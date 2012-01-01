数聚未来迎发展 “云入酒城”化“云海” 

如今云计算、大数据等高新技术的汹涌前进浪潮中，依托华为四川大数据中心建成后的泸州大数据产业园，也将为泸州的大数据产业发展搭建良好平台、提供优质服务、创造良好环境。

至顶网CIO与应用频道 06月26日 北京消息： “泸川杯里春光好，诗书万卷楷春老。”——说起泸州，在人们脑海中首先映出的必定会是“泸州老窖”、“郎酒”这两朵中国名酒之花。而这座著名的“中国酒城”，除了是一座国家历史文化名城之外，在我国西南地区的社会经济发展中，也占据着十分重要的地位。

在2016年4月国家发展改革委、住房和城乡建设部印发的《成渝城市群发展规划》中，泸州被规划为“成渝城市群南部区域中心城市”。2017年4月1日，随着中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区正式挂牌成立，泸州将建设成为重要区域性综合交通枢纽和成渝城市群南向开放、辐射滇黔的重要门户。

如今，处在当前云计算、大数据产业爆发式发展的风口，泸州这座名城也再一次乘着高科技技术的东风，迎来又一次跨越式的发展机遇。为抢抓产业转型升级的战略机遇，泸州市委市政府将依托云计算、大数据技术，建设产业创新支撑平台，推动战略新兴产业发展、传统产业转型升级。早在2015年9月，四川省就正式批复了泸州市大数据区域中心的建设规划，在泸州国家高新区，规划建设大数据区域中心的 “西南云海”泸州大数据产业园，实现“云入酒城，酒上云端”。

“云入酒城” 创新发展迎契机

泸州大数据产业园是一座规划面积3平方公里，一期用地600亩的“云海”。2015年10月，泸州市政府便与华为公司进行了签约，共同发展泸州的大数据产业，“西南云海”泸州大数据产业园，将依托华为四川大数据中心进行建设。园区规划包含了华为四川大数据中心、大数据运营与服务中心、金融数据灾备中心等八大部分。

华为中国ICT生态之行2017泸州站

2017年3月，泸州市政府发布了《泸州市人民政府关于加快大数据产业发展的实施意见》，对泸州市大数据产业的发展做了详细的规划。在今年，泸州市将依托华为云平台建设全省政务云标杆，努力打造西南智能制造云平台、数据资源管理服务平台等应用示范工程，建设西南大数据处理中心。

政务云平台是泸州大数据产业园中的云标杆项目。截止目前，泸州全市已有70余个单位的200多个业务系统完成向政务云平台迁移，到今7月底，全市所有非涉密系统向云平台的迁移也将完成。

依托华为云平台，泸州还完成了长江物流云、医疗云、数据资源管理平台和中小企业云等应用示范工程的建设。其中，长江物流云是四川自贸区川南临港片区国际贸易的“单一窗口”，也是川滇黔渝结合部唯一的以航运物流为重点的国际贸易“单一窗口”。长江物流云的建成，实现了“一个平台、一次递交、数据反馈、信息共享”，彻底告别了过去要同时向多个部门提交数据的历史，大幅减少了企业通关时间和成本，降低监管风险。

而由华为、软通动力联合建设的中小企业云平台，也为泸州本地企业提供了200多款信息化应用，为泸州全市300余家企业提供了信息化服务，大幅降低了企业信息化建设成本，实现了协同办公、协同发展。

“警务云”平台也是“西南云海”大数据产业园建设中十分重要的一环。在云计算、大数据高速发展的时代背景下，泸州依托华为四川大数据中心，结合四川警察学院的教育资源、人才资源，以建设川滇黔渝结合部“最安全中心”为总体目标，组织推进泸州市“智慧云护城墙”工程。据悉，泸州的“云墙”工程将实施“警务上云”行动计划。届时，依托华为云平台，将会重点建设天网工程、雪亮工程、两车卫士、楼宇卫士等四个方面的应用示范工程。打通公安内外底层数据，大力研发数据挖掘智能工具，做好数据资源的关联分析、应用建模，推进以公安大数据建设应用为中枢的打防管控一体化运行。

华为四川大数据中心

汇聚产业 “西南云海”天地阔

“西南云海”的建设是一个涉及多方面的系统工程，再此其中，自然也离不开产业中各个环节的合作建设。在大数据产业园的建设过程中，泸州携手华为共同积极引进上下游优秀的合作伙伴。通过一年多的努力，泸州市政府已与50余家企业达成合作意向；与美国倍赛达等十余家企业签署战略合作协议；目前，软通动力、华唐集团、必爱旅行网、九次方、亚信等十余家企业已经落地泸州，产业集聚效应初步形成。

而汇聚了上下游产业的未来 “西南云海”，其发展前景更是值得期待。

在《泸州市人民政府关于加快大数据产业发展的实施意见》中，预计到2018年，通过吸引一批大数据产业链企业、省级灾备中心落户泸州，泸州将建设成为四川省信息消费中心。届时，泸州还将发展云呼叫中心、电商大数据等产业，力图打造西南电商服务中心，服务本地和西南区域的电商企业。

到2019年，泸州将实现大数据产业“六个一工程”，即：培育1个以上大数据上市企业、培育10家以上的主营业务收入超亿元大数据企业、招引100家以上的知名大数据及其关联企业、孵化1000家创新创业大数据企业、招引和培养10000名大数据行业人才，建成川滇黔渝结合部的智慧信息中心。

到2020年， “西南云海”大数据产业园的建设将全面完成。泸州将形成一批国内领先的智慧城市、医疗云、酒业大数据等大数据示范项目，涌现一批具有影响力的大数据平台与技术企业。泸州也将打造成为川滇黔渝结合部的智慧信息中心，四川省的大数据产业的区域中心。届时，泸州的大数据产业实现产值规模也将突破300亿元，预计将带动相关产业规模增值1000亿元，招引和培育大数据产业关联企业达500家。

结语

“江山照眼灵气出，古塞城高紫色生。”自古以来，泸州便是一座魅力无限的城市，而在如今云计算、大数据等高新技术的汹涌前进浪潮中，依托华为四川大数据中心建成后的泸州大数据产业园，也将为泸州的大数据产业发展搭建良好平台、提供优质服务、创造良好环境。我们也期待着，在不就的将来，泸州这片充满商机、充满活力的投资热土，也会成为国内一流、富有酒城特色的大数据产业基地。