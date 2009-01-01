AI竞争即人才之争 领英发布《全球AI领域人才报告》

人工智能（AI）已经成为全球科技发展的下一个变革“奇点”，而AI技术人才，则是主导这一变革的核心力量。今日，全球最大的职场社交平台LinkedIn（领英）发布了业内首份《全球AI领域人才报告》。

至顶网CIO与应用频道 07月06日 北京消息：人工智能（AI）已经成为全球科技发展的下一个变革“奇点”，而AI技术人才，则是主导这一变革的核心力量。今日，全球最大的职场社交平台LinkedIn（领英）发布了业内首份《全球AI领域人才报告》。

《全球AI领域人才报告》（以下简称“报告”）基于领英全球5亿高端人才大数据，对全球AI领域核心技术人才的现状、流动趋势和供需情况做了一系列深入分析，旨在为中国政府和企业打造“AI人才竞争力”提供权威的大数据洞察和智力支持。

报告发现，作为当下热门的“投资风口”，AI领域其实早已拥有深厚的技术积淀，是一片拥有“高度文明的新大陆”——全球AI领域拥有十年以上从业经验的人才占比高达65.4%。同时，AI领域的华人技术力量也不容小觑——全球华人AI人才数量达14万，而美国的华人AI人才数量是中国当前AI人才总数的1.4倍。这一潜力巨大的技术人才群体，或将成为未来中国人工智能技术突破的一股关键力量。

全球AI从业者达190万，人才需求三年翻8倍

报告显示，截至2017年一季度，基于领英平台的全球AI领域技术人才数量超过190万，其中美国相关人才总数超过85万，高居榜首，而中国的相关人才总数也超过5万人，位居全球第七。从全球范围来看，与AI作为“投资风口”刚刚进入大众视野的认知相反，这其实是一块拥有“高度文明的新大陆”——全球AI人才普遍资深，具有十年以上工作经验的人才占比高达65.4%，而美国的十年以上AI从业人员比例更达到全球最高的71.5%！几十年的深厚技术积淀和AI人才的高门槛，也为今天AI在全球掀起一波商业化浪潮奠定了基础。

伴随风口而来的，是全球AI领域人才需求激增。过去三年间，通过领英平台发布的AI职位数量从2014年的5万飙升至2016年的44万，增长近8倍。具体到细分领域，当前对AI基础层人才的需求最为旺盛，尤其是算法、机器学习、GPU、智能芯片等方面，相对于技术层与应用层呈现出更为显著的人才缺口。

全球AI领域技术人才分布地图

人才需求激增使科技公司渐渐将目光瞄准各大高校AI领域的顶尖学术人才。然而，尽管越来越多的中国企业在挖掘AI人才方面不惜重金，领英大数据显示，中国高校及研究所在2013-2015年期间仍保持着人才净流入的状态。如果企业能加强并推动与高校、研究所间的人才培养和研发项目合作，将有助于人工智能领域的资源互补和人尽其才。

中美AI人才PK，总数悬殊但各擅胜场

领英大数据显示，中国近7成AI人才扎堆北京上海；而美国AI人才的分布则星罗棋布，除旧金山湾区（17.2%）和纽约（14.3%），波士顿、华盛顿、西雅图、芝加哥地区也汇聚众多AI人才。

中美AI人才Top 10城市/地区分布地图

在人才结构方面，领英大数据显示，中国资深AI人才数量与美国差距显著，十年以上从业者仅占38.7%，远低于美国的71.5%，从数量上来看，则约为美国的1/30。尽管人才绝对数量上存在显著差距，在中美AI人才的学历对比方面，中国研究生及以上学历的人才占比明显更高一筹，以62.1%领先于美国的56.5%。

此外，中美两国AI人才在不同细分领域的分布则“各擅胜场”：美国的AI基础层人才占比超7成，集中度很高，而中国在AI技术层和应用层的人才分布则更为广泛，特别是在机器人、图像识别、精准营销和自动驾驶等领域。

华人AI力量崛起，中国吸引海外人才磁力渐强

报告显示，在世界范围内，华人在AI领域的影响力已经不容忽视：全球近14万华人AI人才已占到全球AI人才总量的6.5%。然而与此同时，海外华人依然难以突破“玻璃天花板”——海外华人AI人才中，仅有10.7%位至总监及以上职位，而美国所有AI人才中，总监及以上级别人才占比为20.6%。

这也从另一个层面解释了海外AI人才的回流趋势渐强：从2013年至2016年，毕业归国的AI人才平均年增长率约为14%，而有海外工作背景的归国AI人才平均年增长率约为10%。其中，美国是这些海归人才的第一大来源国，占比超过四成。

当前中国拥有海外工作经历的AI技术人才主要来源国分布

对于意图发力AI领域的中国企业来说，面向全球吸纳高端技术人才以打造核心竞争力，已成为普遍诉求。针对这样的趋势和需求，领英中国在2016年初推出了“海外征才解决方案”并组建了一个专门的服务团队，通过基于领英全球人才大数据的战略咨询、覆盖海外征才全流程的O2O服务及海外雇主品牌推广，帮助中国企业精准链接海外高端人才。在过去的一年时间里，领英还携手百度、滴滴出行、网易、摩拜单车、美的等中国领先企业赴美国招募AI相关领域技术人才，从前期的人才地图分析，到企业雇主品牌宣传，再到人才定向邀约，累计吸引了超过500名海外技术人才与中国企业负责人进行深入沟通，其中大部分都是任职于硅谷知名企业的华人技术精英。

领英中国技术副总裁王迪表示：“当前，AI领域竞争的核心即人才之争，而从核心技术人才的积淀上来看，中国与美国和欧洲领先国家相比，还有很大差距。但中国高潮迭起的互联网科技创新、庞大的数据量、丰富的应用场景和大量的资本涌入，也使我们对于全球人才的吸引力不断增强，这将使中国成为全球AI赛道上一个最强有力的‘赶超者’。相信未来我们不仅会看到激烈的人才争夺，也会看到更多中外企业间的合作，企业与高校间的人才培养合作，而领英也正置身其中，通过我们的人才大数据和海外征才服务为中国在AI领域的突破创新提供价值。”

同时领英中国技术副总裁王迪，清华大学博士生导师、中国人工智能学会副理事长马少平，驭势科技联合创始人兼CEO吴甘沙，以及微软亚洲研究院首席研究员林钦佑出席报告发布会，共同探讨了中国人工智能领域人才培养、中美在AI领域的竞合以及AI技术趋势等热点话题。