CIO力求将云指标与业务价值相结合

Phelps和其他CIO们一样，采用云优先的方法，但他的云战略更加细致，不再只是简单考虑云计算的IT优势，比如降低成本，弹性，更多的访问和更频繁的更新。

当Thomas Phelps IV于2014年加入软件公司Laserfiche，成为其CIO和公司战略副总裁时，该公司200多个应用中，在云中运行的仅有十二个。

现在，其中的三分之一都在云中运行。 像许多其他CIO一样，Phelps的企业IT团队专注于将更多的软件从自己的数据中心移出，并成为软件即服务。

Phelps和其他CIO们一样，采用云优先的方法，但他的云战略更加细致，不再只是简单考虑云计算的IT优势，比如降低成本，弹性，更多的访问和更频繁的更新。

相反，Phelps根据与业务价值相关的指标来评估哪些应用应该迁移到云——分析师认为，领先的CIO们会更多地使用这种做法。

“一些IT企业更多的专注于和预算相关的云指标，我更关心的是我们如何帮助我们的业务更有成效，并通过为特定目标构建的云应用来推动创新，这增加了更多的价值，”他说， “不再只是关注成本，而是考虑上市时间和交付服务。”

Phelps补充说：“我参加了全国各地的几个CIO论坛，在每次讨论中都有一个关于云的对话，以及如何制定与业务相关的战略，并将其与云战略相结合，我认为对于云和云服务在哪些领域（根据需求）可以发挥作用的认识，更加冷静。”

首先迁移到云的应用

Laserfiche的第一个基于云的公司选项是一个项目管理应用，和一个应用生命周期管理应用。然后，扩展到利用云进行市场自动化，这使得Laserfiche能够更快地启动市场活动。

“快速推出这些广告，是巨大的增值，”Phelps说，他也是非营利IS行业协会ISACA的洛杉矶分会的前任主席。

接下来是一套云工具，允许咨询部门跟踪项目细节，如进度和成本，并在客户需要时，随时与他们分享这些细节；这种获取信息访问的能力，一直是云的引人注目的好处之一。

这些早期云迁移带来的业务利益，也带来一些与性能有关的令人印象深刻的云指标，包括云应用的更新和发布速度，与本地应用的每6个月至12个月相比，在某些情况下，可以达到每个月。

微调云指标：清单

但正如CIO们所认为的，当将新产品引入企业时，不能只考虑技术本身， Phelps表示，对于云而言，也是如此。云战略必须关注云的功能和属性，能为业务带来什么价值。

这意味着云指标不单只是包括减少数据中心的成本。 用户（公司员工）的客户满意度是Phelps使用的一个衡量指标。“这应该是公司考虑云战略时的关键因素，”他说。

满足不断变化的客户期望，也是他的云指标。 “我相信，云绝对有助于使员工更有效率，”他解释说，“而且现在，随着千禧一代劳动力的增长，他们的期望是开始工作时，可以立即访问关键的应用。

他们习惯于从应用商店下载应用，并开始与该应用进行交互，并完成工作。如果告诉员工，需要三到六个月才能添加功能是不可接受的。” Phelps说，另一个关键的云指标是上市时间。

“你可以通过云快速为业务提供服务，” 他说，“你不需要像在本地那样，使用同等的时间来确定需求，进行设计，经过测试，并进行大量的定制，你可以很快获得很多服务，合同过程也很简单。” 安全性、合规性和风险因素也是他考虑的云指标，他特别指出，要考虑公司是否希望获得在公有云中放入一些应用，可能会带来的额外曝光。

同样，他还表示，也要考虑到按需自助服务模式增加的风险，任何拥有信用卡的用户都可以购买一个应用用于企业使用，以及部署IT治理结构以降低风险的成本。 云战略中其他考虑的因素包括：

工程师专注于为公司服务而构建软件的价值，相较于专注于为公司客户开发Laserfiche产品的价值；

需要应用来支持协作，以及轻松地与其他应用进行交互，以防止业务部门孤立工作。“他们必须与他们的客户，顾客，业务合作伙伴进行联系。这促成了对具有集成功能的拥有API的云服务的需求，”随着分析程序需要数据更流畅地流动；

与任何特定的云供应商绑定在一起的成本和潜在缺点。“你无法避免合同锁定，” Phelps补充说，本地应用也需要多年的合同承诺；

事实上，云成本并不总是低于本地计算，移动或替换某些应用，比如专利软件的成本是否值得。“如果没有发生问题，为什么要进行修复呢？”他说。

Phelps表示，他希望公司会持续将更多的应用迁移到云，但只有当云指标显示这一迁移会带来良好的业务意义时。

他说：“云已经存在了好几年了，我认识的CIO们都采取务实的做法，他们的云战略与业务价值相一致，他们并不是在追逐新奇事物。”

