百会CRM发布P2P行业解决方案，助力打造领先金融企业

如今互联网金融行业在经过国家大力监管、重新洗牌的调整之后，已经步入了良性发展轨道，市场需求体量巨大，发展异常迅速。

至顶网CIO与应用频道 07月07日 北京消息：如今互联网金融行业在经过国家大力监管、重新洗牌的调整之后，已经步入了良性发展轨道，市场需求体量巨大，发展异常迅速！但是与此同时，随着快速发展一起而来的，还有充斥其间的种种问题。如行业大佬的入局，使得行业竞争更趋激烈；多家公司争夺有限的客户资源，使得获客成本节节增高；市场营销的投入产出比无法量化，使得资金投放没有方向；客服人员的服务不到位，使得客户粘稠度不断下降……而P2P行业要想解决这些问题，唯有采用信息化管理，提升自身竞争力，才能够突破严重的发展现状。越来越多的企业意识到，在这个产品同质化严重的时代里，“以客户为中心，为客户创造更多价值”将成为平台竞争战略的重中之重。因此，很多P2P企业都选择了一款专业的客户关系管理软件——CRM系统！

如今，百会CRM针对P2P行业的种种痛点，发布了国内最具深度的专业解决方案，帮助P2P企业将客户资源结合到自身的核心竞争力之中，实现企业与客户的良性互动，提升客户满意度，延长客户生命周期！接下来，我们就来看一下，百会CRM发布的P2P行业解决方案，能给企业带来哪些价值。

1.百会CRM对整个企业的价值

百会CRM此次发布的P2P行业深度解决方案，是真正结合了P2P行业的特点。能够帮助企业整合内外部资源，优化和规范业务流程，提升营销效率及效果，提高服务质量，给P2P企业注入强劲动力，实现企业管理目标。

2.百会CRM对企业管理者的价值

企业管理者使用百会CRM系统，能够宏观把握企业经营现状，做出科学决策。还能够协调总部和异地分支机构的工作，结合借贷资金的流入流出情况，掌握市场趋势。并且可以精准评测市场活动效果，将有限的资金投入到最有效的市场活动中。即使出差的时候，也能够在系统中便捷办公，摆脱时间、空间的限制。

3.百会CRM对业务总监的价值

销售总监使用百会CRM系统，能够分析关键业务数据，合理制定部门工作计划，让团队工作井然有序。并且可以通过系统随时了解下属工作安排，对下属提出的支援请求，随时审批和给予帮助。对于重大业务事件，可以实现全程追踪，不遗漏每一个为企业提升业绩的机会。而且百会CRM的业务报表功能，可以帮助销售总监准确掌握销售业绩预测，做到心中有数。沉淀的业务工作方法还可以保存在百会CRM系统中，批量复制业务精英，加快销售团队的成长。

4.百会CRM对业务人员的价值

业务人员使用百会CRM系统，能够合理规划每日工作，重要事件及时提醒，方便快捷获取业务知识，各类审批和支持请求可以在系统中提交，加快审批进度。还能够将客户所有资料悉数保存，全面掌握客户画像，熟知客户投资喜好、资金状况等，加快业务订单达成。移动版百会CRM还可以使得业务人员有效利用碎片时间，随时随地处理业务。

如今P2P行业的快速发展已经势不可挡，目前已经进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。除了产品的功能和价值，P2P企业用户最关注的同样包括自己所在行业的成功落地经验。百会CRM成立10年之久，至今已有130多个垂直细分行业解决方案，在全球有超过10万余家企业，超过2500万注册用户在使用百会CRM系统。此次百会CRM推出的P2P行业深度解决方案，旨在帮助企业加强内部流程管控，开拓外部资源，提升平台竞争力，使得用户通过对业务流程的改变，利用信息技术的便捷来获取更多新客户，保留老客户，提高客户服务价值，让更多的企业拥有真正属于自己的解决方案，打造专业、领先的金融企业！