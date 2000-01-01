医疗行业：实施物联网的四个常见障碍

到2020年，在连接设备达到2000亿部的情况下，仅仅是一个时间问题，所有的医院将主动部署和管理其机构和患者中的一系列连接设备。然而，除了物联网带给医疗行业的优势，要实施这项技术还是有一定困难的，因为有几大障碍。

医院已经认识到物联网实施可以为患者护理和手术所带来的价值。连接设备可以提供患者数据和其他相关信息，为试验和投资这项技术提供了强有力的理由。

到2020年，在连接设备达到2000亿部的情况下，仅仅是一个时间问题，所有的医院将主动部署和管理其机构和患者中的一系列连接设备。

然而，除了物联网带给医疗行业的优势，要实施这项技术还是有一定困难的，因为有几大障碍。

早期实施这项技术的企业，已经获得物联网所带来的具体回报。由于其低硬件成本和易于部署，物联网设备已经证明了它们可以收集曾经无法有效跟踪的数据。

医疗机构已经发现该技术有几种不同的用例。有些使用射频识别或近场通信技术，来跟踪其资产，有些在患者房间或家庭中使用连接设备，来跟踪和监测生命体征。无论用例是什么，其紧凑的尺寸，Wi-Fi或蓝牙连接性，更低的单位成本，以及广泛的传感器，使物联网成为解锁医院期望获得的有价值的数据的最佳工具。

尽管物联网吸引力很大，已经在市场上试用了一些可用选项的医院，发现自己遇到了一些这项技术的常见问题。这些问题正在成为物联网在医疗领域实施的障碍。

管理多个设备的复杂性

在一个典型的物联网实施中，医院很可能使用多个供应商和设备类型。这意味着IT最终需要使用多个平台来管理设备，并需要针对多种工具的更多培训，来维护不同的设备。保障和维护这些设备的不断需求，让这些管理工具变得必要。

同时，市场正在迅速做出反应，并试图解决这个问题。VMware最近宣布，将进入已经非常拥挤的物联网设备管理领域。包括Google、微软和Amazon等公司，VMware期望帮助医院的IT团队和其他人员，在整个企业内进行物联网管理和支持。这也突显了物联网在企业中的日益普及，以及在管理不同解决方案时，所带来的挑战。

安全仍然是最大的问题

如果连接设备，比如智能床或胰岛素泵，在一个护理环境中受到攻击，其可能的灾难性结果所带来的风险，IT主管们都担心只要一次事故，就可能导致整个物联网计划的搁置。随着使用IP摄像机这样的物联网设备，针对几个在线零售商的全球性的分布式拒绝服务攻击，医院方面对于物联网，既担心又犹豫不决。

但是，必须指出的是，PC多年来一直拥有和物联网设备类似的漏洞，并且在许多情况下，是造成严重安全漏洞和攻击的原因。

现今的物联网供应商，正在努力保持他们的固件更新，并使用很多现代化的物流网管理平台，对访问和使用进行监控，这有助于确保设备不会落入攻击者的手中。

缺乏专业知识和资源

随着更多的物联网设备在医院中投入测试，许多机构仍然依赖他们的技术人员和一些内部资源来进行实验，和评估这些连接设备所提供的功能。

许多CIO指出，有时他们的团队根本不具备足够的知识，或能力来参与物联网技术的实验或评估，而且严重依赖第三方顾问，而物联网供应商又非常昂贵。这可能导致启动物联网项目的延迟。

数据太多

物联网最大的价值之一是收集和返回的数据。物联网可以收集大量的数据，可以更深入解读从患者和医院内的其他领域中收集到的信息。但是，获得这些数据还不够；收集数据后的分析，才是关键。

这意味着医院必须挖掘这些收集到的数据，从而证明投入到物联网中的成本和资源，是有价值的。 不幸的是，对于没有足够资源，来执行高级分析的一些企业来说，这可能是一个挑战。

这对于一些企业而言，可能就是终结者，因为物联网无法超越数据收集阶段。 尽管医院在考虑物联网实施时，面临众多挑战，但很多医院已经在某种形式上，使用这一技术。目前医院使用的大多数医疗设备都是连接设备，其中的大多数正在主动将数据反馈给中央系统。

然而，为了真正利用物联网所提供的功能，医院必须继续推动更多有关这一技术的实验，以及使用目前可用的很多经验证的物联网解决方案。通过适当的规划，安全保障和领导力的投入，医院将能够更好地评估其可以从这项技术中获得的优势程度。