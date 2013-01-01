2017中国ISV生态系统峰会召开

2017中国ISV生态系统峰会以“从渠道时代到生态时代”为主题，深入探讨了生态时代的基本业务规则；IT厂商与方案商、方案商与方案商的新型合作模式；以及新兴技术和创新商业模式如何引导企业完成数字化转型等热点话题。

商业伙伴咨询机构总编辑于洪涛主持

本次盛会汇集了“中国方案商500强（VAR500）”与“ISV100强”获奖企业，以及在中国行业市场中具备影响力的IT企业、IT方案商以及创新型IT公司。参会知名企业包括了如华为、浪潮、SAP、京东云、太极股份、神州信息、东华软件、东软股份、亚信集团、软通动力、文思海辉、中科软、北明软件、神州泰岳、南天信息、Dimension Data、捷成世纪、荣之联等。

自2017年4月起，商业伙伴咨询机构采用问卷、网络、社交媒体等多种形式，对国内数千家方案商进行调研，最终评选出：

2017中国方案商百强、2017中国ISV百强（包括：政府、电信、金融、教育、医疗、电力、媒资、轨道交通、制造、公共安全）、2017中国方案商（能力）百强（云计算、大数据、物联网、协作通信、商业智能、人工智能、存储、安全、文印、IT服务）、2017中国智慧城市方案商50强、2017中国区域方案商百强等奖项。

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此外，根据财报分析、调研，商业伙伴咨询机构评选出了“2017中国最具资本影响力方案商”、“2017中国最具投资价值方案商”、“2017中国最具成长性方案商”等数个资本财经类奖项。在此次峰会中，商业伙伴咨询机构通过主题演讲，对以上奖项背后的基因密码进行了逐一解读。

商业伙伴咨询机构总经理国秀娟致辞

商业伙伴咨询机构总经理国秀娟女士在致辞中表示，一直以来，商业伙伴咨询机构以促进中国IT生态系统的健康发展为己任，致力于促进生态系统中不同角色企业之间的相互合作，并推动国内方案商群体的创新成长。

商业伙伴咨询机构副总经理赵烁发布调研报告

活动中，商业伙伴咨询机构副总经理赵烁先生发布了《2017中国软件生态系统研究报告》。该报告内容在总结和展望中国软件生态演进趋势的同时，也为生态圈参与者的战略及业务决策提供了借鉴。

会议中，华为企业BG中国区副总裁杨文池、SAP中国区首席数字官彭俊松、京东云副总裁李琳、浪潮集团渠道管理部总经理王峰、神州数码集团助理总裁段瑜，以及太极计算机高级副总裁柴永茂等嘉宾，结合自身业务，分享了在各自领域的成功经验，以及新技术背景下生态圈建设的思路与方法。

华为企业BG中国区副总裁杨文池分享： 和合共赢，共创生态繁荣

SAP中国区首席数字官彭俊松博士分享： 您所不知道的SAP

京东云副总裁李琳分享： 共建技术赋能和业务创新的企业云生态

浪潮集团渠道管理部总经理王峰分享： 携手合作伙伴，共赢计算新生态

神州数码集团助理总裁段瑜分享： 聚合 聚变 共建企业信息化融合服务生态

太极计算机高级副总裁柴永茂分享： 太极30年 中国IT产业发展的见证者、参与者、推动者

在挑战与机遇并存的市场环境下，国内方案商群体保持了快速增长的态势。商业伙伴咨询机构的调查数字显示，百强方案商的入围门槛从2004年的1.1亿元人民币的年营业额，已经增长到2017年的5.86亿元，方案商年营业额更是最高达到了80亿元。相信在不远的将来，国内将会出现年营业额超过百亿的IT服务企业。

2017中国最具生态力企业大奖：华为技术科技有限公司

太极计算机股份有限公司值30周年之际一举荣获9个奖项

2017VAR500及ISV百强现场颁奖

国内方案商群体的快速成长，已经成为中国IT企业自主创新能力不断增强的有力证明。而中国IT企业的持续创新，不仅奠定了信息化和工业化融合的基础，更推动了中国经济整体的升级与转型。

参会者与展台前智能机器人对话

本次大会的现场互动环节别具吸引力，其中，不仅有商业伙伴提供的《中国ICT生态系统监测报告》、《商业伙伴》定制化传播服务体验套餐，更有现场问答及摇一摇现场红包等丰富奖品。

中科软总裁左春（右一）为获得《中国 ICT生态系统监测报告》的企业颁奖

神州光大总裁高峰（右二）为获得《商业伙伴》定制化传播服务的企业颁奖