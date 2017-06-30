数据定义健康生活 京东云亮相第二届基因组云计算开发者大会

还记得《摔跤吧！爸爸》里的摔跤冠军辛格吗？阿米尔·汗不仅用演技征服了银幕，更是一人饰演跨度长达几十年的退役冠军形象，成就了一部活脱脱的励志大片。

至顶网CIO与应用频道 06月30日 北京消息：还记得《摔跤吧！爸爸》里的摔跤冠军辛格吗？阿米尔·汗不仅用演技征服了银幕，更是一人饰演跨度长达几十年的退役冠军形象，成就了一部活脱脱的励志大片。

未来的健康生活是数据定义的。在第二届基因组云计算技术开发者大会上，京东云副总裁李琳以“BT+IT助力健康生活”为题，分享了京东以技术赋能，倡导健康品质生活的创新理念和举措。

从一位体态臃肿的大叔成功转型，变身体脂含量仅9%的运动员标准的强健体魄，阿米尔·汗是怎样做到的？“科学的训练”+“严格的饮食”。一天八顿餐，每次摄入的食物种类和卡路里数量都有详细区分，精确的控制背后是严谨的数据科学。

未来的健康生活是数据定义的。在第二届基因组云计算技术开发者大会上，京东云副总裁李琳以“BT+IT助力健康生活”为题，分享了京东以技术赋能，倡导健康品质生活的创新理念和举措。



京东云副总裁李琳主题分享

零售业正迎来消费者时代。以冰箱这个人们日常生活中绕不开的场景为例，现在，通过智能冰箱等智能设备，加上京东微联的平台化连接能力，用户可轻松实现一键下单，高效管理食品。将技术植入生活场景，实现对用户需求的智能感知，场景化购物革新了消费体验。

事实上，智能化场景应用只是一个典型。目前，京东正依托大数据、云计算等技术路径，围绕农业、智能、医药、体育等产业方向，打造数据定义的健康生态。

“跑步鸡”和“植物工厂”就是两个经济、社会效益双丰收的案例。跑步鸡要求必须放养，并且每只鸡的脚上都有计步器监督，跑够一百万步以上的鸡，京东承诺以当地三倍的价格回购。植物工厂则能为消费者提供最新鲜的食材，有助于进一步扩大京东生鲜业务。

当消费者需求和场景化购物体验能够直接与后端零售平台，甚至是生产商对接时，消费体验已经发生了质的飞跃。但是，这还不够，一切刚刚开始。



京东区块链防伪与追溯解决方案概览

现在，以区块链技术为基础，京东已经打造了防伪与追溯解决方案，实现商品从原料、工厂、物流、仓储、零售到购买、展示环节的全流程品质溯源。消费者只需通过简单扫描二维码，就可获得整合的、全流程的商品信息。

技术连接场景，应用塑造体验，依托京东云在大数据、分布式计算、多节点部署、网络CDN、人工智能风控与大数据舆情等方向的全方位能力，京东的智能化商业实践真正做到了“地基牢固”。

据京东云互联网与创新业务事业部总经理王直介绍，京东机器学习平台“登月”是一个由上万台服务器组成的集群，每日运行的任务数量高达20万以上，数据规模总容量100多PB。平台数据处理维度涵盖数据源接入、数据处理、数据建模、模型评估、模型发布等，可广泛应用于商品推荐、客户流失预测、数字广告营销、自然语言处理、计算机视觉等场景。



京东云互联网与创新业务事业部总经理王直

在健康评估、智能诊断、健康管理等医疗卫生领域，京东云提供的基于FPGA技术的计算单元也大有用武之地，不仅能充分满足深度学习模型的数据吞吐量和计算能力需求，更可在云端的统一平台上灵活加载各种程序，适配不同的业务需求。

BT+IT，数据定义生活品质。未来，京东云将持续以能力铺路，借技术赋能，与产业链合作伙伴一道，共同助力健康生活。