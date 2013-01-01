聚合生态 | 万人规模的“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛正式揭幕

由华为中国合作伙伴大学主办的“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛2017，面向伙伴、华为员工、广大开发者同时展开，预计参赛人数超过万人。大赛旨在发现ICT人才，寻找新伙伴，聚合生态各方力量，合作创造商业价值。目前大赛正式开始接受报名。

至顶网CIO与应用频道 07月11日 北京消息：由华为中国合作伙伴大学主办的“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛2017，面向伙伴、华为员工、广大开发者同时展开，预计参赛人数超过万人。大赛旨在发现ICT人才，寻找新伙伴，聚合生态各方力量，合作创造商业价值。目前大赛正式开始接受报名。

什么是“ΣCO-Discovery”生态伙伴精英赛

“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛，源于2013年的合作伙伴大比武，该赛事在2016年发展为“匠心杯”伙伴精英邀请赛。2017年，为体现开放、合作、共赢的理念，构建多样性、共生共荣的生态圈，大赛将面向合作伙伴的“匠心杯”伙伴精英邀请赛、面向内部员工的大比武，以及面向软件开发人员的“开发者大赛”统一起来，并正式更名为“ΣCO-Discovery”生态伙伴精英赛。与以往赛事相比，本届大赛新增团队赛制。生态各方将利用华为的平台、产品和技术，发挥各自优势，紧密合作共同解决现实世界中的问题，创造商业价值。

“ΣCO-Discovery”有何含义

ΣCO是ecosystem（生态系统）的缩写，体现了华为坚持开放、合作、共赢理念，汇集各方生态精英打造“数字化转型共同体”，共享生态成果的态度和意愿。Discovery意为“探索、发现”。通过大赛，华为期望为中国ICT领域培育和发现更多的优秀人才，寻找新的合作伙伴，发现新的商业机会，创造商业价值，与生态各方共同探索中国企业的数字化转型之路。

本届大赛有何特点

➤ 创造商业价值：新增团队赛制，生态各方合作，基于客户真实场景创造商业价值；

➤ 聚合多样生态：参赛者来自生态各方，包括合作伙伴、华为员工、开发者多种角色，客户作为大赛评委。各方发挥各自优势共同解决问题，体现生态聚合力；

➤ 万人参赛规模：大赛由伙伴赛、华为员工赛、开发者大赛3个分赛场组成，参赛人数超过万人，成为国内规模最大的ICT综合类赛事；

➤ 聚焦新技术领域：除传统ICT技术，本届大赛聚焦于云、大数据等新技术领域的技术应用及开发，帮助参赛者进行能力转型，打造新时代的技术领导力。

大赛的赛项和内容

本届大赛分为“个人/公司赛”和“团队赛”两个阶段。个人赛阶段：包括“华为伙伴赛”、“华为员工赛”和“华为开发者大赛”三个分赛场。

个人/公司赛

➤ 华为伙伴赛：基于伙伴角色，分为解决方案、服务与交付、商务三个赛项。

（1）解决方案赛项：包括行业和产业两个赛道，分别设置初赛、复赛、决赛3个环节。

❶ 行业赛道：包括智慧城市、公共安全、金融、政府、电力、交通、教育、医疗、大企业、广电媒资10个子赛道。

❷ 产业赛道：包括云、全云网络-数通安全、全云网络-传输接入、全云网络-IT、全云网络-企业云通信、全云网络-网络能源总计6个子赛道。

（2）服务与交付赛项：包括个人赛和公司赛两个赛道。

❶ 个人赛：设置初赛、复赛、决赛3个环节，包含数通安全、传输、IT（存储&服务器）、云、网络能源、视讯、 服务销售、项目管理8个子赛道。

❷ 公司赛：设置初赛、决赛2个环节，特别邀请华为CSSP认证级合作伙伴进行公有云服务相关的竞赛。

（3）商务分赛项：设置初赛、复赛、决赛3个环节，商务、财经、供应链等各业务领域拉通进行竞赛，评选专业奖项。

➤ 华为员工赛：设置初赛、复赛、决赛3个环节，基于解决方案、服务等工作角色分为6个赛道。

➤ 华为开发者大赛：设置初赛、入围赛、决赛3个环节，涵盖云计算、大数据等10余个技术领域，各技术领域拉通评选奖项。

团队赛

团队赛阶段：个人赛的优秀选手将有机会参加团队赛，来自生态各方的参与者将组成联合团队，基于华为的平台、产品和技术进行联合创新，解决ICT领域的实际场景问题。除获得丰厚奖品外，获奖方案将得到华为优质营销平台和销售渠道的大力推广。

大赛赛程

➤ 个人/公司赛阶段：

• 报名：7月10日~7月20日

• 初赛：7月29日

• 复赛/决赛：7月31日~10月12日

➤ 团队赛&颁奖：10月13日

了解更多大赛详情，请访问“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛官方网站。