物联网的下一个职能：支持客户体验的技术个性化

大量的企业向云迁移，AI和机器学习技术的增长，以及互补技术的民主化，可以帮助各种规模的公司使用连接设备上可访问的数据，来获取竞争优势。

比帮助人类登陆月球的电脑，更强大的设备就位于我们的口袋或手袋中。智能手机，绝对是连接日益增长的物联网设备生态系统中重要的日常工具。它们可以处理和分析几乎每个智能设备、跟踪器和硬件的数据流。智能手机还存储人们通过应用和其他交互产生的大量信息记录。最重要的是，它们可以语境化人们的经历，并从连接到物联网的复杂系统中，将复杂的业务数据流个性化。每个数据依赖型企业都应该努力的最终目标：部署能够横跨前端和后端办公室的物联网技术，使用云平台和互补应用生态系统。

毕竟，物联网不再只是专家技术。获取这一合适工具的方式比以往更多，企业物联网平台为小型企业和企业家提供了更多机会。机器和员工之间的不断数据流和连接，为这些小型企业主和企业家提供了机会，将每个员工、客户、供应商和合作伙伴转换成其业务流程的有用资源。然而，许多企业仍然需要一个基础设施，可以移动大量的数字信息，并让其对业务运营有意义。大量的企业向云迁移，AI和机器学习技术的增长，以及互补技术的民主化，可以帮助各种规模的公司使用连接设备上可访问的数据，来获取竞争优势。

将物联网连接到云，获得效率和优势

基于云的软件解决方案，可以帮助使用物联网的各种规模的企业，显著降低成本，提供更多的灵活性，并提高工作流程。它们还可以为小型企业和企业家提供从几乎任何地方访问、监控、接收和输入数据的可靠方法。从物联网和你口袋中智能手机中产生的数据流可以在云中汇合，从而实现新层次的访问、透明度和安全性。

使用云来迁移物联网数据的重要优势：更好的客户服务和关注。企业可以利用云来进行几乎所有涉及信息交换和分析的业务运营——从客户关系管理、工资核算，到财务。他们还可以从现场将物联网设备和硬件中的任务关键数据，通过云发送给员工和客户，以提供当前的服务水平和未来的业务交易。

物联网的自动化实际上提升了工作效率

尽管对于人工智能会在不久的将来造成工作消失，有很多担忧，实际上AI可以帮助企业——特别是初创公司和中小型企业——节省花费在繁琐的管理任务上的宝贵时间。客户服务是AI技术重点部署的关键领域。聊天机器人，使用人工智能基础设施构建的自动对话工具，弥补了业务运营的软件驱动方面，对于保持客户满意和建立业务至关重要。

实际上，聊天机器人让公司能够更快地做出客户反馈，并解决问题，同时还可以存储详细的会话日志，以供企业负责人日后查看。由AI驱动的聊天机器人所收集和存储的数据，可以帮助做出对于企业至关重要的未来决策。在捕获点数字化信息，就不再需要记录收据和费用，消除了繁琐的人工数据输入的需要，并以更简便的流程，替代了数据收集。自动化这些方面的工作，使员工能够更有效地将时间投入到管理项目，监控物联网和基于云的运营，并支持客户关系。最终，物联网与AI的结合，使得这些体验更智能，并将物联网终端转化为“智能”终端，企业可以从中提取数据来完成客户交互。

无缝数据集成带来无缝业务运营

部署物联网和连接设备的企业也应该考虑部署具有开放架构功能的平台，使其能够与对日常运营至关重要的其他技术相集成。当所有操作系统都可以相互交互时，从物联网源流入网络的可操作数据量将显着增加。通过实施解决方案，就可以更好地理解那些对于业务至关重要的人员，并更好的沟通，企业可以通过物联网、自动化和智能手机技术实现个性化。这样，企业可以与主要的利益相关者增加有意义的接触点。部署平台、技术和工具的网络，生成、分析和接收直接支持，并增强客户关系的数据。进行变革的企业了解上下文数据的巨大价值，并且知道在网络，物联网和云之间连接他们的系统，将有助于他们取得成功。

