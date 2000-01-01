汉得携手华为在公有云领域展开全面合作

汉得信息公司，作为国内知名的企业信息化解决方案提供商，与华为的合作由来已久，双方近期进一步在云端展开合作，依托华为公有云平台，在云转售、云解决方案、云服务等领域，与华为一起打造云生态。

至顶网CIO与应用频道 07月04日 北京消息：华为自推出云伙伴计划以来，一直加快步伐，与业界重要合作伙伴在云端开展多方位的合作，打造共赢云生态。今年也推出了云伙伴计划1.0版本，激励幅度前所未有，汉得信息公司，作为国内知名的企业信息化解决方案提供商，与华为的合作由来已久，双方近期进一步在云端展开合作，依托华为公有云平台，在云转售、云解决方案、云服务等领域，与华为一起打造云生态。

云转售是指具有华为公有云的售前咨询、销售、服务能力，将华为公有云转售给最终用户；在云转售合作伙伴政策推出后，汉得信息就率先认证成为了华为云经销商，并在公司内部迅速搭建了云售前及销售团队，依托汉得多年来积累的2000多个中大型企业客户，迅速构建了汉得信息的云转售能力优势。

云解决方案提供商是指集成华为公有云的产品和服务，面向客户销售华为公有云资源并提供完整解决方案。作为华为领先级解决方案合作伙伴，汉得与华为已经构建了诸多的联合解决方案，涉及智能制造、大数据分析、中央财务管理等多个领域。同时，结合汉得多年的技术研发能力及华为公有云平台，近期已经完成了多个自有产品及解决方案的华为云部署，其中包括汇联易（商旅报销SaaS产品）、汉得云SRM、HiRP（汉得报表综合平台）、HCMP(汉得云综合治理平台)，后续将持续进行其他产品及解决方案的云端部署。

华为服务解决方案伙伴计划(以下简称 CSSP 计划, CSSP:Certified Service SolutionPartner),旨在发展培养合作伙伴在云迁移、云安全、运营开发支持、以及大数据准备、建模、分析、可视化等方面的服务能力,通过与华为的基础服务和平台整合,实现能力互补,形成面向客户的联合服务解决方案、联合营销和交付能力,帮助客户快速进行业务上云和大数据价值变现,同时提升合作伙伴的增值服务能力。汉得信息已经率先通过华为CSSP认证，针对企业关注的业务连续性、弹性扩展、安全性等关键问题，汉得与华为共同构建了从规划到运维，提供端到端的云解决方案并帮助企业制定清晰的云迁移路线。

未来，上海汉得将依托华为公有云平台，后续持续将在云转售、云解决方案、云服务等领域发力，完成下一步跨越式发展。