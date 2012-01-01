AWS把手放在客户的脉搏上 为客户所想

每年AWS技术峰会都会吸引大量的技术粉丝，他们最希望听到的是AWS有更多服务可以落地中国。AWS在全球增长最迅速的亿级IT企业，也将为中国客户带来更新型的用户体验。

作者：王聪彬 来源：至顶网CIO与应用频道 【原创】 2017年7月26日

至顶网CIO与应用频道 07月26日 北京消息（文/王聪彬）：每年AWS技术峰会都会吸引大量的技术粉丝，他们最希望听到的是AWS有更多服务可以落地中国。北京光环新网科技股份有限公司总裁杨宇航谈到了为AWS进行本地化改造，以及构建运营服务体系。

北京光环新网科技股份有限公司总裁杨宇航

基础设施团队：负责AWS北京区域基础设施的运营管理，提供专线、专网及各类网络服务；

市场营销服务团队：全面负责AWS北京区域面向中国的市场销售和客户服务、将逐步建立覆盖全国的销售服务体系；

技术服务团队：为用户和合作伙伴提供基于AWS的云计算增值服务，技术咨询、系统设计及迁移、混合云构建、运营管理服务；

目前光环新网在北京已经拥有6个数据中心，完善基础设施布局，更好的满足客户需求。而AWS也在中国快速成长，亚马逊AWS全球副总裁，大中华区执行董事容永康指出，AWS在全球增长最迅速的亿级IT企业，也将为中国客户带来更新型的用户体验。

亚马逊AWS全球副总裁，大中华区执行董事容永康

AWS是一个拥有深度功能、广泛服务的基础设施平台，众多功能主要包括计算、数据库、安全性和访问权限、网络可用性几个方面。亚马逊公司首席技术官沃纳•威格尔说，AWS就像把手放在客户的脉搏上一样，我们会最快速度的响应客户的需求。

亚马逊公司首席技术官沃纳•威格尔

在2016年年底，AWS又将九个实例进行了7大升级，包括EC2 T2、M4、D2、R3、X1，I2、C4、G2、P2，同时还新增了虚拟机服务器VPS服务Lightsail和FPGAs硬件加速的F1。安全、性能、可靠性、成本控制是AWS可以给予企业用户的保障。

现在人工智能这么火，但企业完全不用再做低层次的AI开发，利用AWS的服务可以快速的将功能集成到自己的产品或服务中。

Amazon Rekognition深度学习图像分析服务，通过API连接相机就可以识别图像内容，以及脸部识别；

Amazon Polly可以将文本转换为语音，采用了深度学习技术。一旦提交了文本流，Polly就会输出mp3音频流。目前支持24种语言，47种声音的转换；

Amazon LEX提供由深度学习实现的理解自然语言和自动语音识别，通过使用语音、文本将对话式界面构建到任何应用程序中；

沃纳•威格尔认为，语音是最自然的人机交互方式，不要受数字化系统的局限。Echo音箱就是一个很好的例子，其就使用了Amazon LEX技术。

每年都会有用户来为AWS站台，今年明显变化是来了三个本地客户，而且是传统行业，他们来自宁夏大学、飞利浦、玫琳凯。

宁夏大学

宁夏大学建于1958年，目前在校生22000+，教职工2600+，是宁夏唯一的211高校。2015年7月，成立宁夏大学亚马逊云计算学院。并且加入了7门云计算大数据课程。

宁夏大学校长何建国表示，宁夏大学一直在思考如何让教与学更加对称，宁夏大学亚马逊云计算学院的成立看到了实现的可能，而且云计算是一个强大的基础，通过6个月建设了云端大学服务教学、科研，实现数据驱动的教学、科研和管理。

飞利浦

飞利浦希望通过有意义的创新，改善亿万人的生活。所以飞利浦将提供更好的医疗保障和医疗关护，创新的解决方案为消费者和医护人员提供支持。

飞利浦大中华区副总裁兼首席信息官表示，我们致力于健康的生活方式、预防、诊断、治疗、家庭护理五大战略重点，基于AWS建立数字健康平台实现物联网、数据分析、个人医疗数据、全程关护。

玫琳凯

玫琳凯是一家美资直销化妆品企业，1995年进入中国。玫琳凯已经100%通过在线渠道进行下单，日均订单超过10万张。

玫琳凯（中国）信息技术副总裁杜思远表示，目前核心系统大数据分析平台，以及电子商务系统、移动系统已经搭载在AWS上，可以实现全程无人干预，快速响应业务的高峰。