 ODCC 2017开放数据中心峰会盛大召开 —— 二十项成果集体亮相、 ODCC联合实验室正式成立

至顶网CIO与应用频道 08月24日 北京消息：

8月22日，由开放数据中心委员会（ODCC）主办，百度、腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院和英特尔承办的“2017开放数据中心峰会”在京召开。来自政府主管部门、电信运营商、互联网企业、设备供应商、科研院所的3000余位代表出席了会议。会议设立了主论坛和包括服务器、数据中心、测试认证和网络在内的四大分论坛。主论坛由ODCC副主席何宝宏和邹贤能主持。

工信部信息通信发展司副处长梅杰、中国通信标准化协会秘书长杨泽民、中国信息通信研究院院长刘多、百度基础技术体系高级技术总监刘超、阿里巴巴基础设施事业群总经理周明等出席了峰会。ODCC主席、百度系统部副总监张炳华发布了ODCC最新研究成果。会上公布了ODCC特别贡献个人、测试认证结果和数据中心绿色等级认证结果，并举行了颁奖仪式。

对于我国数据中心产业的未来发展，梅杰给出了三点建议：一是推进落实国家政策，加强引导合理布局；二是推动网络技术演进，满足产业发展需求。三是加强技术研发创新，推动产业水平提升。他希望ODCC能够继续践行开放、创新、合作、共赢的原则，也希望峰会成为产业界充分交流和深入探讨的平台，共同推动我国数据中心产业发展迈上新台阶。

杨泽民秘书长表示，2010年以来，我国数据中心产业高速增长，市场规模平均每两年翻一番，随着以互联网为核心的新一轮科技和产业革命的蓄势待发，物联网、人工智能、虚拟现实等新技术日新月异，数据中心将迎来新一轮的建设高潮。与此同时，新技术、新业态对数据中心IT设备、网络的要求逐渐提高，急需加快数据中心相关标准的制定和出台，促进产业的快速发展。ODCC作为数据中心领域的权威组织，紧跟市场需求，在数据中心领域开展了大量的技术创新和标准化工作，发布了《天蝎整机柜服务器技术规范》、《数据中心基础设施监控系统南北向接口规范》、《25G交换机技术规范》、《企业级硬盘基准测试规范》等20余项技术规范。同时，多项标准已经报送中国通信标准化协会，相信这些标准经过市场检验和选择的标准，将带动整个产业链更快速的健康发展。

ODCC主席、百度系统部副总监张炳华对近一年ODCC取得的成果做了全面总结。

在服务器方面，天蝎机柜预计到2017年底部署规模达到1.5万个，产业价值预计达到150亿元。比去年的累计值增加了50%。天蝎3.0今年已经实现量产，部署规模达到了300个机柜。”在数据中心方面，ODCC一直致力于推进模块化数据中心的建设标准。微模块数据中心目前累计部署4500套，相当于50000个20A的标准机架，四年来模块化数据中心累计完成部署量7万个标准机架，容纳服务器标准超过100万台。

ODCC服务器工作组组长张家军、网络工作组组长杨志华、测试认证工作组组长郭亮和ODCC秘书长李洁概要介绍了各个工作组的整体情况、重点项目和发展计划，各个组工作计划充实，相信未来将会不断公布更多成果。

本次峰会的一大亮点是

成立了ODCC联合实验室

三年来，ODCC制订了一系列的技术规范，取得了丰硕的成果。为了保障这些技术规范的落地，保证各类产品的兼容互通，扩大测试范围，正式成立ODCC联合实验室。ODCC联合实验室将在数据中心的风火水电等基础保障系统、计算存储网络等IT设备、运营支撑系统以及数据中心绿色节能、可靠性、跨层次协同能力等方面进行测试规范制定和测试验证的工作。ODCC将通过联合实验室，让创新得到保障，使标准更具活力。

“希望通过ODCC联合实验室，能对我国数据中心产业的设备认证、采购选型、分级分类等方面提供测试支撑。我们信通院也将一如既往的支撑好ODCC的测试认证工作，为我国数据中心和IT产业的发展贡献力量！”ODCC联合实验室依托单位，中国信息通信研究院院长刘多说。

ODCC很多的成果都来源于一线工程师。在颁奖环节，本次峰会首次颁发了因表现优异而获得特别贡献奖的个人。

“企业级硬盘基准测试”第二批测试结果也获揭晓，共有5家单位的8款产品分别获得了全部8个奖项。

在10G AOC测试认证中，嘉基电子科技(苏州)有限公司、太平洋(聊城）光电科技有限公司的相关产品获得认证；在天蝎认证工作中，浪潮的整机柜服务器产品SR4000获得了天蝎相关子系统的认证。

值得一提的是，ODCC与国际知名机构TGG（绿色网格）联手，再次在国内发布“数据中心绿色分级国际认证”结果。其中，腾讯青浦上海电信新奥泛能网络三联供数据中心1#楼，获得“运行类5A”认证；中国联通（贵安）云数据中心仓储式微模块机房，获得“设计类4A”认证。

在大会主论坛上，百度基础技术体系高级技术总监刘超、英特尔（中国）有限公司资深市场总监Jeff Wittich、阿里巴巴基础设施事业群总经理周明、施耐德电气信息技术（中国）有限公司数据中心首席技术顾问石葆春、三星半导体存储产品部门技术总监赵范植、华为技术有限公司首席网络专家王闯、中国电信北京研究院副总工程师杨明川等专家也发表了主题演讲，与业界分享了各自在数据中心建设和运营上的成果和经验。

在服务器分论坛上，对最新的异构计算、液冷以及服务器硬件监控等主题进行了分享。近年来人工智能迎来了大爆发，应用领域不断扩散，网络结构变得更加得复杂，这就对硬件的计算能力有了更高要求，传统的 CPU 已经无法满足需求，于是就有了 CPU+GPU/FPGA/TPU 等异构计算平台的出现。此次演讲主要分享下不同硬件的计算能力及其未来发展的趋势。承载海量数据的数据中心是能源消耗大户，数据中心的散热问题始终是其解决的难题之一。液冷技术是一种为降低数据中心能耗进行节能环保的尝试。通过液冷实现服务器和IDC的相互匹配支撑未来高密服务器平台集成度和能效最优。传统的服务器硬件监控在新的时代已经过时。从根本上解决服务器硬件问题的路径，在于设计建立新时代的智能硬件监控系统，提高服务器硬件服务的 SLA，降低整体运维成本、直接优化服务器的CAPEX和OPEX。

在数据中心分论坛上，工信部发展司对最新文件“国家新型工业化产业示范基地 （数据中心）”进行了解读。数据中心测试验证对于数据中心的安全稳定运行非常重要，“数据中心测试验证技术规范”项目组就规范的立项背景、规范的目的和意义、规范的主要起草单位和规范的主要内容做了解读。“数据中心选址白皮书（2.0版）”完善了指标体系，针对国内多个主要城市建立了全面详实的选址数据库，并根据中国实情给出了选址实例另外，该分论坛还就边缘数据中心、数据中心基础设施故障管理最佳实践、运营商网络机房DC化改造探讨等专题与大家做了分享。

在网络分论坛上，网络工作组就25G AOC和100G开放光模块、SDN数据中心Openflow多级流表TTP模型技术白皮书、IP光融合IPOC技术、虚拟交换机以及100G Chassis交换机与大家做了分享，并重点介绍了凤凰项目。凤凰项目的目标是打造新的“白盒+开源OS”的网络生态，促进中国开放网络和SDN网络的进一步发展。凤凰项目将坚持用户渠道和用户主导原则，依托开源OS社区，共同打造适合中国用户的开源OS发行版，同时提供白盒交换机与发行版OS的兼容性测试认证，为广大用户提供易用、稳定和低门槛的白盒+开源OS部署方案。同时，凤凰项目也将推动开源运维管理体系建设作为重要项目内容。

在测试认证分论坛上，ODCC与业界分享了测试认证工作组的系列工作成果。据悉，发展至今，ODCC测试认证工作已经覆盖服务器、数据中心和网络等各个方面。服务器方面，除了整机柜服务器、多节点服务器和冷存储等天蝎系列项目以外，工作组首次发布了对通用服务器和NFV服务器的测试规范。在企业级固态硬盘基准测试的基础上发布了企业级固态硬盘技术发展报告，对企业级固态硬盘进行了更深入的研究。工作组还与网络工作组一起，联合发起国内首个25G试验床项目。TGG也就数据中心绿色节能发展进行了交流。通过在该分论坛能够看到，随着ODCC各个技术工作组的稳步推进，测试认证的工作越来越重要。通过测试认证，才能确保各项ODCC技术规范准确落地，进而推动我国数据中心的发展。

开放数据中心委员会注重技术研究和创新，每年一度的峰会，发布众多干货成果，影响力迅猛提升，已成为业界一大盛事，未来开放数据中心委员会还将继续秉承“开放、创新、合作、共赢”的理念，为提升我国数据中心产业的技术实力和竞争力贡献力量。