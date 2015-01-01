中国信息通信研究院“网络辅助北斗/GPS位置服务平台”开放公测

2017年7月3日，ICT中国高层论坛，2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会新闻发布会在京顺利召开。中国信息通信研究院在会上正式发布了“网络辅助北斗/GPS位置服务平台”的对外公测版本。

至顶网CIO与应用频道 07月03日 北京消息：2017年7月3日，ICT中国高层论坛，2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会新闻发布会在京顺利召开。中国信息通信研究院在会上正式发布了“网络辅助北斗/GPS位置服务平台”的对外公测版本。旨在推动我国智能终端中位置服务的发展，推动我国北斗行业和移动通信行业的融合创新，构建优势互补、协同发展的良性生态系统。

中国信息通信研究院何异舟博士对“网络辅助北斗/GPS位置服务平台”的意义及功能进行了重点介绍。平台通过对我国移动智能终端产业的相关应用提供稳定、高效的位置服务，达到促进位置服务产业的发展，全面推进北斗产业化进程的目标。其特点主要有以下四点：（1）支持网络辅助北斗定位功能，支持OMA和3GPP相关协议；（2）支持网络辅助GPS定位功能，支持OMA和3GPP相关协议；（3）支持支持2G、3G和4G移动通信系统；（4）提供全球通用安全证书，保证位置服务平台与终端的信息交互安全可信。

何异舟博士在会上对平台前期内部测试结果进行了总结与分析。目前“网络辅助北斗位置服务平台”支持北斗/GPS单模或双模导航定位方式，支持北斗/GPS系统的RRLP、LPP协议。现阶段已完成与部分主流芯片终端厂家的联调联试工作。本平台可满足绝大多数应用程序的位置服务需求，例如交通出行、餐饮娱乐、社交平台、旅行出游、支付购物等等。前期的测试表明，与基本导航方式相比，使用网络辅助北斗/GPS位置服务平台的终端定位时间可减少85%左右。

此次开放“网络辅助北斗/GPS位置服务平台”的公测是为了扩展平台服务对象，提高平台服务质量。何异舟博士随后对公测方法进行了简要介绍，并呼吁更多芯片、终端以及行业应用企业积极加入本次公测活动，通过导航定位产业上下游的齐心协力，共同打造稳定、高效的北斗/GPS位置服务平台，推动各种基于位置的移动互联网和物联网业务的发展，推动我国北斗产业的发展。在会议最后，何异舟博士提到，在今年9月份中国信通院会发布正式商用的网络辅助定位平台，该平台可具备千万级用户处理能力，全面支持北斗/GPS多种辅助定位方式，并兼容95%以上商用芯片及终端，请各位业界同仁持续关注“网络辅助北斗/GPS位置服务平台”的后续进展。