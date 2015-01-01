Mavenir携5G虚拟化软件解决方案亮相上海MWC

Mavenir在收购商业通信和协作软件服务提供商Mitel Mobility以及2016年12月收购开发5G无线电接入网络技术的Ranzure Networks公司后，今日推出适用于移动网络基础设施堆栈的每一个层面提供5G虚拟化软件解决方案。

至顶网CIO与应用频道 06月27日 北京消息：加速并重新定义通信服务提供商（CSP）网络转型的领导者Mavenir在收购商业通信和协作软件服务提供商Mitel Mobility以及2016年12月收购开发5G无线电接入网络技术的Ranzure Networks公司后，今日推出适用于移动网络基础设施堆栈的每一个层面提供5G虚拟化软件解决方案。

5G虚拟化软件解决方案是Mavenir公司的另一重大转变，同时也标志着公司成为软件定义基础设施行业领导者的决心。目前，Mavenir的5G虚拟化解决方案能够为语音信箱、VoLTE、VoWiFi、视频、富通信、短信、网络安全、无线接入和分组核心等多个领域提供全面的服务。行业的深入洞察，市场能力的卓越分析以及最前沿的技术引领为Mavenir今日的成就打下了夯实的基础。

自2017年初Mavenir公司宣布正式并购整合成功后，公司就专注于C-RAN、5G、物联网、富通信、SCE、Multi-ID、NFV和MEG等领域。这些核心领域使Mavenir成为能够覆盖行业全部主要技术趋势并对移动网络运营商具有影响力的软件提供商。

Mavenir总裁兼首席执行官帕蒂普·柯立（Pardeep Kohli）表示：“过去的六个月为Mavenir带来了无与伦比的业务增长机会。我们不仅明确了公司未来发展的道路，而且在很多公司专注的技术领域需求明显，使我们能够更好的顺应市场的发展和需求。”

柯立又表示：“运营商希望能与了解其客户并熟知其业务需求的供应商合作，这正是Mavenir一直秉持的理念。将客户作为企业发展核心的策略使Mavenir成为通信服务领域最值得信赖的合作伙伴。”

Mavenir一直走在行业科技的前沿，近日又推出了云通信平台Multi-ID。这项新技术最终将用户身份从设备转向人。用户能够使用一个电话号码在多台设备上发送和接收语音、视频及消息。对创新的不断追求是Mavenir的承诺，为通信服务提供商提供差异化服务将有助于其提升用户的忠诚度并为其带来可观的收入。

T-Mobile已经推出了具有革命性意义的新技术—DIGITS服务。凭借Multi-ID投入市场初期就成为了美国三大运营商之一的重要合作伙伴，我们坚信在未来我们能为美国，中国甚至全球消费者的生活带来更多益处。Multi-ID对于移动设备爱好者来说无疑是一个令人兴奋的创新技术。对于经常使用多台手机、可穿戴设备、平板电脑以及电脑的人来说，能够有这样一个解决方案帮助其实现多设备的连接和同步，正是他们期盼已久的事情。

Mavenir拥有全球最大的短信、彩信、语音信箱和RCS系统安装基数，每天在全球范围内处理数以亿计的短信。因此，Mavenir于2017年3月推出了云先进通讯服务（RCS）暨中心。通过RCS平台，通信服务提供商们能够通过诸如Multi-ID，Chatbots和短信即平台（MaaP）等新服务获得更多变现的机会。

此外，Mavenir今年还启用了位于捷克共和国布尔诺的卓越研发中心，该中心专注于人工智能或机器学习信令安全解决方案的研发。Mavenir的网络安全解决方案已在北美、欧洲、中东和非洲(EMEA)及亚太(APAC)地区的多个运营商网络中部署。Mavenir在信令和垃圾邮件以及诈骗控制方面拥有丰富的经验，独特的技术使其完美的为下一代移动网络安全服务。

通过倾听服务提供商和既有客户的诉求，Mavenir不断进行技术升级从而完善和推出新的解决方案实现快速部署、高级通信和快速的连接。

此次，Mavenir团队将携旗下从5G应用/服务层面到分组核心和RAN以及Mavenir在云原生演进网络解决方案亮相2017年上海移动世界大会。我们期待在W4展厅G33展位与您进行深入的沟通。