独家专访|亚马逊CTO沃纳·威格尔：数字化转型是企业生存的唯一出路

数字化转型是企业都在谈的一件事，在2017 AWS技术峰会上，亚马逊的首席技术官Werner Vogels博士接受了至顶网的独家视频采访，探讨云计算对于数字化转型带来的创新变革。

至顶网CIO与应用频道 08月15日 独家访谈：数字化转型是企业都在谈的一件事，在2017 AWS技术峰会上，亚马逊的首席技术官沃纳·威格尔（Werner Vogels）博士接受了至顶网的独家视频采访，探讨云计算对于数字化转型带来的创新变革。

Werner Vogels负责亚马逊全球技术愿景的推动，基于全球的用户需求持续地推动创新。他认为数字化转型是现在迫在眉睫的一件事，也是企业的唯一出路，在这个过程中文化、人才、技术都起着至关重要的作用。

企业在数字化转型的过程中必将产生大量的需求，云计算则可以很好的支撑转型。而且AWS在业务发展的过程中一直以客户为中心，AWS把手放在客户的脉搏上，客户有任何的变化都能够感知，客户提出要求会以最快的速度去响应。AWS始终为客户去把住安全、性能、可靠性、成本控制四个领域的关。

未来AWS会更加关注新型数据源、安全、人机互动，数据变得越来越重要，我们要关注新的数据源；任何公司都应该是基于数据，由数据驱动进行优化，只有这样才能够有竞争力；AWS在安全方面会不断投资、不断创新；人机互动界面未来应该存在于我们所处环境的每一个角落。

以下为采访实录

主持人：数字化转型在中国是一个热门的议题，很多企业正计划推动这一战略，为了确保数字化转型的成功，你对CIO和企业决策者有什么建议和意见？

Werner Vogels：我想先谈一点，数字化转型绝对不是对于一家企业的锦上添花，而是他们生存的唯一出路。所以数字化转型是势在必行的。这是从宏观层面上来说。从微观的角度来说，数字化转型能够帮助企业实现成本节约，

同时也能够吸引更多的年轻一代人才。现在大学毕业的学生们，他们绝对不会愿意加入一个让他们觉得有窒息感的传统企业。

在这里我有以下几点建议文化、人才、技术。

第一点建议，对于那些传统企业而言，罗马肯定不是一天就能够建成的，他们不能够希望自己晚上想我要转型，第二天就实现了。因为这种数字化转型需要企业文化、人与技术的合并。

第二点建议，你一定希望去雇佣合适的人才，你不要去雇佣那些保守的传统的技术人才，他们习惯了叫做系统性的记录，比如（依赖）SAP、Oracle的ERP很难去做创新。

第三点建议，从技术的角度来说，你必须勇于去探索、实验。因为其实客户会不断地需要一些新的功能和服务，你必须有这样的一些探索精神。

我们相信对于企业数字化转型的道路而言，云计算无疑是一个巨大的推动力。

第一、够帮助企业获得无限的资源来做技术上的探索、实验，从而实现创新。因为它从根本上改变了企业做创新的成本结构，企业只需要为自己已经用的资源去付钱。

第二、它能够极大地提高企业员工的生产力，当企业使用云服务的时候，平均而言他们的员工可以非常容易的实现两倍甚至三倍的生产力提升。

第三、从业务的角度来说，云服务能够帮助企业更加快速地推出新的产品和服务。以前新产品的周期可能要两到三年，但是对于现在的客户而言，他们可能需要两到三个月就有新的产品和服务。所以这也是云服务帮助到企业的一点。

我还想从技术的角度具体的地为企业的数字化转型提供一些建议。这种数字化转型绝对不要采取大爆炸的方式，应该是日积月累，从小做起。而且要采取迭代的方式。

我们建议对于企业数字化战略而言，他们应该采取云为先的战略，也就是说对于全新服务的开发、新应用的开发，一定要以云为先作为基础。比如说他们的数据分析的业务流程，无需在初期投入方面过多的资金花在资本型的建设上。

在这里我们AWS全球有很多客户其实是积累了一些经验，通常他们会在自己的组织结构中成立一个叫做云CUE（云卓越中心），他们通过企业的应用上云，或者是提供云为先的服务，来积累云方面的专有知识。

在这里我还想从企业文化来做一些建议。我们刚才感觉到了，企业应该勇于去实验、探索，但是我们必须顾及到大家害怕失败的情绪。对于数字化转型的企业而言，他们必须去鼓励失败。事实上很多人都认为，如果自己失败了，会给自己的事业生涯抹上污点。但事实上这些数字化转型的企业要把这个东西反过来看，要给那些在业务中勇于失败的人发荣誉勋章。

我们有一家意大利大型能源公司的客户ENEL。这家公司有一个项目，它会鼓励那些工程师和项目人员站出来说，我在过去一段工作中犯了最大的错误，跟其他工程师和产品经理去分享。

麻省理工的媒体实验室的工程师也谈到这一点，为了鼓励创新环境的建立，我们必须极力地降低失败的成本。我们刚才是从企业文化的角度去阐述的，但是从技术的角度也是这样。

如果你使用AWS的云服务，这也就意味着你失败的成本其实非常之低。所以我们觉得要去鼓励企业探索实践，做出好的创新。一方面低成本，一方面打造良好的企业文化环境。

主持人：我们知道你和很多CIO有深入的交流和沟通，你认为在数字化转型中，CIO的角色是否出现了一些变化？

Werner Vogels：你让我谈一下目前全球CIO的圈子发生什么样的变化，以前我们知道CIO其实是向企业的CFO汇报工作的，很大一部分的工作职责是控制IT预算，把这个钱控制好，千万不要突破这个预算的底线。

但是现在更多CIO的角色发生了变化，成为了企业创新的使能者、推动者，尤其是在云服务方面，我们看到很多企业IT组织的CIO们，他们成为了内部IT托管服务的供应者，他们为不同的内部业务客户提供了预打包的IT服务。在过去IT部门提供IT服务，但是现在有了云服务，也就意味着业务部门完全可以跳过IT部门，直接去获取IT服务。

比如说在周四下午，某一个业务部门就使用了这种数据仓库的云服务，而放弃了自己企业所提供的集中化的企业级数据仓库。但是对于IT负责人，也就是CIO而言，他必须让业务部门必须随心应手地去获得这样一种云服务。所以对于这些CIO们而言，他们必须以客户为中心，而不是以前简单地要控制IT的预算。

主持人：AWS一直是云计算的领军企业，亚马逊是如何推动技术创新，以确保在市场的领先？

Werner Vogels：AWS并不太多关注于保持领先地位、保持第一名的位置。当然了，我们也要关注竞争对手，但是我们重点是在客户身上，我们非常关注与客户的关系，我们专注于客户。在过去一年，我们已经发布了一千多个新的功能和服务，这也其实从某个侧面反映了我们对客户的专注。因为现在的IT是一个全新的世界，跟五到十年之前的IT完全不一样。

AWS就是把手放在客户的脉搏上，客户有任何的变化，我们都能够感知，他的要求提出来，我们会以最快的速度去响应。AWS始终为客户去把住四个领域的关，安全、性能、可靠性、成本控制。

其实可能在外界的眼中，某一个产品或者服务并不是一个大的技术创新，但是只要我们看到对客户有益的话，我们就会去做。比如说因为我们的客户数量众多，某一项服务实现了规模经济，或者说我们本身数据中心的运营实现了成本降低，我们会把这样一个经济价值传递给我们的客户。

我们的云服务已经多次往下调整价格，完全不是因为竞争对手的压力，而更多的是因为我们觉得我们获得了这方面的经济价值，我们要把它传递给我们的客户。

还有一点是安全，安全其实现在已经成为AWS最重视的一项工作，我们不管在自身公司运营还是在技术创新方面，都把安全放在最重要的位置。事实上很多的客户决定使用AWS的云服务，就是因为他们觉得自己不可能达到AWS这样对云的重视和投资，所以他们愿意干脆用AWS。

主持人：很多传统企业拥有既有IT资产，你对这种类型的企业上云有何建议？

Werner Vogels：我们针对企业客户进行上云的一些迁移，有专门的迁移项目，AWS携手合作伙伴为客户量身定制这种应用上云的迁移方案，分几步走。

第一步是我们帮助客户做一个商业案例或者商业使用场景分析，告诉他为什么要迁移，是为了控制成本还是为了业务的敏捷性、速度，或者说你不想再做以前硬件基础设施的升级。所以第一个阶段简称为筹备阶段。

第二个阶段叫做规划阶段，什么意思呢？我们AWS会为客户提供专业的应用IT资源发现这样一套工作，我们会摸清楚客户驻地到底有哪些资源可能需要移上云端，做出一个专门规划。

第三步是实际迁移的执行，而迁移的执行也分成几种不同的选择。第一种是把驻地的应用搬到云上，简单的托管方式。但是托管也有两种情况，一种是手工，一种是全自动化。第二种是再平台化，有一些驻地应用需要迁到云端，但是因为它原来所在的平台和云的平台并不是能够兼容的，所以我们要把这个应用的平台再做一遍，再做迁移。第三种是有一些应用已经快过许可期了，放弃原来的软件应用，然后购买纯SaaS服务。

第四种是再架构。对那些大规模、内部用量大的服务来说，你可能要再架构应用，充分利用云的弹性。

在整个帮助客户迁移的过程中，合作伙伴发挥着非常重要的作用。尤其在中国，AWS生态系统圈里的合作伙伴已经数量增多，范围也在扩大，他们也在为AWS客户迁移提供非常好的工具和专业服务。

比如说在中国有一家合作伙伴SilverLining （上海冠闵信息科技有限公司），它在托管服务方面是非常有经验，也是一家云原生公司。

主持人：我们知道亚马逊有很多大型云计算客户，但是从技术的角度看，一个超大型的互联网企业，比如Facebook，是否可能运行在AWS上？

Werner Vogels：互联网行业中有很多大型的互联网公司，像Airbnb、Dropbox。Facebook的CTO曾经在公开场合说过这样的话，如果当我们刚开始做Facebook的时候就已经有AWS的话，那我们就会用AWS。

主持人：Echo是一个非常成功的产品，现在很多科技公司也在推出类似的智能音箱产品，亚马逊如何想到开发这样一个家庭终端？

Werner Vogels：我觉得这不光是一个在家庭端的终端设备的问题，更多的要涉及人机界面互动。我们知道现在人机互动的方式主要由数字化设备自身的能力来决定。

如果你是一台电脑的话，那我们通过键鼠来互动。如果是智能手机，我们通过触屏来互动。但这并不是人类进行交流最为自然的方式。比如说我们俩来交流，我们不是通过某一个信道来实现的。所以我们认为其实语言是最为自然的人机互动方式。

所以我们就觉得不要再受数字化系统自身功能的局限，我们要采取语音这种最为自然的人类交流方式，尤其是针对像老年人和小孩，其实他们用语音来交流是最自然的。

即使像我们这些在数字化的世界里原生一代，我们有的时候也会觉得用语音跟电脑交互更方便。如果你只是通过键鼠的话，要不停地敲入东西，这是很烦人的。

Echo是一个非常好的例子，我们知道它大部分的功能都是由Amazon Lex提供的，事实上这些功能都是由后端的云服务来支撑的，

对于终端设备本身，无非就是麦克风、扬声器这样一些硬件的构建，背后支撑的有很多的AWS的人工智能服务。比如说自然语言识别，从文本到语音等等这些都是实现Echo这些智能服务的后台技术。

主持人：现在每个人都在讨论人工智能，和它对世界的改变，亚马逊对人工智能投入如何？它对哪个行业改变最大？是零售么

？

Werner Vogels：其实人工智能这项服务或者是技术对于AWS或者亚马逊而言，我们已经做了很多年。比如说亚马逊零售方面在我们的电商网站上，大家其实对很多的人工智能服务都已经习以为常了，比如说我们的商品推荐引擎，其后台就是人工智能服务和机器学习。

机器学习就是基于大量的历史数据得出对于未来智能决策有利的支持。事实上对于亚马逊零售方面，我们已经有几十亿笔定单的历史交易数据，所以我们完全可以根据这些历史数据进行建模，对每一笔交易定单进行打分。

比如说我们还可以以机器学习或者人工智能技术来很快地找到客户对产品的负面意见，还有大量产品的推荐等等，这些都是我们这几年以来做的人工智能服务。

我们在亚马逊零售方面已经有多年的深度学习、机器学习方面的积累和经验，所以这方面我们有很多的专业知识，也做了很多的探索。我们认为对我们的企业客户而言，其实他们无需去做这样一些低层次的人工智能服务的开发，他们完全可以去把AWS所提供的一些高级功能化的人工智能服务集成到自己的应用中去。比如说我刚才谈到的语音识别、自然语言理解，还有亚马逊的图像识别，这些完全可以被集成到他们的应用中。

什么样的行业会最先被人工智能所颠覆呢？事实上我认为是各行各业，只要这个行业存在大量的数据，而它又能够对这些数据加以利用，来支持自己智能决策，就可以被人工智能去转变。比如今天上午我们邀请到的客户飞利浦，他们做医疗健康服务，他们的目标是到2025年去帮助30亿的人群提高他们的健康水平。这些其实都是人工智能所推动的。

还有像金融服务行业以及工业制造领域，今天上午我们也谈到了通用电器，它现在已经从一家传统的制造企业，转型为分析服务的供应商了。他们不仅服务于内部客户，也服务于外部客户，甚至服务于自己的竞争对手。

我们认为云计算真正实现了一种平等的资源的享用，也就是说无论公司大小，因为有了云服务，不管是存储还是其他资源，他们都是可以平等获得的。所以在人工智能方面，关键答案是数据。我刚才已经定义了什么叫做人工智能，就是基于大量数据分析基础之上的智能技术。

主持人：未来几年，科技领域最有可能的趋势变化是什么？

Werner Vogels：未来三到五年，我也无法说拿着水晶球去准确地预测，但是有一点是明确的，数据变得越来越重要，我们要关注新的数据源。比如说物联网的一系列仪表、设备，比如工厂、车间的设备，还有供应链的各种设备，甚至卡车等，都会成为新的数据源。任何公司都应该是基于数据，由数据驱动进行优化，只有这样才能够有竞争力。以后我们做的决策判断，绝对不是基于本能，而是基于事实的。

未来五年，安全绝对是最为重要的，没有所谓百分之百的安全。我们必须在安全方面有不断的投资、不断的创新，至少像AWS，我们要保证我们比其他人在技术上领先。还有一个领域我认为将会发生巨大的变化，就是人机互动界面。现在我们更多是通过数字化设备来和机器互动，但是我们认为以后的人机界面应该存在于我们所处环境的每一个角落。

当我们在谈智能家居的时候，通常你说我要知道我们的用电量怎么样，我拿出手机来看。但是这只是一个方面的人机界面，我们认为以后挂在墙上的钟表，比如说它从绿色变成红色，你就知道可能你在能源方面消耗过多了。所以我们所处的环境就应该是人机界面，而不仅限于电脑作为这样一个界面。

主持人：今天有很多CTO来到这里（AWS Summit）你作为全球最大的互联网公司的CTO，是否可以谈一谈成为伟大CTO的秘诀？

Werner Vogels：事实上CTO的世界也在发生变化，不同的公司CTO的角色也不一样。对于有些公司的CTO而言，他们就是数据中心经理，他们为企业管理资源，向CIO汇报工作。

而有的CTO是属于一家公司的战略级领导之一，他要思考这家企业的技术战略。事实上在AWS成立之前，我其实在Amazon属于这样一个角色。

但是现在越来越多CTO的角色发生变化，他们越来越多的面向客户，考虑客户的需求、客户面临什么样的难题要解决。所以我们谈到CTO其实在企业中的变化是在发生转变的，而对于一个企业的技术领导者有两个角色。

一个我们把他称为技术工程部门副总裁，他关心的是人才管理，技术团队是不是世界上拥有最佳的人才团队。另外一个角色就是CTO，我的公司开发的是不是最优秀的技术。这两个角色的工作是不一样的，你拥有最好的技术，并不意味着你拥有最好的人才，它和人才管理是不同的话题。

主持人：非常感谢您今天接受我的采访，同时也期待看到您未来的创新以及亚马逊的创新！

Werner Vogels：非常感谢您的视频访谈，也希望我们的前途是明亮的。