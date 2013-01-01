“云”+建筑，百度云天工诠释物联时代下的智能建筑

高楼大厦是中国现代城市的代名词，随之而来的高能耗、高污染、交通拥堵等城市病却阻挡了城镇化建设步伐。随着人工智能、物联网等技术的爆发，智能建筑解决方案为“智慧城市”、“绿色城市”的建设开出了一剂良方。

高楼大厦是中国现代城市的代名词，随之而来的高能耗、高污染、交通拥堵等城市病却阻挡了城镇化建设步伐。随着人工智能、物联网等技术的爆发，智能建筑解决方案为“智慧城市”、“绿色城市”的建设开出了一剂良方。

日前，百度通过百度云天工平台，利用物联网、机器学习等技术，百度科技园K2智能建筑项目成功实现上线运行。通过实地测试数据表明，相比原有的运行方式，新系统上线后降低能耗15%以上，2017年节电预期超过100万度。

降低能耗，数据与云缺一不可

在现代社会中，企业既是拉动城市发展的火车头，也是社会资源的消耗者。然而，能源消耗带来的成本负担已经成为许多企业不可承受之重。

就百度科技园来说， K2的冷冻站里布满了冷冻机组、水泵、蓄冷罐等各种制冷设备。这些设备让百度即使在最火热的7、8月也能保持舒服而清凉的办公环境，但同时它们也都是“响当当”的耗能大户。以设备为驱动，以节能为目标，百度在年初开始布局智能建筑项目，并于日前正式上线运行。

百度通过百度云天工设备画像技术，集成设备功能，根据峰谷电价、区域人员分布、天气温度及其他环境数据实现对建筑设备的整体模式控制，从而提前进行模式切换以降低建筑能耗。百度还通过机器学习手段，对水泵的健康状态进行预测性监控，预判水泵故障，避免设备宕机。在故障处理方面，百度云对暖通系统中的闭环水系统构建数字双胞胎模型，实现故障预判，做到防患于未然。

此外，百度拥有国内首个通过UPTIME运维认证的M1数据中心，以及国内首个双5A认证的阳泉数据中心，其PUE最低降至1.08，是全球最节能的数据中心之一。

基于领先的数据中心、大型建筑能耗管理上的丰富经验以及ABC(人工智能AI、大数据Big Data、云计算Cloud computing)能力的积累，百度实现了预测负荷与设备实时监控状态相结合， 有效优化了整个科技园冷冻站的运行模式。

“建筑上云”，智能建筑迎来物联时代

在无“云”时代，智能建筑解决方案多局限于机电设备、监控系统硬件以及监控系统本地软件的搭设。而随着云计算的发展，物联网云平台与SaaS服务异军突起，基于云计算与物联网的业务与应用将成为AI城市建设的主流方向。叩响智能建筑物联网时代的大门，“建筑上云”已成大势所趋。

百度科技园K2智能建筑项目正是百度试水“建筑上云”的重要一步。作为百度技术能力的输出窗口，百度云致力于用ABC推动实现以设备为驱动的建筑智能化。

通过持续技术创新和不断积累行业经验，百度云天工平台日益成为更懂行业的智能物联网平台，在工业制造、能源、零售O2O、车联网、物流等行业提供完整的解决方案。目前，在智能建筑领域，百度云主要面向SaaS应用服务商提供物联网平台解决方案，同时也为有需求的企业提供整体智能建筑解决方案。

赋能建筑行业，打造智能建筑，这是百度云推动AI城市建设的一小步。未来，随着百度云与物流、交通、能源、制造业等多领域的深度融合，百度云将与更多合作伙伴一起加速打通城市生活的方方面面，让城市生活更简单。