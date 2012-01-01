东软蝉联IDC中国医疗IT行业榜单第一

据近日IDC发布的《中国医疗IT解决方案市场份额，2016》披露，在医疗IT行业拥有较高品牌声誉的东软集团，再次以领先的收入和市场份额，蝉联国内医疗IT解决方案提供商榜首，继续领跑中国医疗行业信息化建设。这是东软连续第七年荣登IDC医疗IT行业报告排名第一。

至顶网CIO与应用频道 07月12日 北京消息：据近日IDC发布的《中国医疗IT解决方案市场份额，2016》披露，在医疗IT行业拥有较高品牌声誉的东软集团，再次以领先的收入和市场份额，蝉联国内医疗IT解决方案提供商榜首，继续领跑中国医疗行业信息化建设。这是东软连续第七年荣登IDC医疗IT行业报告排名第一。

据IDC该报告显示，受益于中国医疗改革政策各项措施的持续推进和数字化转型在医疗领域的应用这两大直接推动力，2016年中国医疗IT行业呈现高速增长的态势，并且未来几年也将延续这一增长趋势。

东软此前在大健康产业的布局，以及在医疗IT业务和市场的快速发展也印证了IDC报告的分析与预测。2016年，东软在医院信息化、区域卫生和公共卫生、分级诊疗、智能互联设备、健康服务等市场得到快速拓展，业务均稳步增长。作为医院信息化的引领者，2016年5月，东软面向大型三甲医院率先推出新一代医院核心业务平台RealOne Suite，打造行业领先的一站式解决方案，并在澳门镜湖医院、中山大学附属肿瘤医院等多家医疗机构成功应用。在医疗业务创新方面，医疗大数据、大象就医等互联网产品客户规模不断扩大，创新商业模式得到市场验证。

伴随“健康中国2030”规划纲要、“十三五”卫生与健康规划等文件出台，医疗改革持续稳步推进，互联网、大数据、云计算、人工智能等技术支撑的医院数字化转型初见成效。

作为东软构建可持续的大健康产业生态系统的重要布局之一，2017年以来，东软继续加速推进面向大健康领域的转型和创新，保持在医疗IT行业的领军者地位。2017年4月，东软参与筹备中国健康医疗大数据股份有限公司，成为重要成员单位；5月，东软与辽宁省卫计委合作打造“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台；6月，东软健康医疗国际产业园在辽宁自贸区沈阳片区启动运行；2017年上半年，东软与烟台、湘潭、哈尔滨等6个城市围绕智慧城市建设达成战略合作。

未来，东软将通过自身在大健康领域的品牌影响力，凭借IT技术优势和经验，融合云计算、大数据等新技术，积极适应健康医疗服务体系新需求，引领医疗IT市场新变化。