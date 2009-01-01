兰州市与华为战略合作 共同推进云产业发展

7月5日，甘肃省兰州市人民政府和华为在兰州签署战略合作协议，双方以共建智慧城市为切入，将在云计算、大数据等领域进行全方位、深层次合作。

至顶网CIO与应用频道 07月06日 北京消息：7月5日，甘肃省兰州市人民政府和华为在兰州签署战略合作协议，双方以共建智慧城市为切入，将在云计算、大数据等领域进行全方位、深层次合作。兰州市委副书记、市长、市政府党组成员、兰州新区管理委员会第一主任栾克军，兰州市政府副市长杨建军，兰州市政府副市长、市政府秘书长唐琦，华为企业云业务部总裁杨瑞凯、中国地区部副总裁陈炜宸等出席了签约仪式。

兰州地处我国陆域版图的几何中心，在国家战略布局中是西陇海兰新经济带的重要支点，是向西开放的重要战略平台，是西北地区重要的经济增长极。

近年来，兰州市政府高度重视信息化工作，数字兰州、智慧兰州建设如火如荼，兰州先后被评为地理空间框架建设项目国家试点城市、国家创建智慧城市试点城市、国家电子商务示范城市、国家信息消费试点城市、建设信息惠民国家试点城市。《兰州市“十三五”工业和信息化发展规划》指出兰州将大力发展信息产业，深入推进两化融合，主要是加快通信基础设施建设、加快发展软件及信息服务业、加快发展电子制造业、加快发展大数据产业。

华为公司是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商。在智慧城市领域，华为智慧城市解决方案已经成功应用于全球40多个国家，帮助了100多个城市建设智慧城市。在云计算、大数据领域，华为一直保持非常高的核心技术研发投入，专注于打造专业、安全、可信的云基础设施服务；华为已在30多个城市建立云服务节点，通过独有的三级云服务网络布局，覆盖全国七大区域，整合海量、高可用的云服务资源，构建了一张覆盖国家-省-市三级的云服务资源网络，并与全国超过200个城市形成合作。

未来，双方将共同努力，打造兰州在全国智慧城市的样板效应，携手产业链上下游合作伙伴，推动兰州市云计算、大数据等信息产业的快速发展，把兰州市打造成甘肃全省信息产业发展高地，进而带动周边区域产业结构转型升级和社会经济的跨越式发展。