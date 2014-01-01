ICT中国·高层论坛2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会新闻发布会在京举行

7月3日，ICT中国·高层论坛2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会新闻发布会在北京举行。

7月3日，ICT中国·高层论坛2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会新闻发布会在北京举行。

中国信息通信研究院副院长王志勤，技术与标准研究所副所长万屹，中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副所长许志远等领导出席。国内40余家媒体的记者参加新闻发布会，通过智能硬件（IOT）可信评估（第二批）与移动信息化可信选型评估（第三批）的企业代表和移动智能终端技术创新与产业联盟会员单位代表等一同参加新闻发布会。会议由移动智能终端应用创新工作组组长闵栋主持。

会议首先由中国信息通信研究院副院长、移动智能终端技术创新与产业联盟副秘书长王志勤介绍由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院主办，移动智能终端技术创新与产业联盟和中国邮电器材集团公司承办的“ICT中国?高层论坛2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会”计划与2017智能终端墨提斯奖（METIS）评选方案的最新信息。王院长指出，本次峰会将本次峰会将权威解读国家智能硬件产业发展政策，发布智能硬件产业研究报告，广泛纳入智能硬件技术与产业发展的最新成果，深化和推动智能硬件发展。

本次新闻发布会公布了通过通过智能硬件（IOT）可信评估（第二批）与移动信息化可信选型评估（第三批）的产品名录，工信部电子司领导和移动智能终端技术创新与产业联盟的领导为通过企业颁发证书。

中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副所长许志远发布《智能硬件产业图谱及典型企业名录》产业案例征集方案。《智能智能硬件产业图谱及典型企业名录》征集活动目的是深化产业上下游了解与合作，提高优秀产品、优秀方案的示范效果，支撑政府产业政策制定，分享业界及委员对智能硬件产业发展趋势的理解。

中国信息通信研究院何异舟博士发布“网络辅助北斗/GPS位置服务平台”。中国信息通信研究院搭建了“网络辅助北斗/GPS位置服务平台”服务于我国移动智能终端各类定位应用，以及智慧城市等物联网应用。通过提供稳定、高效的北斗/GPS双模定位服务，提升个人及行业用户导航定位性能，促进北斗导航系统的大规模普及，拉动北斗全产业链发展。

中国邮电器材集团展览事业部高级项目主管崔海南作“数字赋能，万物生长——ICT中国·高层论坛与移动智能终端峰会共建智能硬件生态圈”的主旨报告。据悉，本届“ICT中国?高层论坛2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会”将于中国国际信息通信展览会首次合作，双方结合自身优势，力图共同打造高端智能硬件生态展示平台。

智能硬件（IOT）工作组组长崔伟男介绍了智能硬件（IOT）可信评估情况并通报了智能硬件（IOT）工作组的相关情况。

移动办公工作组组长刘宇介绍了移动信息化可信选型评估和移动办公工作组相关情况。

通过第二批智能硬件（IOT）可信评估的产品名单：

北京方研矩行科技有限公司的青莲物联网云平台软件

广州机智云物联网科技有限公司的机智云物联网平台

深圳市电陶思创科技有限公司的深智云物联网服务平台

新华三技术有限公司的绿洲平台。

通过第三批移动信息化可信选型评估的产品名单：

华为技术有限公司的移动办公终端；

中移（杭州）信息技术有限公司的手机安全管理信息化服务平台

中移（杭州）信息技术有限公司的应用加固（魔固云）

北京慧点科技有限公司的SmartGO移动应用平台

嘉兴嘉赛信息技术有限公司的密聊Michat

中移（杭州）信息技术有限公司的统一认证平台。