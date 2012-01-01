看好成长型企业 用友发布新一代云ERP U8 cloud

7月28日，用友发布新一代云ERP U8 cloud。赋能成长型企业商业创新，实现敏经营、轻管理、简IT。

至顶网CIO与应用频道 07月31日 北京消息：上云是企业大势所趋。可是为什么要上云？如何上云？上怎样的云？大部分企业并没有一个清晰的答案。尤其成长型企业，在快速变化中求发展，在发展中求创新。云ERP除了满足随需应变的业务需求外，低门槛、低成本的云模式也成为成长型企业上云的首选。

7月28日，用友发布新一代云ERP U8 cloud，采用大数据、云计算、人工智能、移动互联网技术，并支持多种云的部署模式，希望帮助成长型企业商业创新，实现敏经营、轻管理、简IT。

敏经营、轻管理、简IT

“敏经营、轻管理、简IT”是U8 cloud的产品理念 。U8 cloud通过云化、解构、连接、共享来重构企业IT系统。此外，全新的云架构，可以支撑企业IT轻装上阵，随需应变。

·敏经营：互联网+ 时代带来了新营销和新采购的企业经营模式，U8 cloud 将采用全新的经营创新理念引领企业经营创新，降本增收，提升利润。如：支撑供应链购销协同、创建生态营销新模式、结合采购云搭建互联网采购直通车、提供智能制造全景应用等；

·轻管理：U8 cloud 会在多组织协同、智能财务、人力与服务等方面服务企业管理创新，以更好地适应企业向互联网转型升级。如，融合协同云柔性团队管理、提供以体验为核心的员工共享服务、打造智能财务新模式等。

·简IT：企业互联网化是企业信息化的新进阶，U8 cloud 云服务创新IT模型，推动企业实现数字化转型。U8 cloud，支持公有云、混合云部署，简化部署、快速应用，同时用友提供了7*24小时呵护，减少整体IT迁移成本、灵活低风险，企业从此摆脱庞大运维团队。所有节约的成本，支持客户业务快速创新，让客户实时享受最新服务。

此外，U8 cloud全云的多层级架构，支撑企业IT轻装上阵，随需应变。PaaS平台，依托华为云、阿里云进行硬件环境、操作系统、安全灾备、运行适配、数据库、网络服务的部署；用友云平台提供云租户管理、云部署、云开发、移动设备、IOT、云API的PaaS服务；SAAS层基于管理应用架构，针对U8 cloud提供了企业建模、客户化、云运维、云运营的环境和服务，支持客户化开发、个性化配置,集成实施和运维于一体的开放平台。

作为用友云平台的重要组成部分，U8 cloud还融入了用友云市场，与数百个云服务提供商一同服务好成长型企业。用友云支持产业链级开发的产品建构平台,提供 U8 cloud 产品构建，同时可实现与客户现有应用系统的整合和应用协同。

百年老店稻香村的转型

作为一家百年食品老店，也作为用友的长期客户，稻香村在当天的发布会上也分享了从线下到线上的转型。稻香村主要生产和销售中式传统糕点及熟食等600多种特色食品，旗下拥有现代化的传统食品生产配送基地和190多家连锁店、800多个实体销售网点、数家电商微商旗舰店，从业人员近万人。上云的初衷，是希望解决四个方面的问题：组织快速变化带来的难题、采购供应链相对固定、如何实现经销商订货网络化，以及财务分散化后如何管控资金。

此后，稻香村选择使用用友分销管理系统、财务管理系统，生产制造供应链等应用。通过信息化，构建了一个统一的信息化平台，优化了食品厂生产配送中心和实体店，以及电商、微商无缝连接，消除了信息孤岛；实现了实体店采购订单和食品厂销售订单、生产订单协同生成，形成了食品厂生产和实体店销售一体化管理。

据稻香村副总经理杨华透露，即便是在门店扩张30倍的频率下，稻香村仍然顺畅运转、供销有序。“北京稻香村的经营模式由原来的线下模式扩张到线上，并且2016年的线上收入达到3000多万，移动支付8000多万。”杨华说道。