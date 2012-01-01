 微软加速器·北京第九期展示日 构建企业融通创新生态格局

2017年6月27日，微软加速器·北京第九期校友企业展示日在京举行，16家创业团队向与会的700多名创新生态共建者，展示了云计算、大数据、物联网和人工智能领域的技术创新在医疗、政府、金融、制造业、智慧城市等行业中的应用成果。

2017年6月27日，微软加速器·北京第九期校友企业展示日在京举行，16家创业团队向与会的700多名创新生态共建者，展示了云计算、大数据、物联网和人工智能领域的技术创新在医疗、政府、金融、制造业、智慧城市等行业中的应用成果。科技部火炬中心主任张志宏、海淀区人民政府副区长李长萍、中关村管委会副主任侯云、微软大中华区董事长兼CEO柯睿杰等出席了活动，见证了由包括毕马威、红杉资本、埃森哲、霍尼韦尔、中国联通等二十五家机构共同发起的微软加速器创新生态系的成立，并参加了微软加速器·北京的五周年庆典。

自2012年以来，微软加速器足迹遍及特拉维夫、北京、班加罗尔、西雅图、伦敦、柏林、巴黎、上海等多个城市，先后设立八个加速器，形成了具有微软特色的创新创业生态系统。在全球已帮助647家创业企业“加速”创业进程，其中83%的企业成功获得投资，总额已超过29亿美元。微软加速器·北京作为微软在中国设立的第一个加速器，正式落户北京中关村核心区，五年来得到了中关村管委会、海淀区政府和科技部火炬中心的大力支持，积极助力中国双创生态体系，尤其是企业级双创生态体系的快速成长。

微软大中华区董事长兼CEO柯睿杰表示：“创新驱动的新技术和新应用，正在引领数字化转型大潮以前所未有的力量影响和颠覆着传统产业。通过微软加速器，Azure云滋养了本地蓬勃发展的创新生态系统，并影响着中国的数字化转型。微软植根中国已经超过20年，就是希望成为中国的’创新合伙人’。独行快，众行远，随着微软加速器生态的日益成熟，微软将会帮助更多拥有创新梦想的企业发挥潜力，对世界产生积极影响。”

科技部火炬中心张志宏主任表示：“微软加速器五年来的发展历程，走过的是一条大中小企业融通发展的创新之路。微软加速器通过提供顶尖专业的创业服务，聚焦大数据和云服务，依托微软强大技术资源，打造开放式众创平台，是大企业参与大众创业、万众创新的生动实践，也是一条创新创业国际化的探索之路，为中国本土的孵化器带来了国际化的视野，对创新生态发展起到了重要推动作用。”

五年来，微软加速器培育的生态价值不言而喻。截至2017年06月，微软加速器·北京为156家创业企业成功加速，这些校友企业总估值超过500亿元，超过90%在加速期间获得了下一轮融资，其产品和服务在中国覆盖逾200万家企业客户和5亿个人用户。校友企业中还涌现出3家“新三板”挂牌企业，13家公司通过并购实现了退出。实现生态价值的前提，是历任微软加速器团队的匠心和付出。五年来，微软加速器·北京累计为校友企业提供超20000小时的专业服务；超1000小时的创业培训；与超过300家投资机构达成合作，完成超1800次的融资对接；累计为校友赢得了至少7100多次媒体采访报道和曝光机会；组织超过1200场优质大客户对接活动；无偿支持了600多场创业活动。

微软加速器奠定的创新生态系让校友企业的颠覆式创新，更快速地影响各个行业。颠覆式创新，就是要通过实现生产要素的重新组合，来获得更大的商业价值——因此，创业家和企业家作为创新主体，就在于实现创新，完成对生产要素和生产条件的“新组合”，以产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织创新来获得商业价值。进入移动互联网下半场的中国，正处于这一波革新浪潮的中期阶段，但远远没有到达终点，这对中国的创新创业者来说还有很多机会，技术创新更加有效地促进了社会分工并提升信息对称程度，不论是去中介化降低信息传递成本、大数据积极作用于决策，还是人们享受来自人工智能、物联网技术提供的个性化服务，都将激发新的工作和生活模式，激发更多组织和个人的潜能。

移动互联网的上半场创新创业，更多是满足了消费者和前端的需求，而相对忽视了企业级的创新需求，尤其是相对更加传统的上述五大行业。但在下半场，这恰恰对有传统产能的行业来说，意味着非常重要的机会，能形成和创新创业者的合作——传统行业领先者将技术研发能力、产品生产能力、供应链管理能力、物流能力、市场资源能力和组织流程能力分享给创新创业者，而让他们的技术和产品创新更快地进入到实际生产场景中。微软加速器作为中国乃至全球顶尖的创业服务平台之一，能够将具有颠覆式创新能力的创新创业者、投资机构、政府各主管部门、行业领军企业、微软全球资源进行整合，奠定技术-商业组合式双创生态体系。

基于上述背景，就能更好地理解微软加速器·北京过去五年和未来的思路。比如，在筛选入选企业的标准上，“能否把创新落地到具体行业”就一直是微软加速器·北京最重要的标准。如果将微软加速器·北京的筛选标准用百分制来描述，那么一个创业企业是否有独到的技术产品创新占30分，能否能真正落地并解决行业问题占40分，团队背景、市场拓展能力占30分。选择一个创业企业，不是看它五年以后有多大潜能，而是更看重现在是否有解决问题的产品。微软加速器会在4-6个月的时间里，更多帮校友企业更快走向市场，同时根据真实客户反馈，快速迭代完善产品。

接下来，微软加速器·北京会将重点行业和技术结合起来筛选企业，如云计算、大数据、人工智能、物联网等，在医疗、政府、金融、制造业、智慧城市等五个行业中的应用。同时，微软加速器·北京还已经与行业内大企业共同合作，让企业专家帮助加速器筛选出有潜力的企业，比如和可口可乐在新零售、和毕马威在金融科技、和霍尼韦尔及航天科工在工业物联网、和中国工商银行和恒丰银行在金融增值业务和金融创新服务、和万达集团在新零售和商业地产领域，展开深入合作。

第九期展示日活动现场，微软加速器·北京还宣布启动了主题为”十智名归“的第十期校友招募，欢迎上述热门行业和技术领域的创业公司踊跃参与，具体报名页面请访问：http://www.microsoftaccelerator.cn/zh-CN/Recruitment/Content 。