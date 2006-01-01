专访易云股份董事长张继勇博士：做一名坚持终身学习的创业者

2017年6月，以"生态构建、深化应用"为主题的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心举行。在大会间隙，记者对易云股份董事长张继勇博士进行采访，带大家深入探访易云股份布局云计算市场的那些事儿。

2017年6月，以"生态构建、深化应用"为主题的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心举行。来自政界、业界、学界的四千多名嘉宾出席本次大会，国内专业的云计算集成运营服务提供商，易云捷讯科技（北京）股份有限公司（以下简称"易云股份"）在本次大会上提出了"简单上云"的理念，引起了与会嘉宾们的广泛关注。在大会间隙，记者对易云股份董事长张继勇博士进行采访，带大家深入探访易云股份布局云计算市场的那些事儿。

化繁为简 简单上云

自2006年云计算被正式提出至今已经发展了十多年，如今开始真正为众多企业所广泛接受。本次大会以"生态构建、深化应用"为主题，标志着如今云计算产业的发展已经进入下半场。云服务厂商不再是"跑马圈地"式抢占市场份额，而是开始注重深耕细作，提高服务质量，为客户带来更好的使用体验。针对 "简单上云"的理念，张继勇董事长对飞象网记者赵致新作出了详细的阐述："传统的IT系统非常复杂，系统管理员需要配置各种类型的服务器和各种软件系统，在管理维护期间还可能需要排查各种类型的故障，耗费大量的人力物力。云计算的一个重要作用就是通过技术的手段来化繁为简，简化整个业务流程，实现资源共享，从而提高效率，节省成本。'简单上云'就是以客户为中心，让云计算服务简单好用，给客户带去更佳的使用体验，这是公司自创办以来一直坚持的核心理念。我们很早就意识到这一点的重要性，这从我们给公司取名为'易云'中也能体现出来。"在过去6年里，易云股份秉承这一核心理念，打造了一支专业的云计算产品研发团队，使得公司的云计算产品在能灵活满足不同企业的不同需求的前提下，实现尽可能简单易操作，按需配置、弹性扩容同时以一对一的方式随时帮助用户解决各种问题，从而不断提高客户的体验。

注重产品 提升服务

目前云计算技术正在向各个行业渗透，当前许多云服务厂商提出"行业云"这个概念。张继勇董事长表示，行业云是发展的必然趋势，易云依托自主研发的云平台产品、自有数据中心作为核心，已经开始在积极拓展政务云、教育云、创业云、智慧城市等领域的行业云，未来易云还将继续加大行业云的研发投入，让云计算产品和服务更贴近客户的需求，同时携手合作伙伴，构建生态体系。

在竞争激烈的云计算市场上，张继勇董事长深谙企业发展之道不止于技术和产品，相关运维服务也至关重要。张继勇董事长介绍说，在过去几年，易云股份建立了一套"一线客服支持、二线技术支持、三线研发支持"的运维体系，可以及时为广大客户提供精细化的云服务，能最大限度满足不同企业的定制化需求。而且重点培养了一支经验丰富、技术过硬的专业运维团队。团队成员年轻有活力，通过众多项目的实践，逐渐积累了宝贵的公有云运维经验。同时，为了提升用户体验，易云股份坚持提供7*24小时运维服务，为企业级客户的云上之旅保驾护航。

立足当下，远瞻未来

作为本次云计算大会的受邀嘉宾，张继勇董事长深刻的认识到，当前社会正在经历一场巨大的科技变革，云计算、大数据和人工智能等新兴技术将会得到爆发式的增长。易云股份坚持深耕云计算底层技术和云平台产品，在产品、技术、服务和运营模式方面坚持创新，并且不断打通行业上下游产业链，整合相关资源，构建具有自身特色的生态体系。例如，易云与专业的CDN云平台服务商帝联科技达成了战略合作，依托双方在各自领域的技术实力和产品优势，通过整合双方的技术和资源，共同推广云服务，为客户提供专业、完善的产品、服务以及优质解决方案，共同构建完善、和谐、多元的云生态圈。此外，作为一家国内云服务提供商，易云股份一直非常重视云计算安全，能为对数据保密性要求较高的客户提供安全可靠的云服务。

放眼未来，易云股份将秉持"服务专业化、管理规范化、视野全球化"的方针，坚持协作创新，不断提高云计算平台的易用性、安全性和稳定性，积极响习主席提出的"一带一路"倡议和供给侧结构改革，为IT产业和新兴行业注入更多创新活力，降低政府、相关企业伙伴运维成本，提升服务企业效率以及后台的稳定性，实现技术创新的社会效益最大化。

坚持初心，终身学习

张继勇董事长介绍道，早在2008年云计算刚刚兴起的时候，他在瑞士洛桑联邦理工学院获得博士学位后，就加入了位于瑞士一家公司从事云计算平台的研发。基于多年的技术积累和经验，他很早就敏锐的意识到云计算等先进科技的重要性。2011年他联合了另外两位在瑞士留学的同学，回国共同创办了易云股份。谈到回国创业的初心，张继勇董事长用"单纯"二字来概括，"云计算是技术发展的必然趋势，而中国的企业数量众多，市场需求巨大，两者结合一定可以产生出巨大的价值。就是这么一个单纯的想法，促使我下定了回国创业的决心。为企业客户提供最好的云服务，这是创业的初衷，也是公司自成立以来一直努力的目标。"张继勇董事长说。在易云全体员工的努力下，公司在不断发展壮大。如今易云股份定位为国内专业的云计算集成运营服务提供商，在自主研发的云平台产品基础上，投资建立了多个自有云数据中心，并联合上下游合作伙伴共同建立云服务生态，为行业客户提供全方位的云服务。2016年3月，易云股份登陆"新三板"，进入了一个新的发展阶段。张继勇董事长先后入选中关村"高聚工程"和北京市"海聚工程"，并受邀担任北京市特聘专家。

作为一名典型的海归创业者，针对当前国家正在大力推进的"大众创业、万众创新"政策，张继勇董事长也分享了一些自己的创业体会。他认为，创业者需要坚持两点：一是"不忘初心"，专注于创业的目标并坚持努力下去，为客户提供有价值的服务，尽量避免走弯路；二是"终身学习"，通过持续不间断的学习来进行认知升级迭代，汲取各种有价值的经验，在快速的社会变革中保持领先。"张继勇董事长坚持做一名坚持终身学习的创业者，也乐于提供各项措施去帮助当下的新兴创业者们去实现梦想。正如他所说："云计算平台是一项基础设施服务，对于初入的创业者，应该尽可能地去使用云计算平台的各项基础服务，把更多的精力投入到应用创新、产品优化和市场拓展上。我希望能和各位业界合作伙伴一道，给予创业者们更多的机会和支持，帮助这些创新企业走向成熟。而这，也是我们在发展过程中一直在做的。"