华为牵手黔西南 用云赋予这片土地更多未来

华为云计算平台，其政务、扶贫、教育、养老、社会保障、文化、医疗、体育、旅游、食品安全监管等民生领域服务应用变得更加多元化，资源配置不断优化。不难预见，一个更加公平、更加高效、更加优质、更加便捷的民生服务新体系将快速改变黔西南的未来。

至顶网CIO与应用频道 06月26日 北京消息： 小王是义龙新区公安局的一员普通民警，他调入视频侦查大队已经两年多了。与其他民警不同的是，每当有刑事案件发生时，他并不会出现在街头走访群众寻找线索，而是在视频监控中心对案件相关街区的所有视频做分析和检索。让小王自豪的是，借助辖区高清视频监控点、报警点、卡口的联动配合，虽然他足不出户，但通过公关系统视频这张网却可以直接或协助相关部门破获多起案件。

罗兴美是兴仁县的一名高中生，老师告诉她的一个消息让她特别兴奋：从今年开始，她可以通过老师手机上一个“云上金州”的APP，帮她的奶奶直接挂医院的号。换而言之，她不必披星戴月早早去医院排队，帮她远居山村的80岁高龄奶奶去挂号了，也不用再担心频频请假耽误学习。

老潘是万峰林景区的一名管理人员，他现在最爱和人津津乐道的就是景区的自动化。游客购票拥挤，自动售票机就会启动，景区人流刚呈密集之势，应急调度指挥中心会提前就位疏导游客；大数据平台还能自动分析游客性别、年龄层次，自动识别游客来自哪些省份，帮助景区做更有针对性的宣传推广。

读到这里，有的网友可能会发问：为什么开篇要讲三个风马牛不相及的场景？也许有的网友地理知识特别丰富会看出来，这三个场景都发生在黔西南布依族苗族自治州（简称黔西南）。没错，这的确是发生在黔西南的生活片段，但是却不是笔者要讲述的唯一重点，这三个场景还有一个共通之处，那就是它们所有的应用——公安天网、云上金州APP、智慧旅游，都运行在华为的云计算平台上。

华为云落户黔西南

2017年3月16日，华为西南大区黔西南云计算中心正式上线，成为华为在全国搭建的30多个节点之一。

华为黔西南云计算中心作为华为企业云全国网络中的西南区域节点，承载着黔西南州及周边区域电子政务云、医疗云、公安云等业务，是华为公司西南大区产业支撑中心、全国乃至全球云服务业务承接中心。

全国近300个地级市，华为为什么携手黔西南？黔西南的大数据发展战略与华为云计算战略有着多高的契合度？华为的云计算中心，会给这个素有“西南屏障”和“滇黔锁钥”之称的黔西南带来怎样的改变？一切答案都在下文揭晓。

黔西南：筑巢引凤栖 花开蝶自来

仔细盘点一下黔西南的综合实力，不禁赞叹华为选址的眼光的确很独到。无论从地理位置、自然条件、配套设置、发展前景哪一个角度看，黔西南都可以算得上一个数据中心的地址“高配”。

从地理位置上看，黔西南地处黔滇桂三省区结合部，自古以来就是三省通衢的战略要地。以黔西南州为圆心，200公里为半径，可辐射黔滇桂三省区2000多万人口，加上交通发达，具备建成良好区位的条件。

从自然条件上看，黔西南全年平均气温13.8-19.4摄氏度，夏无酷暑，冬无严寒，平均温度跟数据中心内部回送风温度区间相匹配，其设计的PUE值低至1.25，具有建设大型数据中心的气候优势，可以最大程度减少数据中心降温成本及除尘成本。而且地质结构稳定，远离地震带，数据中心自然灾害风险极低。

从配套设施上看，黔西南也有十足的底牌。众所周知，数据中心是非常耗电的，而黔西南是我国南方地区唯一一个拥有电力自主定价权的城市，非常具有竞争优势。水墨金州的雅称其实有两重意思：水指的是水力资源丰富，州内大小河流100多条，电力总装机700多万千瓦；墨指的是煤炭资源丰富，转换为电力资源，是中国“西电东送”的重要电力枢纽，极大降低数据中心运行成本。

最重要的是，大数据产业是贵州省和黔西南州的战略发展目标，州委州政府也高度重视信息产业发展，出台一系列的政策配套措施推动黔西南大数据产业蓬勃发展。华为的加入，让黔西南如虎添翼，有了更多发展可能。

当云计算遇上黔西南会发生什么？

今年4月，工业和信息化部印发的《云计算发展三年行动计划》提出，“到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元”。很多地方政府都已经意识到，借助云计算这个经济发展新动能的助燃剂，可以为大数据、物联网、人工智能等新兴领域和传统行业的转型发展提供基础支撑。

黔西南敏锐地意识到云计算的价值，对这个自治州而言，华为的云计算基础平台是其弯道超车的好机会。现如今黔西南已经完成政务服务相关基础数据库、政务服务呼叫中心、全省公共资源交易互联互通平台、启动应急指挥中心的建设。并且通过华为的云计算平台，政府、事业单位等公共机构数据资源可以实现统一汇聚和集中，像地理、教育、卫生、文化这类数据都可以向社会开放，开发各类惠民应用，大大提升了公共服务水平，提高为民办事的效率。

同时，云计算平台与更多传统行业相结合，除了带来新的商业模式之外，还可以产生更多价值数据，帮助黔西南的政府机构加强风险防范，对宏观调控决策提供更多支持等，提升社会治理水平。像文章开篇描述的三个云端应用都只是目前黔西南城市云开发的一小部分，居民们还可以在云端享受公积金查询、预定机票、违章查询、药品查询等服务。

黔西南双标签：养老与旅游

与其他城市不同，黔西南独有的地理环境让其拥有更多发展方向，其中养老和旅游就是这个地方的特色双标签。

依托于优美的自然环境和得天独厚的旅游资源，黔西南讲借助华为云计算平台，打造智慧旅游大数据平台，实现智慧管理，提供更多的旅游产品，拓展旅游业态，提升游客旅游体验，将黔西南打造成为全球智慧山地旅游示范区。

黔西南下一步还计划投资2亿，建设智慧医院系统、区域卫生系统、以及家庭健康系统。同时与华大基因签手，计划3年建设完成华大医院、华大基因西南库等项目。后续黔西南将依托华为云计算中心，聚焦建设康养云计算和大数据分析处理的能力，携手华为生态共同打造智慧康养大数据云平台，推动黔西南州大健康产业智慧发展。

华为云计算平台就像给黔西南打通了“任督二脉”，其政务、扶贫、教育、养老、社会保障、文化、医疗、体育、旅游、食品安全监管等民生领域服务应用变得更加多元化，资源配置不断优化。不难预见，一个更加公平、更加高效、更加优质、更加便捷的民生服务新体系将快速改变黔西南的未来。