华为与清华经管学院签署战略合作协议并成功举办高管研修班

7月12日，华为中国合作伙伴大学高管研修班在清华大学经济管理学院顺利开班。清华经管学院党委副书记朱岩教授，华为企业BG中国区总裁蔡英华等出席开班仪式。

至顶网CIO与应用频道 07月14日 北京消息：7月12日，华为中国合作伙伴大学高管研修班在清华大学经济管理学院顺利开班。清华经管学院党委副书记朱岩教授，华为企业BG中国区总裁蔡英华等出席开班仪式。

当天，华为技术有限公司和清华大学经管学院签署战略合作协议，双方将在企业定制培训、人才交流互动等多个领域进行密切合作，实现优势互补、互惠互利、共同发展。

华为与清华经管学院签署战略合作协议

朱岩教授热忱欢迎华为的领导和学员走进清华园。他表示，清华代表着学术、代表着研究；华为代表着产业、代表着经济，这样的战略合作是华为基于企业战略发展和人才培养需求而与清华达成一致的。这样的战略合作他期盼已久，他也希望通过这次合作为华为和华为的生态伙伴带来不一样的收获，希望学员们在清华园学到的不仅是商业和管理，更有华为与清华内在的精神。

蔡英华在致辞中表示，随着华为企业业务的多样化，生态的概念已经开始贯穿到华为的业务发展过程中。华为的战略中不仅包含商业战略，更有人才战略。目前，华为有与全国100多所院校进行合作的ICT学院，为产业进行有效的知识输出和人才输送，同时华为也在与例如清华这样的国际知名院校进行合作，将清华最优秀的师资力量和创新要素，和华为进行有效接轨，来服务好华为的生态伙伴。

本次开设的高管研修班侧重于提升华为生态伙伴管理者的领导力。后续，华为将联合清华大学，发挥清华经管学院学术和师资优势及华为的技术和管理创新优势，为核心生态伙伴的高管们提供深度定制化的课程，帮助生态伙伴的决策者们，更好地聚焦企业核心竞争优势，突破发展禁锢，开启战略和系统思维、拓展国际和产业视野。定制课程通过理论与实践的深度整合，相信会很好的契合华为生态伙伴高管发展需求。

此外，华为还将在华为中国合作伙伴大学中设立“生态领导力奖学金”，鼓励生态伙伴更多地参与进来。

华为中国合作伙伴大学高管研修-清华经管班合影

此次华为中国合作伙伴大学高管研修班共设计三个模块内容，学员们可以系统地学习《解读中国宏观经济新常态》《“互联网+”时代的管理挑战》《管理创新理论与实践》三个核心课程，课程着眼于国家经济大局，探讨当前中国经济发展的热点及企业管理创新的前沿问题，了解及掌握互联网时代环境的变化趋势，及其对企业和个体带来的从技术、行为到文化、经济、经营等方面的深刻影响；整个培训采用课堂讲授、案例研讨、分享交流等相结合的教学方式，强调师生互动实践，实现组织行动学习，提升个人领导力。