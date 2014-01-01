Sitecore与蒙牛达成战略合作 挖掘数字化营销潜能

全球客户体验管理领先企业Sitecore与中国领先乳制品供应商蒙牛今日达成战略合作，畅想数字化时代快消品行业营销新思路。双方将全方位开展合作，并重点拓展消费者洞察、个性化营销等领域的深入协作。

至顶网CIO与应用频道 06月27日 北京消息：全球客户体验管理领先企业Sitecore与中国领先乳制品供应商蒙牛今日达成战略合作，畅想数字化时代快消品行业营销新思路。双方将全方位开展合作，并重点拓展消费者洞察、个性化营销等领域的深入协作。

随着信息技术的发展、消费者购买行为的多元变化以及市场沟通渠道的变更，企业的营销手段迎来了质的改变。同时，电子商务正成为快消品行业的重要发展模式，企业在消费者洞察与情感连接上面临着巨大的挑战。在传统的营销模式下，企业无法第一时间聆听到消费者的真实心声，也就无法快速响应市场变化，抓住市场机遇。作为行业先驱，蒙牛始终坚持以消费者为中心，强调以消费者为核心的数字化营销转型，着力于协同线上线下渠道构建立体渠道新模式，并利用社交媒体的信息数据达成真正意义上的消费者洞察，建立基于大数据的战略“前台”支撑营销决策，在产品和服务生命周期的各个阶段增加消费者个性互动体验，从而更加精准地贴近消费者。

蒙牛集团首席信息官方鸿表示：“每天和消费者仅仅通过产品交互就超过8000万次的蒙牛正处于数字化转型的阶段。云和大数据是企业未来重要的资产和竞争力的来源。而在蒙牛云生态体系中的消费者云的定义里，如何通过和业内领先的合作伙伴来打造数字化工具箱，通过数字化营销手段实现企业与消费者之间更加精准的触达、全方位服务和用户粘性的增强是至关重要的战略举措。同时，蒙牛也关注到随着消费者购物习惯及媒介渠道的不断发展，消费者洞察变得日益复杂。Sitecore在创建一致的消费者体验领域拥有强大的技术支持及丰富经验，善于打造情境营销，贴近并满足消费者需求。蒙牛将借助Sitecore的技术平台与经验，拉近与消费者的距离，重新定义牛奶，成为真正以消费者为中心，创新引领的百年营养健康食品公司。”

通过此次战略合作，蒙牛将基于Sitecore的数字化营销解决方案覆盖其所有线上渠道，包括集团及各品牌的网站、近百个微信公众号的统一管理发布与洞察、品牌活动配合等，并在创新方案如云部署、机器学习等领域深入协作。其中包括蒙牛联合Sitecore的技术平台，通过精选牧场纯牛奶实现与消费者一包一码的数字化连接。双方在消费者行为追踪上的合作将助力蒙牛开展更有针对性的营销，并将在创新的营销方案、食品安全及品质保证方面给终端用户带来更优质的体验。

作为蒙牛首款数字化产品，精选牧场可从牧场到餐桌对消费者进行全程的数字化连接。消费者通过扫描包装上的二维码，不仅可进行产品一包一码的在线生产追溯，还可参观云端工厂、牧场的实时动态，随时随地进行积分换礼。与此同时，蒙牛的后台还将通过消费者扫码行为，即时获取目标人群属性，并给予标签化定位，从而有效抢占数字化营销市场的先机，实现精准投放，让大数据的成果不只停留在“云端”，更在市场端实现有效“落地”。

市场和渠道日益多元，每个消费者均具有鲜活而复杂的个性化体现，每个访客也具有各自独特的关注点。感知用户关注点，实现用户的360度画像，了解用户的兴趣倾向和消费需求成为难点。通过所有营销渠道为用户提供动态、有吸引力的内容，则将帮助使潜在用户转化为真正的用户，进而完成个性化营销。

Sitecore亚太区高级副总裁Steven Goddard表示：“企业正在进入全面互联的时代，市场多元与全渠道让情境营销规模不断扩大，复杂程度也随之增加，提供优质的客户体验变得愈加重要。蒙牛作为消费品行业的领军企业，致力于通过创新为消费者提供‘点滴幸福’，也积累了丰富的消费者互动经验。Sitecore将帮助蒙牛使营销内容化繁为简，统一管理所有数字渠道的内容、为客户在不同触点上提供一致的体验。同时通过精准客户画像，实现大规模的1对1个性化营销，最大程度地提升消费者的产品满意度与品牌忠诚度。双方未来将通过战略合作平台，以创新方案定制更多个性化的消费者体验，打造行业标杆。”