网易20周年办云创大会，以“技术”赋能“商业”

浙江是一片神奇的土地，不管是农业时代还是在互联网高速发展的今天，它都能占据重要位置。如今进入到互联网下半场，云计算与大数据崛起，浙江省又适时的提出了“云上浙江”、“数据强省”的发展战略以及“十万企业上云”行动计划。政策上的大力推动对杭州的互联网科技巨头来说，是一剂强有力的兴奋剂。比如网易——

在今年成立20周年之际，网易对待热门的云计算和大数据领域，一改以往的“慢”性子，将要举办首届云计算领域的盛会——网易云创大会。按照大会议程，我们可以看出，网易云力图将创新技术赋能更多的商业领域，与合作伙伴达成共赢。

回顾网易云的发展，不可谓不迅速。2015年，网易开始有规划地将网易的技术能力和资源形成云计算、大数据产品，推出云计算基础服务(网易蜂巢)、通信与视频(网易云信和视频云)、云安全(网易易盾)、全智能云客服(网易七鱼)等一系列优质、精品的场景化服务，并逐渐在云计算市场的细分领域里占据优势。

在2016年初，网易云又将20年的大数据经验积累打造成两柄利剑——大数据管理与应用开发平台(网易猛犸)和企业级大数据可视化分析平台(网易有数)，为企业经营决策、业务洞察、运营优化创造价值;2017年，网易云陆续在成都、淮南、长春等地设立云创基地，扶持创业创新企业;同时从2017年5月开始，网易云举办网易中国创业家大赛，面向全国十大城市招募精英，从投资、营销推广、培训、技术等多个角度扶持创业企业，可谓动作频频。

当下，“商业”越来越倚重于技术尤其是互联网技术，几乎每一项技术变革都能带来充满新的想象力和创造力的商业模式。互联网技术已经不仅仅局限于提升企业工作效率，它已经完全有可能改变一个传统产业的竞争格局。

这也是网易云这两年来动作越来越快的原因，其不断强调推出覆盖更多业务场景的云服务，通过云计算、大数据技术推动传统企业数字化创新，以及互联网+业务整合。“目前IT类的业务服务价值更多的还是帮助企业提高效率、降低成本、缩短时间、提升服务质量这些方面。网易云希望未来在帮客户解决他们的问题，降低成本之外，能进一步去考虑怎么帮助企业的业务更快成功。比如说帮助他们去获取客户，更好地做客户留存，帮助他们更好地实现营收目标。我们未来的发展方向就会考虑这些问题”，网易杭州研究院执行院长汪源表示。

互联网巨头通过自主举办科技盛会对外布道其技术实力，已经成为一种潮流，7月13日的网易云创大会更像是网易云向业界公开其创新技术、以及未来战略的契机。对于网易云来讲，在云计算领域的下一步竞争里，除了打造好产品，保持核心领域的领先地位，向外界的拓展也极为重要。云创大会或许只是网易云的第一步。