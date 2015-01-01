网易云创大会明日举行,将展示20年技术成果

网易云创大会将于明日在杭州举行。届时，网易云(网易旗下云计算大数据品牌)将公布近两年的发展数据，并将联合浪潮、Intel发布“司南战略”，展开在云计算领域的深度合作。

根据相关消息，网易联合杭州高新区(滨江)管委会举办、由杭州市两创示范工作领导小组办公室协办的云计算科技盛会——网易云创大会将于明日在杭州举行。届时，网易云(网易旗下云计算大数据品牌)将公布近两年的发展数据，并将联合浪潮、Intel发布“司南战略”，展开在云计算领域的深度合作。

今年4月，浙江省推出“企业上云”行动计划，计划今年新增10万企业上云，建设“云上浙江”，打造“数据强省”。在此背景下，浙江的云计算企业、大数据企业以及第三方服务机构都在积极行动。同时，网易云成为浙江省企业信息化促进会“企业上云服务联盟”成员。网易举行首届云创大会，无疑将可以借助政策红利，与浙江省的发展战略形成协同。

同时，今年恰逢网易成立20周年，网易急需一个系统展示自己技术实力的大会，此次网易云创大会也将成为网易技术力量的首次大阅兵。据了解，网易云自2015年开始对外开放，迄今为止已经推出了通信与视频(网易云信和视频云)、全智能云客服(网易七鱼)、云计算基础服务(网易蜂巢)、云安全(网易易盾)等一系列场景化云服务，和大数据管理与应用开发平台(网易猛犸)、企业级大数据可视化分析平台(网易有数)等大数据平台，均是在自身擅长的领域将积累20余年的技术进行输出，瞄准互联网及互联网+经济下的企业业务升级需求。

此前媒体曝光的三大看点显示，网易云将在大会上发布全新场景化云服务和大数据服务等解决方案，升级网易云的产品和服务体系。此外，网易的人工智能技术也将在云计算大数据中发挥更大的作用。“我们对云计算的一个理解是从资源到业务，希望有规划有计划地将网易的技术能力和资源形成云计算、大数据产品。并用这种产品化的方式，能够让网易云重点的业务线，在云计算市场的细分领域里占据优势。”此前，网易杭州研究院执行院长汪源曾对媒体表示。

在汪源看来，未来云计算的竞争未必仍死磕在IaaS领域，将会深入到更加细分的领域，云计算的竞争或将进入下半场。而网易云虽然不是第一时间入场，但却总能找到自己擅长的，从网易云目前的规划来看，基本以互联网+和大数据为核心，并已经在多个领域取得业界领先。

事实上，今年年初开始，网易云商业化的落地就已经加速：今年上半年，网易云启动了网易中国创业家大赛，并在成都、长春、淮南等地建立了双创基地，未来还将拓展到全国十个城市。这些计划帮助网易云以多方位的扶持政策改变创业、改变传统行业，加速他们商业的成功，也让网易的技术力量得到输出和展现价值。

作为主题为“商业匠心、技术创新”的首届云创大会，网易云将展现哪些技术，以及提供哪些加速技术与商业融合的战略思路，值得业界关注。