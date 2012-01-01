 谷歌表示GE这个重量级客户正在试用Google Glass企业版

通过利用谷歌眼镜和Upskill的新企业版AR软件，GE航空公司展示了AR能够如何改变工厂车间。

至顶网CIO与应用频道 08月15日 北京消息：当谷歌宣布谷歌眼镜的复兴时，证明AR眼镜具备了真正的市场 ——企业领域。该公司表示GE、Agco、DHL和Sutter Health等重量级客户已经在试用谷歌眼镜企业版了。

AR肯定是许多商业领袖已经考虑过的事情：去年进行的Tech Pro Research调查显示，39％的受访者已经在他们的组织中使用AR了。在那些没有使用的受访者中，有67％的人表示正在考虑。与此同时，分析师对市场持乐观态度：IDC认为商业部门在2016年已经购买了约111,000顶AR头盔，这一数字预计到2021年将达到二千万以上，年均复合增长率为184％，到2021年，商业板块占AR头盔市场份额的83％。

那么从现在到2021年之间的发展会怎样呢？GE使用谷歌眼镜展示了AR如何最终达到主流企业有信心认为它值得投资的成熟度水平。对于像GE这样的主流企业，改变工作流以采用像AR这样的新技术并不是一件小事。

GE航空公司的Ted Robertson对ZDNet表示：“GE是一艘巨大的船只，所以哪怕要小小地调整一下方向都需要很大的动力。”他表示，“这不像是我们是一个小型的创业公司，只需用一个开关就能改变所有的事情。”

Robertson及其在辛辛那提的GE航空团队制定了在工厂车间部署谷歌眼镜的计划，作为竞赛的一部分：GE Ventures正在寻求在公司内使用可穿戴技术以及来自Upskill的Skylight的最佳点子，Upskill这家公司从2010年开始一直在开发增强现实设备的企业软件。GE Ventures是Upskill的投资者。Skylight是Upskill的智能眼镜工业AR软件平台。

Robertson解释说：“我们的想法是将这项技术配备给装配发动机的GE机械师。”他表示，“我们在世界各地设有几个这样的设施，我们想这样做的原因是我们看到很多维护的错误。”

根据GE的要求，Upskill将无线扭矩扳手整合到该流程之中。这帮助了在飞机发动机上工作的GE机械师，确保他们正确地按照规格正确地扭转每个配件。同时，技术人员可以通过谷歌眼镜参考他们需要遵守的规范，而无需起身查看参考手册。

GE最初在辛辛那提有十五位机械师参与了新系统的测试。他们在没有眼镜的情况下从事特定的任务，因此GE可以收集相关流程花费多长时间的数据及其错误率。然后在午饭后，他们会使用眼镜做同样的工作。

使用了该眼镜，GE能够在装配过程的关键点减少错误，这意味着该技术可为GE及其客户节省数百万美元。此外，该团队的机械师工作效率平均提高了8％至12％。而且更重要的是，该团队还喜欢用眼镜工作。

Robertson表示，“最后，我们从所有的机械师那里都取得了非常积极的成果。”他表示，“大多数人在使用这几个小时后立刻表示，和他们现在使用的装备相比，他们更喜欢使用这个。”

Robertson及其团队正在完成关于试用的报告，以便该项技术可以正式部署。

Upskill软件已经部署在GE多个业务部门中。Upskill的联合创始人兼首席执行官Brian Ballard表示，在各种各样的部门中，“眼镜有一个非常有变革性的用例”。但是，“采用的速度将由他们自己的工作流程来决定——无论是否有规定。这是一个旅程，但它是您真正看到动力的一个地方。”

Ballard表示，由于大型企业终于对这项技术有了信心，因此它在未来几年内将会有所增长。他们已经看到微软公司推出了HoloLens，而现在谷歌正在将其关于眼镜的工作推向开放。

他表示，“对市场的信心是非常重要的，特别对成熟的财富500强品牌更是如此。”他表示，“他们不会根据Kickstarter的概念购买任何东西——他们只会根据企业已经准备好了的路径图进行采购。”

此外，越来越多的软件使企业更容易采用该技术。Ballard表示，“您必须建立软件解决方案生态系统来解决所有用例。”他表示，“你们现在有了第一代和第二代的客户采购，然后就变成成熟的果实低垂下来。现在我想你会看到更多的后续工作出现。”