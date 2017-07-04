LinkedIn领英发布“理享国”系列《中国职场人消费洞察白皮书》

近日，全球最大的职场社交平台LinkedIn(领英)借领英营销解决方案(LinkedIn Marketing Solutions, LMS)在中国落地一周年之际，在北京召开Brand Connect营销峰会，并发布“理享国”系列《中国职场人消费洞察白皮书》(以下简称《白皮书》)。

至顶网CIO与应用频道 07月05日 北京消息：近日，全球最大的职场社交平台LinkedIn(领英)借领英营销解决方案(LinkedIn Marketing Solutions, LMS)在中国落地一周年之际，在北京召开Brand Connect营销峰会，并发布“理享国”系列《中国职场人消费洞察白皮书》(以下简称《白皮书》)。从2016年末到2017年初，领英中国针对其平台上的职场人在旅游、教育、汽车、奢侈品、理财等方面的消费观念和行为进行了一系列调研，《白皮书》整合了这些调研结果，再次用数据印证了作为正在崛起的消费中产阶级的中坚力量，中国职场人已稳步进入消费升级快车道。

2016年消费占中国GDP比重超六成，人均可支配收入也保持了高于GDP的增长速度，消费已成为拉动经济增长最重要的力量。领英《白皮书》显示，近四成职场人的个人可投资资产在30万元人民币以上。同时，多达62%的职场人愿意在职场重要时刻通过外出旅行，以及教育深造(46%)、品质消费(50%)、投资理财(42%)等行为来实现更高的自我价值和社会认同。

精英人群品质出行显“土豪” 教育深造“不差钱”

在此次峰会上，领英中国董事总经理于志伟先生介绍称，LinkedIn自2014年进入中国以来，用户数从400万人增长到3200万;20%的用户拥有海外背景;80%的用户为“千禧一代”，拥有巨大消费潜力;38%的会员个人可投资资产超过30万元人民币。这些用户是当下品牌广告主们最为关注的群体。

领英中国负责商业化的董事总经理于志伟先生在活动现场发表演讲

一直以来，“诗和远方”都是精英人群品质生活不可或缺的一部分。《白皮书》显示，在领英会员中，超过半数的人每年休闲旅行多达3次以上，近四成的会员每年有超过5次的商务旅行。这些人不但是活跃的出行一族，更是偏爱高品质出行的旅行达人。近六成的职场精英会在商务出差时选择商务舱或以上等级，包括高端经济舱、头等舱，而在个人休闲旅行的时候，仍有过半数的人会偏好商务舱以上的“土豪”选择，而此数据在全球仅是25%。从出行计划决策时间看，56%的商务旅行者会在一周之内“说走就走”，而在个人休闲旅行时，为了保证品质旅行，60%以上的受访者要花一个月以上的时间进行规划，仅有6%的人会“说走就走”。

中国职场精英在教育方面的投资亦“毫不手软”。多达98%的中国职场人拥有强烈的深造或求学意愿，远远高于美国职场人49%的水平，而且他们中的65%已经着手规划未来一年的学习。中国职场人有充足的预算，47%会考虑投入10%以上的个人收入，且随着学历升高此投入比重也在加大。41%的职场人愿意花费10万人民币以上用于攻读MBA、EMBA以及硕士学位等课程，而女性职场人规划的教育资金则更多。

职业女性汽车“剁手”实力不俗，男性对奢侈品更“冲动”

为了剖析消费中产阶级的具体消费偏好，《白皮书》专门针对汽车、奢侈品品类的消费进行了调研。数据显示，领英上的职场人汽车拥有率高达62%，其中33%有意购买第2辆汽车，而15%的人已经拥有2辆或2俩以上的汽车。预算方面，一半受访者将购车预算锁定在20万- 50 万，10%的人预算更高达50万以上。值得注意的是，职业女性在汽车消费方面的“剁手”实力丝毫不可小觑，尤其是针对20万到50万区间的高端车，58%的女性受访者愿意投入更多。

此外，合理的奢侈品消费已经成为高品质生活的象征，60%的职场人会接受奢侈品合理消费。而在被问及不考虑费用的情况下的汽车购买偏好时，大部分职场人选择的是奔驰、宝马一类的高端轿车，而不是保时捷、玛莎拉蒂等豪华轿车。领英中国营销业务市场负责人周小丹认为，这意味着职场人的消费观非常理性和务实，“他们的诉求在于高品质生活、善待自己及家人，以及对品牌文化内涵和价值观的认同，并不需要奢侈品来彰显身份。”有趣的是，职场男性比职场女性奢侈品消费更冲动，半数男性会在一个月内完成购买行为。

“用心拼认真活” 精英消费深受职场“朋友圈”影响

兼具消费意愿和实力的中国职场人是更有价值的消费群体，而职业社交媒体亦是影响他们消费购买决策的重要因素。《白皮书》显示，近六成人在购买汽车时会受职场人脉的影响。在商务和休闲差旅、教育消费以及投资理财等方面这一比例也居高不下，甚至更高。另外，对比其他国内知名社交平台如知乎、微信、微博、QQ空间等，多数被调查者认为在领英上发布的内容更具说服力、信任度更高。

在职场口碑如此重要的前提下，针对职场社交平台的内容营销显得尤为关键。“内容营销的具体策略众多，在实施过程中的核心是保证需求挖掘 (Demand Generation)、搜索引擎优化、公关和产品营销这四个职能的密切配合。”领英亚太区市场营销总监Edward Bray先生表示，“品牌要创造出真正有价值的内容，实用性、趣味性和启发性相辅相成，缺一不可。企业发布的内容应当解决或回答某一具体问题，吸引读者从头读到尾，再引导读者采取下一步行动。”

领英亚太区市场营销总监 Edward Bray在活动现场发表演讲

领英中国广告营销业务部总经理蔡晓丹补充到，“领英平台的高端、全球化和纯净的职场沟通语境吸引了诸多品牌主在领英上投放广告，而领英营销解决方案的核心优势在于能够以可衡量的广告转化效果，更好地为广告主定位和触达目标客群。”据了解，领英发布“理享国”系列《白皮书》，旨在为品牌主提供深刻的职场人营销洞察，同时引导品牌主掌握创新营销技能。蔡晓丹在本次峰会上就介绍了多个领英明星广告产品，比如Lead Gen Forms(销售线索生成表格)，能帮助企业降低平均获客单价高达40%左右，甚至降到原先成本的十分之一，成为品牌主获取高质量销售线索的重要工具。

关于LinkedIn领英(www.linkedin.com)

LinkedIn创建于 2003 年，总部位于美国加州硅谷，办公室遍及全球30多个城市。领英致力于连接全球职场人士，并协助他们事半功倍，发挥所长。作为全球最大的职场社交平台，LinkedIn用户数已超过5亿，覆盖全球200多个国家，每个《财富》世界 500 强公司均有高管加入，2016年被《财富》评为改变世界的50家公司之一。LinkedIn拥有多元化经营模式，主要收入来自于所提供的征才解决方案、营销解决方案、销售解决方案及高级订阅帐户。LinkedIn的愿景是为全球每一位劳动者创造经济机会，进而绘制世界第一幅经济图谱。

为了更好地连接中国职场人士，为其提供全球化平台，助力他们实现职业理想，2014年1月，领英宣布正式进入中国，并启用中文名称 – “领英”。领英在中国与红杉资本和宽带资本成立了合资公司，共同探索和开展在华业务，努力为中国用户提供更好的本地化产品和服务，并通过领英大数据和全球化平台帮助中国政府和企业与全球人才和商业机会相连，助力中国经济发展。自领英进入中国以来，中国用户数增长超过7倍，已逾3,200万;同时，有超过1,000家企业和政府客户携手领英招募优质人才，打造商业和雇主品牌。2015年6月，领英发布专为中国市场开发的职场分享App“赤兔”。“赤兔”邀请来自各行业的专家和职场精英，通过语音直播形式，为年轻职场人提供深度、有趣、便捷的职场知识分享，帮助中国的年轻职场人成长。

关于领英营销解决方案(LMS)

领英不仅是全球最大的职场社交平台，也是全球规模最大的商业决策者、意见领袖及职场影响力人士聚集的平台。2016年5月，领英营销解决方案正式落地中国，帮助中国企业向全球和中国本地市场打造商业品牌。领英营销解决方案贯穿整个营销生命周期，为企业营销人员提供针对高净值目标人群的精准化、定制化、互动式社交媒体广告解决方案，助力企业面向全球打造品牌、拓展商机，并提供真实透明的营销效果评估及自助式投放服务。企业还可通过分享优质内容与目标客户进行互动，重塑社交媒体营销。