勇抓技术变革机遇，培育区域经济新增长极

依托华为公司近30年积累的制造领域的技术和经验，并联合德国SAP、美国PTC、天心天思集团等智能制造领域的合作伙伴，共同建设面向黑龙江省的智能制造公共服务云平台，营造智能制造产业生态，助推传统制造业转型升级。

至顶网CIO与应用频道 06月26日 北京消息：大庆以油田立市，目前总面积2.1万平方公里，常住人口320万，2016年全市实现地区生产总值2610亿元，地方财政收入346.3亿元，驻有大庆油田、大庆石化、大庆炼化和中蓝石化等中直大企业，是哈大齐工业走廊中轴上的一颗明珠。新时代下，一条以云计算产业链为核心的战略布局，让大庆再次焕发出新的风采。

抓住技术变革机遇，培育区域经济新的增长极

当今时代，云产业、大数据正成为社会的热词，大数据具有数据量大、维度多、数据完备的特点，催生了从收集到存储和处理再到应用的一整套的新技术，从而催生了一个新的时代。

黑龙江省大庆市虽然远处我国的北部边陲，大庆市却敏锐地洞察到新时代到来的先兆。

大庆高新区管委会主任颜祥森在华为第二届“云聚产业 数赢未来”高峰论坛上谈到，相比以蒸汽机的发明为标志以机械化为特征的第一次工业革命，以电的发明为标志以电气化为特征的第二次工业革命，现在以大数据应用为标志以智能化为特征的新一轮产业革命到来了。它对人类文明和社会进步的影响将大大超过前两次工业革命。

一是改变了信息获得传输和存储计算方式，从传统平面媒体到互联网、移动媒体和新媒体的多元、快捷途径获取信息，从传统邮寄到网络实时大带宽传输信息，从传统的档案馆、图书馆到数据中心和云端存储计算信息。

二是改变了商品交易和消费服务模式，从传统批发零售到网上电商交易，从传统金融到移动支付和互联网金融，从过去的“政务办事大厅”到“网上办事大厅”和 “一网”通办的政府服务模式

三是改变了生产制造和经营管理模式，从以前的规模化“先生产后销售”，到当前的智能化控制、个性化定制的“先销售后生产”模式。

颜祥森进一步指出，新技术革命和产业变革是大势所趋，政府必须发挥主导作用，顺势而为引导企业向新业态、新模式转型，培育区域经济发展新的增长极。于是，实施电子政务，开通网上办事审批，建设智慧城市，实现信息惠民，成为大庆政府的顺势之举。

数字化勘探开发，远程实时采集油井生产运行数据，用大数据分析决策采油模式，打造智慧油田，成为大庆油田的转型之路。

化工流程智能化控制，反应物料精准化投放，状态参数数字化感知，打造智慧化工，成为大庆石化炼化的升级之策。

开拓网上销售渠道，实施信息化精益化管理，网上众筹众包众创，整合产业链和价值链，由制造商向EPC技术总承包商、合同能源管理供应商、整体解决方案提供商等新模式转变，成为中小企业成长之道。

当大庆遇到华为，机遇就这样来临了

正是这些顺势之举，大庆政府与企业对云大智物等新技术提出了新的要求。云计算作为基础设施，将华为与大庆紧紧联接在一起。

2015年12月，大庆与华为正式签订战略合作协议，翻开双方合作新篇章。凭借大庆坚定的决心和华为雄厚的实力，双方联手迅速取得了一批显著的成效。

2016年3月，大庆外包园临时数据中心投入使用，开始为各政府单位提供服务，2016年7月，新华08数据中心政务云平台开始搭建，同年10月成功举办大庆政务云上线仪式，汇集40余家政府委办局和上百家省内外企业一同交流云计算大数据产业发展经验。

截至2017年6月，大庆共计有教育、医疗、公积金等40多家政府委办局业务上云，300余个业务系统上线，承载13个信息惠民工程项目服务大庆320万人口，真正做到变“群众跑腿为“信息跑路”。

华为与大庆的合作里程碑：

1)2015年12月，华为公司于大庆市人民政府正式签署云计算合作协议；

2)2016年3月，大庆华为政务云临时平台上线，开始提供云服务；

3)2016年10月，大庆华为政务云正式上线，大庆市教育局、发改委、国土局、统计局等多家单位的业务系统已在华为云平台上线，到2016年底，全市半数以上单位业务系统将迁移到政务云上，到2017年，全市95%以上单位业务系统将迁移到政务云；

4)2017年6月，大庆高新区管委会主任颜祥森代表大庆市政府参加华为Ÿ宿州第二届高峰论坛，并发表主题演讲。

政府搭建平台，支撑新业态新经济加快发展

大庆政府在依托华为数据中心，大力引进华为合作生态伙伴企业的同时，热诚欢迎数据中心建设和运维企业到大庆，携手打造国家数据存储处理基地，努力实现数字大庆、感知龙江、物联东北、备份中国的目标。

大数据、机器智能、物联网、云计算等互联网+新业态，是大庆重点发展的接续产业之一。

大庆高新区作为全市发展新兴产业引领区，建成了软件园、服务外包园、电商园、高端装备园、大学科技园等13个国家级专业创新创业载体100多万平方米，国家级公共服务平台27个，发展企业4800家，在全国145个国家级高新区中综合实力排名第32位，在东北15个国家级高新区中位列第3位。

大庆华为云数据中心的四大定位

大庆华为云数据中心包含强大的数据存储、计算、网络、安全等支撑功能，可以快捷便利安全地为区域提供政务云、商务云、企业云等相关应用服务，同时支撑带动软件、服务外包、电子商务、智能制造、智慧油田、物联网、大数据等产业发展。

华为企业云大庆数据中心定位为四大中心：石油大数据处理中心、省内信息消费中心、外包产业中心、智能制造支撑中心。

石油大数据处理中心：依托华为云平台构建石油大数据资源管理平台、大数据分析平台，通过大数据分析，为石油勘探提供决策支撑。

省内信息消费中心：利用华为云计算平台，构建“省内信息消费中心”，一方面依托云平台打造教育云、医疗云等典型的行业云应用，并向全省推广。另一方面，目前全国各省都是规划全省信息中心，省级信息化应用的集中建议必然到来，大多选择两到三个城市作为省级信息化承载中心，打造一主一备或互为备份的信息中心，大庆在黑龙江省内地位高，地理位置优越，再加华为云平台落地为承接省级信息消费项目提供良好基础平台，完全可以作为黑龙江全省信息化支撑中心，支撑省内信息消费。

外包产业中心：打造“外包产业中心”，华为云平台将为软件开发、呼叫中心、游戏动漫、系统集成（物联网）、电子商务、设计策划、咨询培训等外包服务产业发展提供良好的基础平台，帮助他们降低成本，业务快速上线，立足大庆，服务东北亚经济圈，实现就业拉动。华为软件开发云能实现软件开发从项目管理、配置管理、代码检查、编译、构建、测试、验证部署到发布的全流程一站式服务，能极大地提升软件开发企业的开发能力，降低其开发成本，提升开发效率。

智能制造支撑中心：依托华为公司近30年积累的制造领域的技术和经验，并联合德国SAP、美国PTC、天心天思集团等智能制造领域的合作伙伴，共同建设面向黑龙江省的智能制造公共服务云平台，从装备制造、绿色食品产业等优势产业着手，开展数字化生产线、智能工厂建设，营造智能制造产业生态，助推传统制造业转型升级。

大庆华为云数据中心的四大优势

大庆依托区位、人力、成本、政策等资源，结合云计算优势，大力引进数据中心以及呼叫中心、车联网、电子政务、智慧城市、智慧油田、电子商务、软件开发、服务外包、数据分析挖掘等各类SaaS（软件即服务）应用企业，具体四大优势如下：

一是区位优势。按照工信部等五部委联合发布的《关于数据中心建设布局的指导意见》，大庆是典型的气候凉爽、地质稳定、能源充足、最适宜于建设大型数据中心的一类地区。数据中心机房采用水侧自然冷却模式，PUE值可小于1.4，显著节能节电降低运行成本。

二是人才优势。黑龙江省现有普通高校70所，在校生68万人，每年毕业生17万人。环保、卫生、文明、宜居的大庆对毕业生有很强的吸引力。大庆本地有东北石油大学、黑龙江八一农垦大学、大庆师范学院、哈医大大庆校区、大庆职业学院等7所大学和省科学院大庆分院、省农科院大庆分院等13个科研院所，6.5万在校大学生，13万科技人员，可为产业发展提供人力资源保障。

三是成本优势。大庆地价、房租、工资均比大城市低30％以上，电费、网费、水费均比大城市低20％以上。大庆全市电力装机总容量为260亿千瓦，电力富余30%；大庆是首批全国信息化试点城市、“智慧城市”试点示范城市和“宽带中国”示范城市，网络出市总宽带达330G，峰值占用率47%，网络带宽富余53%。

四是政策优势。2016年国家出台两个重要的东北振兴文件，提出在民企参与国企改制、民资入股金融机构、基础设施建设、制造业智能化改造、知识产权和自主创新、产业投资基金、重大项目布局等方面支持东北。今年初国务院出台的《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》，明确了“开发区可在政策允许和权限范围内制定相应的招商引资优惠政策”。大庆市招商引资和支持民营经济发展的政策，将在固定资产投资贷款贴息和补助、代建厂房和减免租金、土地租赁或先租后让、财政贡献奖励、研发创新奖励、科技成果转化补贴、企业上市奖励等方面扶持企业。

大庆转型对全国其他城市的启示

我国正处在逐步迈入后工业时代、全面拥抱数字化新时代的重要转折期。数据也正在取代20世纪石油的地位，成为21世纪驱动各产业发展的新动力。

启示一：任何组织数字化已迫在眉睫

全社会的数字转型是一个新时代的来临。意味着从商业模式、运营模式、人才结构等各个方面都将发生连锁性的巨大变化。如果不能把握先机，快速成为数据和技术强化的组织，终将被越演越烈的数字创新浪潮所摧毁。

在“计算无所不在、软件定义一切、数据驱动发展”的新时代，大庆凭借敏锐的洞察和果敢的魄力，正在大力重构产业、重组要素、重聚动能、重塑环境，谋求城市转型，推动产业升级，发展机遇良多，市场空间广阔。

启示二：转型要构建在强大数字平台上

北上深等超级城市不在全球竞争中落伍、更多的各级城市避免被超级城市边缘化，都需要在一张强大的信息平台网络上彼此互连，相互借力，大力发展智慧的经济、治理、环境、民生，为城市带来持续不断的新活力。

尤其是数字转型的成功，一定要把握以需求为驱动，坚持“想得要大，起步要小，扩张要快”的战略原则，就更加需要借力强大的伙伴。

值得庆幸的是，市场上真的已经出现了这种强大的数字平台型组织。华为早在2010年就发布了云计算战略，经过多年努力，在服务器、存储、虚拟化、云计算，大数据平台推出了有竞争力和影响力的产品，2015年7月发布企业云正式进入公有云领域，目前已经发布10大类54款产品，在全国拥有了超过200个政务云交付的经验。

据华为企业云业务部总裁杨瑞凯介绍，华为已在30多个城市建立云服务节点，通过独有的三级云服务网络布局，覆盖全国七大区域，整合海量、高可用的云资源，构建了一张覆盖国家-省-市三级的云服务资源网络；同时与超过200个城市形成合作，未来，华为将大力推进城市产业云的发展，在全国构建城市产业云服务网络，逐步通过高速、安全的网络将云服务资源联接起来形成一张云服务网络，服务客户全国业务部署的需求。

大庆的数字转型的成功，源于自身对趋势的敏锐洞察，也源于找对了战略合作的伙伴。

颜祥森主任说：“我们真诚欢迎大家到大庆做客，与我们一道云聚产业、数赢未来。”

到大庆亲自去看看吧，您的感悟一定会更多更深刻。