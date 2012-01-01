 2017中国最具生态力企业︱华为获得“2017中国ISV生态系统峰会”唯一企业级大奖

6月30日，华为技术有限公司于“2017中国ISV生态系统峰会暨VAR500&ISV100调研评选颁奖典礼”上荣获“2017中国最具生态力企业”大奖。该奖项具有唯一性，用于表彰过去一年间，ICT企业在生态系统建设方面进行的积极投入并取得了卓越成绩的企业。

至顶网CIO与应用频道 07月04日 北京消息：6月30日，华为技术有限公司于“2017中国ISV生态系统峰会暨VAR500&ISV100调研评选颁奖典礼”上荣获“2017中国最具生态力企业”大奖。该奖项具有唯一性，用于表彰过去一年间，ICT企业在生态系统建设方面进行的积极投入并取得了卓越成绩的企业。

作为会议主办方的商业伙伴咨询机构表示，在过去六年间，华为企业业务积极与国内IT方案商合作，边界清晰，且投入巨大。自华为提出生态圈理念以来，华为不断关注生态伙伴的能力成长、业务成长，并与生态伙伴联合推出解决方案，共享市场、共享营销资源。由此，特授予华为“2017中国最具生态力企业”大奖。

华为企业BG中国区副总裁杨文池代表华为领取“2017中国最具生态力企业”大奖

在获得“2017中国最具生态力企业”大奖的同时，华为企业BG中国区副总裁杨文池发表主题为“和合共赢，共筑生态繁荣”的演讲。杨文池认为，未来的竞争是生态的竞争，华为将以Leading New ICT为基础，以开放、合作、共赢的理念，聚合生态伙伴，共同打造“客户+伙伴+华为”的“数字化转型共同体”，助力客户实现商业成功。

华为企业BG中国区副总裁杨文池：未来的竞争是生态的竞争，华为将聚合生态伙伴，打造“客户+伙伴+华为”的“数字化转型共同体”

同时，华为还在大会上正式发布了“华为云伙伴计划”。面向公有云这一千亿级市场，2017年华为将推进200余场营销活动、2000多场赋能活动来推广“华为云”，重点招募转售类伙伴、解决方案类伙伴、CSSP服务伙伴。在三年内，华为将打造100个云标杆项目、推进1000个大型企业核心业务系统上云、支持10000个ISV和开发者，推动100万家中小企业上云。“过去几年，华为在传统的千亿级ICT市场已经成为领导者。再过三年，在新兴的千亿级公有云市场中，华为将与合作伙伴，共同为客户创造价值，力争实现市场份额第一。”杨文池说。

此外，作为华为的生态级合作伙伴，宇信科技和蓝网科技也受邀参加此次峰会。在此次调研评选中，宇信科技荣获“2017中国方案商百强”、“2017中国十佳金融行业ISV”；“2017中国十佳医疗行业ISV”。

北京宇信科技集团股份有限公司华为业务部总经理朱建明

宇信科技与华为合作始于2012年，而总结5年来的合作模式，北京宇信科技集团股份有限公司华为业务部总经理朱建明表示，双方已于2015年推出首个联合创新解决方案。目前，双方以“开放集成 & 联合拓展”为基本模式，银行全渠道解决方案已在国内多家银行落地实施。

蓝网科技股份有限公司市场中心总监章国胜

而蓝网科技是国内最早专业从事医疗信息化产品开发的公司之一，同时也是华为公有云业务最早的“解决方案类伙伴”之一。蓝网科技股份有限公司市场中心总监章国胜表示，基于“华为云+蓝网影像”平台，双方已共同推出“蓝卡医疗集团服务模式”。2017年6月，蓝卡医疗集团项目已基于华为公有云落地，第一期已服务10余家医疗机构，未来蓝卡医疗集团将服务于全国100余家医疗机构。该平台可提供云存储、远程医疗、影像协同、惠民服务、管理分析、影像智能等诸多服务，用户所有数据和业务均已运行于华为公有云之上。华为表示，数据主权和数据安全将是企业向云迁移需要考虑的非常重要的问题，这不仅是一个法律法规的问题，更是一个执行和操作上的问题。华为将恪守业务边界，上不碰应用，下不碰数据，与合作伙伴携手助力客户在云时代实现数字化转型。