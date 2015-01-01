云是人工智能的强载体 腾讯云打造AI即服务的智能云

腾讯云在腾讯云+未来峰会发布AI战略新品——AI即服务的智能云，AI即服务是腾讯云为满足市场对AI能力多维度的需求，腾讯云在软件层面、算法框架服务、基础设施服务等多维度提供新的AI开放服务层，开放计算机视觉、智能语音识别、自然语言处理三大核心能力。

至顶网CIO与应用频道 06月26日 北京消息：刚刚过去的端午节，广东省副省长借着端午节问候给马化腾发了一条微信，内容是人工智能真的那么可怕吗？回答是请放心，应该不会，至少在我们这一代不会。



人工智能未来最终走向何处我们不知道，但是人工智能未来的雏形、发展理念、生态、业态，都已经开始蠢蠢欲动。广东省委省政府高度关注人工智能的发展对未来的经济、社会、产业带来的各方面的冲击，以及对社会各方面发展的带动。



腾讯董事会主席兼熟悉执行官马化腾认为，在云还没有发展得非常成熟的时候，人工智能可能还有很长一段路需要走，甚至包括量子计算、量子通信等技术成熟后，才会对人工智能的发展有更大的促进。所以我觉得人工智能还是可知可管可控的。

腾讯董事会主席兼熟悉执行官马化腾

过去几年云的市场发生了很多的变化，越来越多的企业开始关注这个市场，云计算已经是信息技术产业的支柱。深圳市副市长陈彪表示，近年来，深圳深入实施创新驱动发展战略，出台了推进云计算发展的行动计划，不断完善基础网络设施，增强云计算服务能力，加快推进国家超算中心深圳中心的扩容，加大大数据的开发利用力度，推进云计算在电子政务、教育、医疗、交通、公安等领域的示范作用，云计算日益成为推动深圳产业创新和智慧城市建设的重要的支撑。



未来云时代有三大趋势：



第一、云是产业更新的源动力：接入云后会带来数字化的升级，云正在和产业进行结合；



第二、云是新型社会管理的主平台：越来越多基于云的数字化升级，能够实现高效、精细的新型社会管理；



第三、云是人工智能的强载体：云、大数据、人工智能是不可分割的，云可以提供海量的数据和强大的计算能力；



“传统企业的未来就是在云端用人工智能处理大数据。”马化腾用最短一句话把最热的词装在一块，虽然有点拗口，但是实际上它非常有道理。



腾讯云还在腾讯云+未来峰会首次发布AI战略新品——AI即服务的智能云，AI即服务是腾讯云在传统云计算结构上建立的新的服务层，是腾讯云提出的新理解，为满足市场对AI能力多维度的需求，腾讯云在软件层面、算法框架服务、基础设施服务等多维度提供新的AI开放服务层，开放计算机视觉、智能语音识别、自然语言处理三大核心能力。



腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏指出，截至目前腾讯云围绕这三大能力，已提供25种AI服务，包括应用服务8种，平台服务15种，框架服务2种。其中计算机视觉、智能语音识别、自然语言处理、高性能的计算、海量的数据存储、健壮的全球基础网络、高效的CDN网络、全球化的资源布局都是构成AI即服务的智能云的中坚结构。

腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏

腾讯已经形成AI的布局矩阵，包括腾讯AI Lab(腾讯人工智能实验室)、腾讯优图实验室、微信智能语音团队和腾讯云等团队，其中前三个团队向腾讯云输出算法研究等AI技术，而腾讯云结合市场的需求，联合协作封装AI技术向全社会输出。



腾讯云本次开放的三项核心能力（计算机视觉、智能语音识别、自然语言处理）由上述3个团队提供的技术。AI Lab提供的自然语言处理能力识别准确率超过 97.9%；优图实验室提供计算机视觉处理能力，在国际权威人脸识别数据库LFW测试中准确率超过 99.8%；而微信智能语音团队提供的智能语音识别能力高于97%。



企业和开发者除了通过API使用上述这些能力外，还可以使用腾讯云的AI框架的自服务部署和运维，以及可视化的拖拽布局，组合各种数据源、组件、算法、模型和评估模块。让算法工程师和数据科学家更好地聚焦于模型训练、评估及预测工作。