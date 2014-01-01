蓝凌智慧校园一体化解决方案

至顶网CIO与应用频道 06月29日 北京消息： 随着云计算、大数据、移动互联网等的推广应用，教育信息化领域正掀起“智慧校园”建设风潮，从高等院校到职业院校，甚至中小学，“互联网+校园”由概念走向实践，推动新一轮的学校管理革新，教学提质提效，赋能教育事业更好发展……

跨过不足，从数字校园到智慧校园

自上世纪 90 年代至今，各类学校基本上经历了校园网络建设、以管理信息化为核心的数字校园建设几个阶段，校园信息化建设取得了一定的成效，但随着应用的深入，瓶颈渐显：

学校领导：全局性数据（如学生生源情况、学费缴纳情况、全校教职工比例情况、各部门科研经费情况等）统计与查询不便，不利于领导层科学决策，规划学校未来发展。

学生和教师：应用重管理、轻服务现象严重，疏忽了领导的决策分析服务、师生的教学服务、生活服务等；多重身份和密码体系，多重登陆界面，师生使用方便性不够。

行政办公人员：业务系统之间数据难共享，给各部门的协作业务处理带来困难；相同数据不同系统重复管理，浪费人力，易造成混乱与错误；现有办公协同手段单一，需借助移动互联手段进行功能扩充。

信息化管理人员：缺少统一建设规划，系统重复建设造成资源浪费，不利于长期发展；业务系统开发和维护模式不统一，更新维护困难。

针对以上不足，以无所不在的校园网络、各类数据与知识统一共享、多元系统集成融合、多端入口接入、系统平台化为特征的“智慧校园”将开启校园信息化全新局面，支撑提高办学质量，提升决策水平与用户体验，深化教育体制改革.

蓝凌智慧平台，助建新一代智慧校园

作为国内智慧办公平台领航者的蓝凌，基于与中欧国际工商学院、新东方教育集团、南华工商学院、海军工程大学、重庆工程学院、深圳第二外国语学校、北京王府学校、四川外语学院、韩山师范学院、广东广雅中学等众多优秀院校合作实践，结合一体化智慧协作平台，提炼出满足学校、领导、老师与学生等多方需求的智慧校园解决方案，多场景、多系统、多入口支撑学校信息资源及服务整合，让学校管理与建设更上层楼。以下是部分亮点：

统一门户，方便师生获取信息与流程

统一门户服务平台为师生访问信息化资源提供一站式入口服务，方便学校领导、老师、学生、职工获取包括：学校通知、周程、项目公告、各年级指引、团委指引、教研资讯、德育资源等信息；结合统一用户管理系统以及统一中央认证系统，实现多系统单点登录，快速发起流程协作，大大方便了师生的办公与学习。

打开数据中心，从教学课题进度分布、领域构成，到历年学生就业情况计，从各院财务支出分析到专项资金情况，从协同办公流程效率统计，到全国生源地图、全校员工学历比例……多元大数据可视化展示，方便领导层实时查看，辅助科学决策。

公文管理涵盖从教育厅等上级单位来文登记处理和发文流程、公务请示等。发文管理要包括在线拟稿、核稿，正文痕迹保留、套红、套尾、文号等管理，推进公文管理正规化、高效化。

从课时管理到教师评估，让教学更高效

从课时管理、材料上报到教师评估，多系统支撑教学管理。课时管理优化校内代课调课、教师课时核对等工作。

材料上报管理系统，可以集中管理针对教职工提交的各类材料如：教学进度表、论文/总结、教学/研计划等，并提供材料的查询、统计、归档功能，方便科学规划与知识留存。

教师综合评估，摆脱手工收集与计算，灵活设置各种考评模型、周期、权重等，从系统角度客观、公正去考评每一位老师，让其努力得到显现；

专项资金全程管控，合规科学领导放心

方便学校对财政专项资金全过程进行规划化管理，学校领导对项目资金使用情况上课实时监控，做到专款专用；及时统计各个财政专项的信息，便于学校及时向上级主管部门汇报。

移动办公，实时沟通、协作各方满意

以蓝凌KK、微信、阿里钉钉为移动端入口，接入院校各类应用，方便老师与学生随时随地沟通与协作，从查看学校动态、领导讲话，到发起代课申请、公车使用、日常考勤、在线学习……当学校设备损坏，可打开手机实时上报，不仅便于学校评估设备的整体运行状况，更大大提高了学校的服务效率，提高了师生对学校后勤工作的满意度。

蓝凌全新智慧校园解决方案，融协同办公、知识管理、移动门户等和行业最佳实践于一体，打造教育行业一体化智慧协作平台，响应“以技术引领教育变革”号召，携手更多院校，为中国教育新的成长赋能不止！