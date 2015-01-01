 Dynatrace创新主管&战略联盟副总裁Alois Reitbauer：数字化性能管理的未来

Dynatrace创新主管&战略联盟副总裁Alois Reitbauer，为在座嘉宾分享了Dynatrace前沿的技术，以及Dynatrace对于数字化性能管理未来的展望。

至顶网CIO与应用频道 08月09日 北京消息：8月2日，第四届Dynatrace Perform 上海用户大会隆重举行。在此次盛会上，Dynatrace与各行业翘楚共同探讨了人工智能技术为应用性能管理带来的新可能，并展示了Dynatrace Davis 人工智能运维助手及其应用场景。

Dynatrace创新主管&战略联盟副总裁Alois Reitbauer，为在座嘉宾分享了Dynatrace前沿的技术，以及Dynatrace对于数字化性能管理未来的展望。

Dynatrace创新主管&战略联盟副总裁Alois Reitbauer

以下为嘉宾演讲实录：

早上好。我们这个会介绍一下Dynatrace比较前沿的一些技术，就是后面我们怎么带给更多的价值。

这是一个运营中心。你觉得这个运营中心跟你们的公司里面的运营中心有什么差别？后面一个人都没有，他们是去开小差还是吃早餐了？这也是我们在行业上很大的转变。这个也是很重要的一点，Werner是亚马逊的CTO，它讲了很重要的一个事就是，你构建一个应用，你就负责去执行它。这个是每一个单独的团队都是在开发过程里面，其实以后就是每个自己的微服务的开发的部门，就是自己负责自己的，不单只是开发，还包括了运营运维的部分。这个也是我们到现在的NoOps。我们的想法是，不是没有运维团队，而是运维团队变成IT环境里很重要的不可分开的部分，它是无处不在的。

这是我们拍的怎么去把我们希望的将来的情况，构想出来。后面有一个我们做的视频。

（视频）

这是一个所有的团队都平衡的，在一个环境里面，这也是我们看到的以后的运维的一个大的方向。原来的整个产品线都是比较偏技术的，后来我们看到怎么把我们整个这个方向嵌入到比较接近运维的方向。这是最开始的时候提到我们可以通过人工智能去构建实现和人的互动。所以在整个问题的解决过程里面，不只是技术，有可能是business，可能是总裁，这里的问题是不是每个人都很懂技术，不是每个人都是性能专家。

不是每个人都懂技术，但是每个人都懂问题，所以通过一个语音系统，我们可以用最自然的方法问它，用自然语言的方式告诉我们所要的解答。AI可能会造成很多工作机会的丢失，所以这个研究其实也说明了，在整个这个过程里面有哪些新的职位在这个AI的运维过程里面。所以这样可以看到，在IT的开发，运维，跟业务分析几乎是占到一半。所以这可以令我们在工作过程里面更有效率。

这个其中有几个产品是非常有意义的，像一般的开会，我们在以前开会要准备一大堆的材料，而直接在开会的时候可以通过系统查询，去问这些问题。今天有什么事情，网络有什么问题，今天最严重的问题是什么，我们直接可以去问。这也可以用在董事会问一些业务的相关问题。传统的做法是每周的周报，可以看到上一周的情况。而现在是可以随时看到现在的状态。

这里我用一个亚马逊的语音进行互动，打开Dynatrace的界面。它可以通过语音的方式查询很多不同的资讯。这里看到有新的方法跟监控环境做互动，以对话的方式来沟通。这已经是一个实现的功能，你们可以看到。这个是通过在亚马逊的一个项目里面做出来的。过几周以后所有的Dynatrace的用户就可以用到这个功能，应该是8月底以前。用语音的对话的方式交互，在电脑或者手机上进行互动。

刚才我们看到的是其中的一半，发现问题，我们还有另外一半是后面要做的，怎么处理这些问题。一般我们看到的环境会是这样的。我们看到上面会有一些问题，红色的部分是我们立马要去处理的。我们在左上角应用没有标红，也就是没有受到影响。

通过自动分析，我们可以看到问题相关的底层组件是不是有问题。我们这个可以是用在非常庞大的IT环境，比如我们需要分析8200个依赖才出来结果。Dynatrace怎么实现这一点？这个可以说是Dynatrace中的一部分，这个是Dynatrace的整个里面一部分语法的构件。所以我们可以用它去做一些自愈的情况。我们可以配置到的是，这时候出现问题的时候，我们可以对应标签里的自愈去自动的执行它。

这是最有趣的另外一个地方，我们会弄死一部分的应用，这是一个简单的应用，这样我们做一个自动的，这边是发布的工具，其实也可以用其他的发布的工具。这个是把整个的过程全自动化，整个发布的过程。这一部分发布是成功的。我们看到自动化找出这些问题进行处理，我们看问题出在哪里。我们看到有一堆的错误。所以我们这边会看到错误率会增高，我们会直接在浏览器上看到这个错误。最有趣的地方我们是有这些搜索的标签，很快我们会看到这个问题会弹出来，在这里展示出来。很快会看到问题实时的展现出来。这也是一个IOT的例子。以后这个运维中心的人员，我们准备把这个带到每个人的地方，原先我们这个产品，这个UFO的目的是在构建的过程去监控整个构建的状态。所以我们会把这个放在最容易看到的地方，像咖啡机、大门，每个人都可以看到这个状态。大家看到，它现在已经在做自愈的尝试。

我们再重新刷新一下这个页面，已经修复了。我们显示一下刚才发生了什么事情。所以刚才看到的，自动回滚到前一个版本。我们看到刚才的视频里除了看到一些愿景以外，其实很多是可以实现的。我们其实可以自动解决问题，所以没有一个运维中心，我们也可以把性能数据带到你需要的地方。你可以从我们这边购买，我们也提供一些定义的东西，你可以自己打印。这也是我们为了展示当初的一些想法去实现的。

给大家更多的一些证据，我们自己去运维SaaS环境，也没有专职的运维人员。但已经有几千个用户在使用这个SaaS环境。我们可以在公司里不同的团队同时去支撑这个用户。所以现在我们整个后面只是四个同事，通过AI的支撑管理整个运维。

我就介绍到这里。这个UFO，补充一下，已经是可以订购的。