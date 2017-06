众星云集：世界智能大会演讲嘉宾大公开

世界智能大会将于6月29—30日在天津梅江会展中心举行。大会将邀请国内外知名科研机构、领军企业的代表及专家学者参加,共同探讨智能科技发展趋势,共同分享产业创新合作成就,共同谋划经济社会应用前景。

世界智能大会将于6月29—30日在天津梅江会展中心举行。 作为智能领域全球首个大型高端交流平台,大会旨在打造世界级先进智能科技成果发布平台、创新合作平台、产业聚集平台和投融资对接平台,促进中国与世界智能领域交流,聚集全球智能科技产业发展要素,展现全球领先的前沿科技新成果。

大会将邀请国内外知名科研机构、领军企业的代表及专家学者参加,共同探讨智能科技发展趋势,共同分享产业创新合作成就,共同谋划经济社会应用前景。

其中,大会主论坛演讲嘉宾有:(排名不分先后,按大会日程排列)

李彦宏

百度公司创始人、董事长兼首席执行官



Co-Founder, Chairman and Chief Executive Officerof Baidu, Inc.



2000年1月,李彦宏从美国硅谷回到祖国创建了百度。经过十多年的发展,李彦宏领导下的百度已经发展成为全球第二大独立搜索引擎和最大的中文搜索引擎。作为国内互联网行业的先行者和领导者,李彦宏取得的成绩也受到多方认可。 他曾经获得 “CCTV中国经济年度人物”、“IT十大风云人物”,“改革开放30年30人”等荣誉称号。《福布斯》“2012中国最佳CEO”评选中,李彦宏名列榜首,并连续3年作为唯一内地企业家代表上榜“全球最具影响力人物”。《时代》、《商业周刊》等杂志也多次将他评为“全球最具影响力人物” 和“中国最具影响商界领袖”。

柳传志

联想控股股份有限公司董事长、联想集团创始人



Chairman of the Board of Legend Holdings Corporation,Founder of Lenovo Group Limited.



1984年,柳传志先生等11名科研人员从中科院计算所一间不足20平方米的小平房起步,先后打造出联想集团、神州数码、君联资本、弘毅投资等一批领先企业。他在公司的机制体制建设、战略制定、业务发展、管理与文化、人才培养等方面做出了卓越贡献,带领联想取得了一系列成就,并为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

英德拉吉特·班纳吉(Indrajit Banerjee)

联合国教科文组织知识社会局局长



Director of the Knowledge Societies Division of UNESCO in the Communication and Information Sector

As Director of the Knowledge Societies Division of UNESCO in the Communication and Information Sector, Mr Banerjee is responsible for the coordination of UNESCO’s overall contribution to the follow-up to the World Summit on the Information Society (WSIS).

潘云鹤

中国工程院院士、中国工程院原常务副院长



Academician of Chinese Academy of engineering



潘云鹤院士是中国智能CAD和计算机美术领域的开拓者之一。他长期从事计算机图形学、计算机辅助设计、人工智能和工业设计的研究,在计算机美术、智能CAD、计算机辅助产品创新、虚拟现实、数字文物保护和数字图书馆等领域,承担过多个重要科研课题,取得了一批研究成果,产生了良好的经济效益和社会效益。他发表研究论文多篇,多次获得国家、省部级科技奖励。1997年当选为中国工程院院士。

马云

阿里巴巴集团董事局主席



Executive Chairman, Alibaba Group

马云为阿里巴巴集团主要创始人,于2013年5月出任董事会主席。自1999年集团成立以来直至2013年5月,马云一直兼任主席及首席执行官。他同时是浙江马云公益基金会创立者。

马云现担任日本软银的董事,该公司为一家于东京证券交易所挂牌交易的公司。马云同时是世界经济论坛(WEF)基金会董事、突破能源基金董事会成员、浙商总会会长以及中国企业家俱乐部主席。马云于2016年1月成为联合国“可持续发展目标”的倡导者,并于2016年9月成为联合国助理秘书长、联合国贸易和发展会议青年创业和小企业特别顾问。

维克托·迈尔-舍恩伯格(Viktor Mayer-Schönberger)

国际知名大数据专家、牛津大学教授

Professor of Internet Governance and Regulation at Oxford Internet Institute, Best selling author ofBig Data



Viktor Mayer-Scho_nberger现任牛津大学网络学院互联网治理与监管专业教授,曾任哈佛大学肯尼迪学院国家公共政策专业副教授、哈佛信息政策监管项目负责人。其作品《大数据时代》一经出版即登上《纽约时报》及《华尔街日报》畅销书榜,同时入选《金融时报》2013年度最佳商业图书、CNN财经年度最佳商业图书。

张钹

中国科学院院士



The fellow of Chinese Academy of Sciences



张钹院士主要从事人工智能和计算机应用技术的研究。他针对人工智能问题求解计算复杂性高的主要困难,提出了问题分层求解的商空间理论,解决了不同粒度空间的描述、它们之间相互转换、复杂性分析等理论问题。在此基础上提出统计启发式搜索算法,基于拓扑的空间规划方法和关系矩阵的规划算法,对克服计算量的指数爆炸很有成效。还提出了研究不确定性处理、定性推理、模糊分析、证据合成等新原理。指导并参加建成了陆地自主车、图像与视频检索等实验平台。著有《问题求解理论及应用》(中、英文各一部),合著《Research on Frontiers in Computing》,发表学术论文一百余篇,其中一篇获ICL欧洲人工智能奖。

董明珠

珠海格力电器董事长兼总裁



Chairman of the Board and President of Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

董明珠连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、全国妇联第十届执委会委员、国家发展和改革委员会“十三五”规划专家委员会委员以及联合国“城市可持续发展项目宣传大使” 以及联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席等。

曾荣获“全国劳动模范”、“全国五·一劳动奖章”、“全国三八红旗手标兵”等荣誉和称号,并3次被中央电视台评选为“CCTV中国经济年度人物”,10次被美国《财富》杂志评选为“全球50名最具影响力的商界女强人”。

皮埃罗·斯加鲁菲(Piero Scaruffi)



硅谷人工智能研究院(SVAIRI)创始人,科技史巨著《硅谷百年史》《智能的本质》《人类 2.0》作者

Founder of Silicon Valley Artificial Intelligence Research Institute (SVAIRI), the author ofA History of Silicon Valley,Intelligence Is Not Artificial and Human 2.0 - the Future of Technology

Piero Scaruffi ,硅谷精神布道师、硅谷人工智能研究院(SVAIRI)创始人;同时也是人工智能及认知科学专家,哈佛大学、斯坦福大学、加州伯克利大学客座教授。



科技史巨著《硅谷百年史》《智能的本质》《人类2.0》作者。《硅谷百年史》详尽记述了自1900年至2013年在这片美国西海岸的土地上所发生的重大科技事件,描绘了从斯坦福大学建立到社交媒体建立的精彩历程 。《智能的本质》和《人类2.0》则以独特的视角揭示了人工智能技术的实现与未来应用的趋势,以及科技圈最受关注的十个领域带给人类的影响。

王文京

用友网络董事长兼首席执行官



CEO of Yonyou Software Co., Ltd.



1988年12月,王文京先生创立了用友公司,现任用友网络科技股份有限公司董事长兼CEO、中国产业互联网发展联盟执行理事长、第九届至第十二届全国人大代表,曾先后荣获“中国优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国软件企业十大领军人物”、“中国年度经济人物”、“十大华人经济领袖”、“中国自主创新领军人物”“ 产业互联网领军人物”等社会荣誉。

刘庆峰

科大讯飞 创始人、董事长



The Founder, Board Chairman of iFLYTEK

刘庆峰,科大讯飞创始人,现任公司董事长,语音及语言信息处理国家工程实验室主任,中国科学技术大学兼职教授、博导,中国语音产业联盟理事长,全国大学生创新创业联盟理事长,全国人大代表。因突出的科技创新和产业成就,刘庆峰于2013年荣获第十四届CCTV中国经济年度人物,于2015年荣获第一财经“中国最佳商业领袖奖”。科大讯飞于2016年荣膺CCTV中国十佳上市公司。

吴光辉

中国商飞公司副总经理、C919大型客机总设计师

Vice president of COMAC&C919 Chief Designer

从1982年起,历任六O三所总体室设计员、副主任、主任、民机总体设计研究室主任、民机总体分部主任、副总设计师、所长助理、副所长、中航工业一飞院副院长;从2006年起,先后担任第一飞机设计研究院院长、党委副书记、998型号总设计师、ARJ21型号总设计师、“998工程”现场指挥部总指挥、大型运输机研制现场总指挥;2008年3月至今,任中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员,C919大型客机总设计师。

尼克·波斯特洛姆(Nick Bostrom)

牛津大学人类未来研究院院长



Director of the Future of Humanity Institute



Nick Bostrom is Professor at Oxford University, where he is the founding Director of the Future of Humanity Institute. He also directs the Strategic Artificial Intelligence Research Center. He is the author of some 200 publications, including Anthropic Bias (Routledge, 2002), Global Catastrophic Risks (ed., OUP, 2008), Human Enhancement (ed., OUP, 2009), and Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (OUP, 2014), a New York Times bestseller.

Bostrom has a background in physics, computational neuroscience, and mathematical logic as well as philosophy. He is recipient of a Eugene R. Gannon Award (one person selected annually worldwide from the fields of philosophy, mathematics, the arts and other humanities, and the natural sciences). He has been listed on Foreign Policy's Top 100 Global Thinkers list twice; and he was included on Prospect magazine's World Thinkers list, the youngest person in the top 15 from all fields and the highest-ranked analytic philosopher. His writings have been translated into 24 languages. There have been more than 100 translations and reprints of his works.

其中,大会主论坛对话嘉宾有:(排名不分先后,按大会日程排列)



吴鹰

数字中国联合会主席



Chairman of e-China Alliances



吴鹰,中泽嘉盟投资董事长。UT斯达康公司创始人、前副董事长、执行副总裁。1982年吴鹰毕业于北京工业大学无线电通信专业,获电子工程学士学位。1985年进入美国新泽西州理工学院攻读硕士学位,研究数字通讯及数字信号处理 。1987年加入美国贝尔实验室 。1988年至1991年在Bellcore实验室任高级研究员、项目主管,负责个人通信服务、多媒体通讯等前沿技术的研究。1991年与合作伙伴共同创办Starcom公司。1992年回国创业。1995年Starcom与Unitech公司合并成立UT斯达康公司。

龚克

南开大学校长



President of Nankai University



龚克曾任清华大学电子系主任、副校长、清华信息科学与技术国家实验室主任(兼)。2006年7月,任天津大学校长。2011年1月,任南开大学校长。

龚克教授现在还担任世界工程组织联合会(WFEO)副主席以及WFEO工程技术创新委员会(CEIT)主席,联合国秘书长“科学咨询委员会”(SAB)成员,中国高等教育学会副会长,中国电子学会监事长,中国通信学会常务理事,工信部通信科技委常委,第十二届全国人民代表大会代表,中共第十八届中央委员会候补委员。

石博盟(Scott Beaumont)

谷歌大中华区总裁



President of Google Greater China



Scott Beaumont 现任Google大中华区总裁,主管Google在大陆、香港、台湾以及韩国的销售和运营。

Scott Beaumont曾担任Google北欧和欧洲中部战略合作拓展业务的执行总经理,负责Google在欧洲较大的战略合作业务,电子商务扩展,互联网服务供应商以及媒体发布商。他也是欧洲管理团队成员。

冉斌

威斯康星大学教授、“千人计划”专家

Vilas Distinguished Achievement Professor and Director of ITS Program at the University of Wisconsin at Madison (UW-Madison)



冉斌教授开创了动态交通网络建模“Ran-Boyce”流派理论,建立了一系列智能交通系统(ITS)理论和技术,创立了美国三大州际交通数据中心之一的威斯康星交通运营和安全实验室,领衔创立了海外华人交通协会(COTA),设计了中国首个全省(江苏省)智慧高速公路系统平台;并为上海世博会交通信息平台提供了支撑技术。冉教授一直走在ITS研究的最前沿,并在中美两国ITS工程应用中创造了巨大的社会和经济效益。近期,他正带领中美团队研究设计智能网联交通系统30年发展路线图,让中国与国际先进水平同步前进。

托马斯·雅各布(Thomas Jakob)

博世软件亚太区总裁

Regional President Asia Pacific at Bosch Software Innovations

作为亚太区总裁,Thomas Jakob自2012年起负责博世亚太地区软件创新事业部的运营——该事业部是隶属于博世集团的软件部门。

在这一职位上,Thomas致力于将物联网(IoT)应用于多个领域的智能互联解决方案中,如智能制造(又名工业4.0)、互联能源、互联交通以及智能建筑和智慧城市等行业。自2010年开始,他就已参与到了物联网的诸多话题中,如在亚洲各地实施了大量物联网项目,并在世界各地举办的众多物联网相关主题的会议和专家研讨会中发表演讲。

陈黎明

IBM大中华区董事长



Chairman, IBM Greater China Group

陈黎明先生现任IBM大中华区董事长,对公司各部门在大中华地区的业绩表现负责。自2015年初加入IBM以来,陈黎明先生提出并推行了新商业时代下的“3+3战略”和“与中国同创”等重要举措。他领导IBM大中华区在推进传统核心业务转型的同时,不断向认知解决方案和云平台等新的战略方向进行拓展。陈黎明先生推崇“一个团队,共同目标”的文化,鼓励跨业务部门和领域的协作共创。他推行流程简化,让以客户和市场为中心的原则更加深入贯彻,通过营造具有责任感的公司文化来加强公司治理。

伊夫卡·澳夫查洛娃(Jivka Ovtcharova)

德国工程院院士

Fellow of Germany Academy of Sciences



Jivka Ovtcharova,德国国家工程院院士、卡斯鲁厄理工学院信息技术管理研究所所长,同时兼任卡尔斯鲁厄信息技术研究中心(FZI)智能系统和生产工程领域的工程流程和数据管理中心主任。1992年,获得索非亚技术大学机械工程博士学位,1996年在达姆施塔特技术大学获得计算机科学博士学位,自2003年起成为计算机应用计划与建设部的最高级别教授。此外,她还担任欧盟委员会,弗劳恩霍夫协会,德国研究基金会,亚历山大·洪堡基金会和德国学术交流处的专家。

漆远

蚂蚁金服副总裁、首席科学家



Vice President and Chief Data Scientist of Ant FinancialServices Group.

漆远,蚂蚁金融服务集团的副总裁和首席数据科学家,国家千人计划特聘专家。他的专业方向是大规模机器学习和贝叶斯推理。漆远教授在2005年获得美国麻省理工学院博士学位,并在MIT计算机与人工智能实验室进行博士后研究工作。他于2007年加入普渡大学并在2013年成为普渡大学计算机科学系和统计系的终身(副)教授。在美国学术界,漆远博士积极把机器学习应用于互联网、金融以及制药等工业界实际问题中。在蚂蚁金服,他致力于大规模机器学习和深度学习平台的建立及其在蚂蚁金服各项业务的应用。

约瑟夫·萨洛夫 (Joseph J. Salvo)

工业互联网联盟发起人



Director of US Industrial Internet Consortium



Joseph J. Salvo,A.B. Harvard University, Ph.D. Yale University. Head of Complex Systems Engineering Laboratory, GE Global Research. Chief Scientist of GE.

Director, US Industrial Internet Consortium,US White House Industrial adviser. Dr. Salvo currently has 15 U.S. patents with more than 15 others pending. He is a member of the board at the M.I.T. Forum for Supply Chain Innovation and the IEEE Computer Society.

马维英

今日头条副总裁

Vice President at Toutiao (Bytedance)



马维英博士,今日头条副总裁兼头条人工智能实验室主任。他的主要研究领域包括机器学习, 自然语言处理, 多媒体分析和理解, 互联网搜索技术, 知识图谱和数据挖掘。

马维英博士是电气电子工程师学会院士(IEEE Fellow)、美国计算机协会杰出科学家(ACM Distinguished Scientist)、2008国际互联网大会(WWW)的程序委员会联合主席,以及2011年国际信息检索大会(SIGIR)的联合主席。他曾在界级会议和学报上发表论文270逾篇, 拥有160多项技术专利。

埃雷兹·楚尔(Erez Tsur)

以色列创新局董事

Board member of the new Israeli national Innovation authority (IIA)



Erez Tsur is theco-chairman of the Israeli High-Tech and Life Sciences industries association (IATI).IATI700 membersrepresentingeverydimensionand aspect of the tech ecosystem: Erez isa board member of thenewIsraeli national Innovation authority (IIA), with approximately 0 million in annual funding for start-ups, innovation and collaborative research and development projects.

李维兴

高通技术副总裁



Vice President of Technology for Qualcomm Technologies, Inc. (QTI)



李维兴于1994年加入Qualcomm开始了其职业生涯,他曾领导EVDO Rev. A的商用化—由运营商KDDI首先在日本推出。在他最近所取得一系列成就中包括,他在上海领导建立了QRD团队,加速了整个终端产业生态链向3G/4G的加速迁移。过去他在CDMA/EVDO, WCDMA,以及DSP应用处理器,3GPP2以及3GPP领域的贡献,扩展了应用技术的范围并将其与大众市场的使用相结合。他与中国运营商的合作,为2014年3G向4G平滑快速地迁移做出了贡献,并为向LTE Advanced Pro以及5G NR等更先进的调制解调器技术演进打下了基础。

李玥

Linkedin数据分析业务副总裁



Vice President & Head of Analytics, Data at LinkedIn



李玥是全球数据科学和分析方面经验丰富的领军人物,带领全球150人的领英数据分析团队,是目前美国硅谷地区数据分析领域中屈指可数的华人VP。

加入领英之前,李玥曾任职第一资本、eBay及Coursera,是商业数据分析领域的第一批开拓者及实践者。目前,李玥通过与公司内各职能团队的合作(如销售,产品,工程,市场营销和运营),提供可行性业务洞察,推动商业化数据运营,开发一栈式快速高效可规模化的数据分析智能解决方案,从而助力数据驱动的决策方案并创造业务影响力。

宋继强

英特尔中国研究院院长



Managing Director of Intel Lab China

宋继强博士现任英特尔中国研究院院长。他的研究兴趣包括智能机器人与外界的交互技术,多种形态的智能设备创新,移动多媒体计算,移动平台的性能优化,新型人机界面,并为新的应用使用模式创建软件和硬件环境。

宋博士于2008年加入英特尔中国研究院,时任清华大学-英特尔先进移动计算中心应用研发总监,是创造英特尔Edison产品原型的核心成员。在Edison成功产品化之后,他推动开发了基于Edison的智能设备开发套件来促进Edison技术在创客社区的普及,并发明了称为交互式瓷器的新的设备类别。目前他致力于研发基于英特尔技术的智能服务机器人平台。

除主论坛,世界智能大会还有来自多个国家的数百名重量级嘉宾,在十几场专题会议、活动上发表他们对智能科技产业的真知灼见。