安全等六大技术将成为金融行业数字化转型的利器。

至顶网CIO与应用频道 08月26日 北京消息：多元化的世界让银行客户可以通过更为多样的渠道同银行打交道，所以成功的数字化转型是金融行业必须要做的事情。IDC认为,数字化转型是中国金融行业的必由之路,以大数据、云计算、移动和社交媒体为代表的第三平台及其基础之上的3D打印、机器人、物联网、AR/VR、认知系统和下一代安全等六大技术将成为金融行业数字化转型的利器。

由IDC中国公司主办的“ 2017中国金融行业转型与创新高峰论坛暨颁奖典礼”于2017年8月25日在北京举行。IDC Financial Insights亚太区总经理Cyrus Daruwala指出数字化转型成功的衡量方式包括，技术运用、实施、响应市场、市场接受、商业影响、用户影响。

上海华瑞银行副行长兼首席信息官孙中东提出Fintech时代互联网银行建设模式1+1+N，即1金融服务＋1互联网服务＋N互联网新模式。

论坛上, IDC发布了一年一度的《中国银行业IT解决方案市场份额研究报告》、《中国银行业IT解决方案市场预测研究报告》、《中国保险行业IT解决方案市场份额研究报告》、《中国保险行业IT解决方案市场预测研究报告》。

IDC金融行业研究报告显示,2016年中国银行业IT解决方案市场继续保持健康平稳的良好局面,整体上保持相对旺盛的增长态势。2016年中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到277.23亿元人民币,相比 2015年增长23.1%。IDC预测该市场2017到2021年的年均复合增长率为21.35%,到2021年该市场规模将达到736.99亿元人民币。

IDC 高级研究经理方正表示，中国银行业在‘新常态’下正在面临如何建立新盈利模式、发展新的业态以及应对新金融科技等三大方面的新挑战,随着金融科技与业务的深度融合, 中国银行业正呈现出经营多元化、产品惠民化、管理数字化、应用服务云端化以及智能化五大发展趋势。

近年来,随着越来越多的 IT 解决方案厂商的先后上市,中国银行业IT解决方案市场竞争正在日趋激烈,未来中国银行业IT解决方案市场在继续保持稳定增长态 势的同时将步入优胜劣汰的整合期。IT解决方案商应不断提升自己的专业积累与专业化服务能力,提升实施能力与服务水平,只有及时把握银行用户创新需求、与用户共同成长才能保证基业长青。

IDC 还首次面向中国金融用户宣布了2017 IDC China FinTech Pioneer(金融科技先锋者)TOP25入围名单。同时对中国建设银行、中国平安银行、招商银行、恒丰银行、中国民生银行、中国光大银行、上海华瑞银行、包商银行、北京银行、江苏银行、南京银行、 西安银行 、中原银行、邢台银行、三峡银行、网商银行、浙江泰隆商业银行、阳光保险集团等22家金融行业用户颁发了“2017年度中国金融行业最佳创新奖”,其中中国建设银行“核心系统建设工程”获得最高创新大奖。

中国金融行业正在步入一个崭新而振奋人心的金融科技时代,以大数据、云计算、移动互联、区块链、人工智能等为代表的信息技术推动着金融科技革命,其引发的创新将 对金融行业变革产生深远影响。可以预见,未来十年金融科技将迎来一个历史性的发展机遇期。