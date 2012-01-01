发布人工智能运维平台Davis，数字化时代下 Dynatrace想做坚守智能运维的门户

Dynatrace Perform上海用户大会第四次登录中国。在本次大会上，老牌数字化性能管理解决方案提供商Dynatrace向我们公布了公司战略调整的方向。

至顶网CIO与应用频道 08月18日 人物访谈（文/孙博）：“Dynatrace已经转向了一个平台性的公司，希望为每一个用户，每一个应用，在每一个地方，以人工智能驱动的全栈式、全自动的运维助力企业云化业务增长。”

Dynatrace Perform上海用户大会第四次登录中国。在本次大会上，老牌数字化性能管理解决方案提供商Dynatrace向我们公布了公司战略调整的方向。Dynatrace大中华区总经理琚伟对于这样的转型提到了三个关键字，除了平台性，还有以人工智能作为驱动力，以及包容性。“我们会将更多技术加入到平台上，满足以云计算、大数据、物联网等为特征的数字化时代下运维新要求。”





Dynatrace大中华区总经理 琚伟

在以“企业转型”为主旋律的现如今，Dynatrace亚太区副总裁Steve Jobson认为他们这样的举动是自然而然的，跟随不断变化的市场需求，Dynatrace有能力服务好每一位用户，通过智能可视化、全栈式监控和平台化的解决方案加速企业业务升级的脚步。

Dynatrace亚太区副总裁 Steve Jobson

光靠牛人的运维是行不通的

“三分建设，七分运维”，这是大部分IT人都秉承的观点。而随着企业数字化转型的深入，当前系统、数据、业务日趋繁杂，IT环境复杂程度正呈几何级速度不断增长，这给企业IT运维难度和成本都带来了一定的挑战，再加上大多数企业仍处于“救火式”被动的、单靠人工运维模式，不足以有效管控系统性能。如何颠覆传统的运维模式，实现高效、低成本的运维管理，将直接影响到企业的营收。

Dynatrace亚太区市场总监Harris Loefti提到，性能管理正面临前所未有的挑战，优质、高效、智能的性能管理模式成为企业的普遍需求。

Dynatrace亚太区市场总监 Harris Loefti

回顾APM1.0时代，APM软件功能非常简单，就是要管理网络系统的性能。到了APM2.0时代，目标偏向于监控和管理各种基础组件的性能。在2010年前后，新的移动访问方式兴起，消费者的生活方式与应用更加紧密，这让APM不仅需要管理真实的用户体验以外，更要关注端到端的业务交易性能分析。

而随着数字化时代的到来，从传统基础设备、应用监控，转变为数字化体验式的监控，更贴近用户体验。Steve坦言，他明显感觉到用户体验直接决定了产品的销售量以及市场份额。所以光靠一两个牛人的运维模式已经无法满足，未来自动化的运维模式将成为趋势。

人工智能运维助手Davis

本次大会上，Dynatrace发布了第四代产品——人工智能运维助手Davis，这个从四年前就开始构想的平台将人工智能技术引入监测过程，为管理微服务和以云计算为中心的应用的运营复杂性提供了全新的方式，重新定义应用性能管理，帮助企业更智能的应对复杂应用环境下的性能问题，最终实现智能化运维。

Dynatrace智能化运维的愿景主要通过三个维度技术实现。首先，依托于Dynatrace的PurePath专利技术实现了对每笔交易的跟踪，并以可视化的方式实现性能问题的精准定位。其次，Dynatrace实现了全栈式、端到端的智能监控，可针对各类云平台、各层级云环境、物联网环境下的多样化智能设备，做到性能问题预判，并针对问题提供相应的解决建议。最后，通过与业务链上的各类系统和设备连接，实现智能运维生态平台。

例如，通过亚马逊的Echo语音服务，用户可向Dynatrace Davis询问前一日的性能运行状况，接着Dynatrace Davis回复性能问题出现的时间点、根源、引发的影响后，自行分析性能问题集中爆发的时间节点和原因。

人工智能技术在近一两年的国内市场发展尤为迅猛，跟人工智能沾边的企业大大小小也不算少数。但人工智能技术的高门槛，需要厂商首先要拥有丰富的经验和专家知识，其次再是模型算法能力。

对此，Steve是这样回答的。他说专家知识积累的前提一定是数据的积累，从全球范围来看，收集业务运维信息最全的公司是Dynatrace，此次发布的第四代运维产品中嵌入了大数据平台和elasticsearch的能力，“数据的采集量以及精准定位问题，这才是开始AI的第一步。”

此外，Dynatrace还拥有PurePath和SmartScape两项专利技术，实现对引入应用的所有交易进行端到端的监控和分析，最终可以跟踪到此用户点击导致的访问数据库动作，使得Dynatrace能够实现主动式性能管理。

目前，Dynatrace平台主要有两种部署方式，一种是以公开在云上多租户的SaaS模式，另一种则是部署在企业数据中心中的单一独立租户模式，无需担心数据安全的问题。传统的APM工具部署包括安装、配置等通常需要花费一定的时间，而Dynatrace通过将重复的手工实施过程变成自动化，可以将预警时间从小时级缩短到秒级速度，并且针对各类云平台、各层级云环境、物联网环境，做到性能问题预判同时提出相应的建议。

据了解，Dynatrace产品已经覆盖国内金融、能源、汽车、快消、零售、制造等多个行业，全球拥有8000多的用户数量。在生态建设方面，Dynatrace也在与AWS、红帽、谷歌等厂商保持密切的合作关系，可以同时支持不同厂商的IT环境。

“Dynatrace变了，不再是一个拿着手电筒照亮一片星空的公司，而是变成一个平台性公司，我们想做坚守智能运维的门户。”琚玮在演讲中谈到。