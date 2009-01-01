新零售时代 Infor要打造以网络驱动的供应链

在前两天Infor召开的媒体沟通会上，Infor分享了针对零售、物流行业的布局和解决方案。

至顶网CIO与应用频道 07月06日 人物访谈（文/孙博）：“以前我们是以发展制造业为主，将来要着重聚焦智能物流等领域。”

在前两天Infor召开的媒体沟通会上，Infor分享了针对零售、物流行业的布局和解决方案。Infor大中华区商业咨询总监鹿崇告诉记者，零售业是Infor重点聚焦的行业领域，此前在零售业研发方面Infor共投资25亿美元，全球拥有1700多家零售业客户，实现了金融、绩效管理、人力资本管理、资产管理、客户体验、产品生命周期、供应链和策划的全面融合。

另外，以云为基础，实现了网络和机器学习，最终Infor形成了包括线上和线下单一的销售平台。据了解，Infor已经为世界200个国家和地区客户提供服务，帮助医疗、制造、时尚、酒店、零售等行业提升关键流程的自动化水平。

新零售面临新挑战

经济全球化时代，加上无处不在的互联网，在颠覆了人类几乎任何一种生活方式的同时，也给企业带来了一定的挑战。无论哪个行业，“数字化转型”成了无论如何都不能绕开的必由之路，企业需要通过线上+线下这样一个全新的业务模式，寻求最快的变革，满足用户不断变化的个性化需求。

谈到国内零售业的行业趋势，鹿崇在采访中提到了两点——集中化和多样化，消费者愈发倾向于网上购物，同时购买的物品也更加个性和分散化。因此，将线上、线下以及智能物流三个环节打通，在鹿崇看来，这是国内零售行业所面临的最重要的变革。“类似的，马云在去年也提到了“新零售”的概念——即“在一条价值链上对线上、线下、物流以及数据进行整合”。

目前国内零售行业的转型也才起步没多久，存在着或多或少的问题，在鹿崇的眼里，他看到了三个国内零售企业主要面临的问题。

第一个从需求预测角度来看，在类似“双十一”、“618”这样的大促日子来临的时候，无论从供应链，还是库存等多方面都应该提前做好预测准备。第二个运营的角度，当订单量突增的时候，如何实现最快的发货速度，这就是需要建立企业的智能仓储和智能运输。最后一个即决策和分析，根据此前的消费习惯，为用户提供一些购买建议。

打造以网络驱动的供应链

因此，在互联网时代，建立一个需求匹配的供应链和配送网络至关重要。Infor的愿景是打造以网络驱动的供应链，无处不在的用户体验，让Infor的解决方案适用于所有设备。

基于Infor Xi的技术平台，Infor帮助企业原有仓储、物流、财务系统以及多个不同供应商系统与Infor系统打通，实现业务一体化以及数据的集成。

举例来说，企业在生产等环节中拥有多个合作伙伴，他们分散在世界各地。通过Infor提供的供应链平台，实现每一个环节的可视化，实时了解不同合作伙伴、产品的具体情况。而对于那些规模不大，没有足够资金购买Infor服务的供应商，也可以连接到当前企业的网络中，拥有相同的供应链管理能力。

“我们的解决方案已经从以一个企业为中心的网络思维，转向了多企业的网络思维。所以我们往往会选择那些网络能力比较强的合作伙伴。”Infor亚太及日本地区解决方案咨询总监Cas Brentjens解释说，全球的供应链管理相对比较复杂，Infor希望赋予企业包括信息、地理、财务等在内的端对端供应链同步的编排，以及网络分析、供应链和财务的可视化的能力。