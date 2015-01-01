环保部信息中心程春明主任考察力鼎大连研发中心

近日，环保部信息中心程春明主任一行在大连市环保局领导的陪同下，应邀考察了《中国环境管理》杂志副理事长单位北京力鼎创软科技有限公司的大连研发中心，听取了力鼎公司傅宁总经理关于互联网技术研发的汇报，并就环境信息化工作进行了指导。

至顶网CIO与应用频道 07月05日 北京消息：近日，环保部信息中心程春明主任一行在大连市环保局领导的陪同下，应邀考察了《中国环境管理》杂志副理事长单位北京力鼎创软科技有限公司的大连研发中心，听取了力鼎公司傅宁总经理关于互联网技术研发的汇报，并就环境信息化工作进行了指导。

程春明主任视察了力鼎互联网技术学院，力鼎公司技术总监孙玉新介绍了互联网技术培训体系。经过一年多的建设，力鼎互联网技术学院已经配备了多位具有多年开发经验及教育经验的教育培训专家，建立起大数据、云计算、微服务等互联网技术课程体系，并培养了一批互联网技术人才。2017年，“黄埔军校计划”已经培养100多名学员进入公司项目组，在各项产品研发和技术开发中发挥了重要作用。

傅宁总经理向程春明主任一行介绍了力鼎公司在行业互联网领域的多项应用案例，包括：天府微环保、南通消防随手拍、移动审计支撑平台、汽车分时租赁、鲤鱼互联网公寓和中国电影票房。这些实践充分展现了力鼎公司在互联网技术领域的研发水平，体现了力鼎公司将互联网技术运用于行业业务的技术实力。

在座谈会上，傅宁总经理向程春明主任汇报了力鼎公司的业务发展和产品研发情况，重点介绍了力鼎公司的四个互联网技术产品：鼎信、鼎数、鼎云和移动安全。他表示，力鼎公司从环保行业中发展壮大，也希望在互联网技术变革时期能够为环境信息化工作做出更大贡献。

听取汇报后，程春明主任对公司在产品研发方面取得的成绩表示赞赏。他勉励力鼎公司源自环保，用互联网技术和服务反哺环保，为环境信息化、生态环境大数据工程、生态环保信息化工程等工作提建议、做贡献。